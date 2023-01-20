19.01.2023, 17:51 20791
Аким Туркестанской области жестко раскритиковал подчиненных за срыв отопительного сезона
В отношении ответственных руководителей проведут служебную проверку
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Туркестан. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на собрании с участием всех акимов районов, городов и ответственных лиц жестко раскритиковал руководителей, которые не справились с отопительным сезоном. В их отношении будет проведена служебная проверка, сообщает пресс-служба областного акимата.
Вы предоставили информацию, что на 100 процентов готовы к отопительному сезону, но она оказалась недостоверной. Получается, что работа ведется не на должном уровне. Вопрос доставки угля в районы и города не решен полностью. Жители, владельцы теплиц жалуются на нехватку угля и завышенные цены. Данные по топливу, собранные из управлений и районов, также оказались неверными. Возникли проблемы с газопроводами. В Сарыагашском, Казыгуртском районах замерзают трубы. Из строя вышли трубы питьевой воды, на этой неделе без воды остались около пяти тысяч абонентов", - заявил на совещании аким.
По его словам, некоторые жители Арыси недовольны качеством теплопередачи, а в Кентау вышли из строя два котла теплоцентра.
Поручаю всем акимам городов и районов оперативно устранить указанные недостатки в связи с обстоятельствами, происходящими в отопительный сезон. Поручаю провести служебную проверку в отношении руководителя управления энергетики, акима города Кентау, моего заместителя, ответственного за эту сферу", - заявил Сатыбалды.
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19.01.2023, 20:41 12246
Президент Казахстана выразил благодарность депутатам мажилиса
Фото: Акорда
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность депутатам мажилиса.
Выражаю благодарность депутатам Мажилиса Парламента седьмого созыва за плодотворную работу по законодательному обеспечению курса на строительство Справедливого Казахстана, решение актуальных социально-экономических проблем страны, активное участие в проведении политических и экономических реформ, продуктивные усилия по обеспечению общественной стабильности и верховенства закона. Депутаты Мажилиса проявили высокий профессионализм, ответственность перед гражданами и подлинный патриотизм" - написал глава государства на странице в Instagram.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов. Внеочередные выборы депутатов мажилиса и маслихатов назначены на 19 марта 2023 года.
19.01.2023, 20:36 13266
Границу между Казахстаном и Китаем закроют с 21-23 января
Железнодорожные пункты пропуска продолжат работать в штатном режиме
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с празднованием Весны в Китае с 21 по 23 января пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет, сообщает КГД.
Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат работать в штатном режиме.
Перевозчиков и всех желающих пересечь границу просят заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
19.01.2023, 19:34 14756
Глава государства принял председателя КНБ
По итогам встречи президент дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности
Фото: Акорда
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет председателя КНБ Ермека Сагимбаева об основных итогах деятельности ведомства за 2022 год и планах на предстоящий период, сообщает пресс-служба Акорды.
Ермек Сагимбаев доложил, что в истекшем году исполнено поручение президента о реформировании и активизации работы спецслужбы. Велась превентивная работа по снижению террористических угроз. На стадии подготовки предотвращены 3 теракта. Нейтрализована радикальная группа, планировавшая массовые беспорядки в период внеочередных президентских выборов. За совершение террористических и экстремистских преступлений осуждено 56 лиц. Пресечены попытки въезда в страну 134 иностранных граждан, причастных к терроризму и религиозному экстремизму.
Глава государства был проинформирован, что совместно с правоохранительными органами существенно оздоровлена криминогенная ситуация. Нейтрализованы 15 особо опасных ОПГ, задержаны 56 их лидеров и активных участников. Из незаконного оборота изъято более 1100 единиц оружия, 598 гранат и 31 860 боеприпасов, почти половина изъятого была похищена во время январских событий.
Проведено 130 антинаркотических операций, изъято 1,3 тонны различных видов наркотиков. Нейтрализовано 96 международных и региональных наркоканалов. Ликвидировано 28 лабораторий по производству синтетических наркотиков. Пресечены 32 канала незаконной миграции, в отношении их организаторов возбуждено 12 уголовных дел.
Реализован комплекс мер по укреплению системы защиты государственных секретов. Техническими подразделениями КНБ отражено 341,8 млн кибер- и 2954 DDoS-атак на объекты критической инфраструктуры.
Задержано 15 603 нарушителя государственной границы. Не допущено незаконное перемещение через границу валюты, золота и других товаров на сумму 21,9 млрд тенге.
По итогам встречи главой государства дан ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.
19.01.2023, 17:37 21291
Перечень налоговых льгот при оказании или получении благотворительной помощи расширили в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Налоговый кодекс внесены изменения по исчислению налогов при оказании или получении благотворительной помощи, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.
В соответствии с новой редакцией статьи 1 Налогового кодекса передача на безвозмездной основе имущества физическому лицу, пострадавшему в результате чрезвычайной ситуации, для целей налогообложения признается благотворительной помощью.
Юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале не признает доходом по КПН стоимость имущества, стоимость капитального ремонта и реконструкцию объектов государственной собственности, полученных безвозмездно от некоммерческой организации, созданной в форме фонда. Некоммерческая организация, созданная в форме фонда, освобождается от НДС при передаче товаров, работ, услуг на безвозмездной основе в рамках благотворительной помощи", - говорится в пресс-релизе комитета.
19.01.2023, 17:19 21676
Глава Казпочты доложила Токаеву о развитии почтовых сервисов в Казахстане
Глава государства был проинформирован о планах компании по развитию инфраструктуры, логистической и филиальной сетей с целью предоставления возможности бизнесу доставлять услуги и товары до каждого жителя села
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Казпочта" Асель Жанасова представила президенту Касым-Жомарту Токаеву стратегию развития национального почтового оператора, сообщает Акорда.
По ее словам, приоритетными направлениями в деятельности Казпочты станут:
- финансовое оздоровление;
- развитие социального банка и усиление роли финансовых услуг;
- расширение возможностей предоставления государственных услуг на базе существующей инфраструктуры;
- повышение эффективности традиционного почтового бизнеса с фокусом на электронную коммерцию и международные посылки.
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о планах компании по развитию инфраструктуры, логистической и филиальной сетей с целью предоставления возможности бизнесу доставлять услуги и товары до каждого жителя села.
По итогам встречи глава государства поручил продолжить реализацию стратегии по данным направлениям, подчеркнув социальную значимость присутствия почтового оператора в регионах.
19.01.2023, 16:18 25736
В Казахстане выборы в мажилис состоятся 19 марта
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев подписал указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов. Внеочередные выборы депутатов мажилиса назначены на 19 марта 2023 года, сообщает Акорда.
В соответствии с Конституцией после консультаций с председателями палат парламента и премьер-министром мною подписаны указы о роспуске мажилиса и досрочном прекращении полномочий маслихатов. Благодарю депутатов за активную и плодотворную работу", - сказал глава государства.
Он отметил, что депутаты мажилиса и маслихатов были в эпицентре проводимых в стране масштабных реформ. Регулярно встречались с избирателями, выезжали в самые отдаленные районы, задавали тон общественным дискуссиям, поднимая насущные вопросы граждан.
Выражаю надежду, что обновленные составы депутатов продолжат работать в таком же формате и придадут новый импульс всесторонней модернизации нашей страны. Внеочередные выборы депутатов мажилиса состоятся 19 марта 2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства напомнил, что прошлом году в своем сентябрьском послании открыто предложил провести выборы в мажилис и маслихаты в первой половине этого года.
Таким образом, период с момента обнародования данной инициативы до дня голосования составит больше полугода. За годы независимости у кандидатов и политических партий никогда не было столько времени на подготовку к избирательной кампании", - заявил президент.
По его словам, проведение внеочередных выборов в мажилис и маслихаты продиктовано логикой конституционной реформы, поддержанной гражданами на общенациональном референдуме. По ее итогам наша страна перешла на новые, более справедливые и конкурентные правила формирования представительной ветви власти.
Теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% - по одномандатным округам.
По смешанной избирательной системе в соотношении 50 на 50 пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам. Новая модель формирования мажилиса и маслихатов позволит в полной мере защитить интересы избирателей как на общенациональном, так и на региональном уровнях, обеспечит широкую палитру взглядов в представительных органах власти. Это создаст благоприятные условия для дальнейшего развития гражданского общества", - проинформировала Касым-Жомарт Токаев.
Также в рамках реализации конституционной реформы была значительно упрощена процедура регистрации политических партий.
В частности, регистрационный порог снижен в четыре раза, с 20 до 5 тысяч членов. С 600 до 200 человек сократилась минимальная численность региональных представительств партий. В результате этих и других системных мер в нашей стране впервые за долгое время зарегистрировано несколько новых политических партий", - сообщил президент.
Кроме того, принципиальное значение имело принятое ранее решение о введении в избирательные бюллетени графы "против всех".
По его словам, серьезным шагом в демократизации страны было снижение планки с 7 до 5% для прохождения партий в мажилис.
Еще одной важной новацией для обеспечения инклюзивности выборного процесса стало законодательное закрепление 30-процентной квоты для женщин, молодежи и лиц с особыми потребностями при распределении депутатских мандатов. Все эти институциональные изменения усилят политическую конкуренцию, обеспечат открытость политической системы, будут способствовать появлению новой когорты политиков", - заявил глава государства.
Он отметил, в организации и проведении выборов большую роль играют территориальные избирательные комиссии. Поэтому для повышения качества всех выборных процедур областные избирательные комиссии переведены на профессиональную основу.
Центральная избирательная комиссия и Генеральная прокуратура будут вести строгий контроль за соблюдением законности, прозрачности и справедливости предстоящих выборов. За электоральным процессом будут пристально следить отечественные и международные наблюдатели.
Здесь важную роль играет активность граждан. Все кандидаты и партии в соответствии с законом получат равный доступ к средствам массовой информации. Уверен, эта избирательная кампания продемонстрирует высокий уровень политической культуры и будет способствовать консолидации нашего общества. Мы вступили в новую эпоху развития Казахстана. В стране идет динамичный и всесторонний процесс обновления", - сообщил Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что эти выборы станут олицетворением происходящих в обществе изменений и придадут мощный импульс дальнейшей модернизации нашей политической системы.
Сегодня в мире не так много государств, которые проводят столь масштабные преобразования. Выборы в мажилис и маслихаты станут завершающим этапом перезагрузки государственных институтов и наполнят реальным содержанием формулу "сильный президент - влиятельный парламент - подотчетное правительство". Нам вместе предстоит преодолеть сложные вызовы и решить множество важных задач на пути построения Справедливого Казахстана", - добавил глава государства.
Он призвал всех проявить гражданскую ответственность и принять активное участие в выборах в мажилис и маслихаты.
Ранее президент Казахстана провел консультации по роспуску депутатов мажилиса.
19.01.2023, 12:52 31001
Президент Казахстана провел консультации по роспуску депутатов мажилиса Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел консультации с председателями палат парламента и премьер-министром по роспуску мажилиса парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов, сообщает Акорда.
Он отметил, что народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов.
В сентябрьском послании я представил график предстоящих избирательных кампаний. В соответствии с ним в ноябре прошлого года состоялись внеочередные президентские выборы. Недавно была избрана часть депутатов сената. Теперь нам предстоит провести выборы в мажилис и маслихаты", - сказал президент.
В ходе консультаций, проводимых главой государства в соответствии с 63-й и 86-й статьями Конституции, выступили председатель сената Маулен Ашимбаев, председатель мажилиса Ерлан Кошанов и премьер-министр Алихан Смаилов.
По итогам встречи президент сообщил, что примет итоговое решение с учетом высказанных сегодня предложений.
Дополнено 19.01.2023, 13.20
В пресс-службе Министерства финансов Республики Казахстан сообщили, сколько потратят на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней.
В ходе рассмотрения проекта республиканского бюджета на 2023-2025 годы в парламенте расходы на проведение выборов депутатов мажилиса и маслихатов всех уровней в сумме 33,4 млрд тенге включены на 2023 год (ранее зарезервированы в проекте бюджета на 2025 год)", - проинформировали в ведомстве.
Данные расходы рассчитаны с учетом введения новой смешанной системы выборов:
- от политических партий по партийным спискам;
- по одномандатным территориальным избирательным округам.
Ранее в Казахстане прошли выборы депутатов сената.
19.01.2023, 11:06 26056
Смаилов возглавил совет директоров фонда "Самрук-Қазына"
Фото: Primeminister.kz
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Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Постановлением правительства Республики Казахстан председателем совета директоров АО "Самрук-Қазына" избран премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает пресс-служба фонда.
Ранее пост председателя совета директоров фонда занимал Джон Дудас.
Он остается в совете директоров в качестве независимого директора фонда", - добавили в пресс-службе.
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