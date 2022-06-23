Аким Петропавловска заявил о намерении покинуть пост

Фото: facebook/Булат Жумабеков
Сегодня мной принято решение уйти в отставку. За три года мы совместными усилиями прошли многие испытания: карантин, закрытие города, январские события, большое количество вопросов по ЖКХ и строительству. Вся команда городского акимата в эти периоды показала себя с профессиональной стороны", - написал Жумабеков в Facebook.
Госслужащий выразил слова благодарности коллегам, коммунальным предприятиям, предпринимателям, председателям КСК, ОСИ, депутатам, членам общественного совета, представителям СМИ, сотрудникам правоохранительных органов, здравоохранения и образования, также всем активистам за совместную работу.