Аким Петропавловска заявил о намерении покинуть пост

Фото: gov.kz

НУР-СУЛТАН. 23 ИЮНЯ - Генеральный прокурор Республики Казахстан Берик Асылов озвучил ключевые задачи межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов, передает KAZAKHSTAN TODAY

Генпрокурор акцентировал внимание членов МВК на задачах, поставленных президентом. Это выработка и реализация системных мер по возврату в страну незаконно выведенных финансовых средств, а также выявление монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов.

Их реализация должна иметь мультипликативный эффект на оздоровлении отечественной экономики, справедливом распределении доходов и росте уровня жизни граждан", - отметили в Генпрокуратуре.

При обсуждении комплекса мер в числе первостепенных признаны предотвращение незаконного вывода капитала из страны и исключение условий для незаконного обогащения узкого круга лиц, сконцентрировавших в руках ресурсы, добытые противоправным путем.

Также рассмотрено предложение о возможности возврата активов государству субъектами олигополии с учетом международного опыта.

При этом Асылов отметил, что работа комиссии не должна повлечь негативных последствий для добросовестных предпринимателей.

Все решения будут приниматься выверенно и только после тщательной проработки" - подчеркнул он.

По итогам заседания определены приоритетные направления работы комиссии.