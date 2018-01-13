Аким Рудного получил выговор из-за подчиненного взяточника

Костанай. 12 января. Kazakhstan Today - Аким Рудного Бахытжан Гаязов получил выговор после того, как его заместителя признали виновным в получении взятки, передает Kazakhstan Today.

Заместитель акима Рудного Максут Дуспулов был признан виновным в получении взятки в размере 15 млн тенге, пишет портал "Костанайские новости" .

Как сообщил заместитель руководителя департамента Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции по Костанайской области Ерлан Салыкбаев, сейчас нет нормы, по которой руководитель госоргана, чей подчиненный совершил тяжкое коррупционное преступление, должен уйти с должности. Однако оценку таким фактам обязательно дают. Но главное в работе ведомства - устранение коррупционных рисков, предупреждение коррупции.

За прошлый год департамент проанализировал коррупционные риски в 27 госорганах и 12 организациях. Зафиксированы 160 нарушений, которые устранили. В Карабалыкском районе, например, инспектировали отдел культуры. А главный риск оказался должностью повыше - за взятку был осужден аким района. Всего за прошлый год к уголовной ответственности привлекли 55 человек (в 2016 году - 45). Большинство из них - сотрудники полиции. По категории коррупционных правонарушений на первом месте - взятки и злоупотребление должностными полномочиями.

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