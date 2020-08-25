Аким Нур-Султана провел онлайн-прием граждан

Нур-Султан. 24 августа. Kazakhstan Today - Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов провел встречи с жителями столицы в режиме онлайн, передает Kazakhstan Today.

Аким на своей странице в социальной сети Instagram подчеркнул, что подобные встречи позволяют усилить обратную связь с горожанами.

Онлайн-приемы граждан проводим еженедельно. Это позволяет значительно усилить обратную связь в рамках концепции "Слышащего государства" и оказать существенную поддержку горожанам. Обратившиеся поднимают разные вопросы, над реализацией которых мы работаем: это установка теплых остановок на окраинах города, асфальтирование дорог, проведение освещения, канализации, строительство соцобъектов, благоустройство дворовых территорий и так далее", - объяснил глава акимата.

Кульгинов также сообщил, что в связи с приближением нового учебного года горожане обращаются по вопросам образования.

В текущем году увеличили не только охват детей, но и сумму, выделяемую на приобретение школьных принадлежностей, до 40 тыс. тенге. Данную сумму получит каждый ребенок из малообеспеченной семьи. К примеру, если в семье четверо детей, то общая сумма составит уже 160 тыс. тенге. Также есть ряд других мер поддержки", - добавил аким.

Ранее в столице разработали и запустили систему электронных карт горожан для приема граждан. Цифровая система позволяет акимату видеть и контролировать статус исполнения вопросов жителей.

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