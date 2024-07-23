22.07.2024, 14:11 72931
Аким Уральска объявил об отставке
Фото: facebook.com/Миржан Сатканов
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Уральск. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Уральска Миржан Сатканов в социальных сетях сообщил о намерении покинуть свой пост, передает корреспондент агентства.
Хочу сообщить вам, что вынужден покинуть пост акима города Уральска и данная публикация от меня в качестве главы города, к сожалению, будет являться последней", - написал Миржан Сатканов.
Он отметил, что уходит в отставку по состоянию здоровья.
На сегодняшний день работа во всех сферах налажена, и я покидаю пост акима с уверенностью, что новый глава города оперативно разберется в текущих делах, а в будущем инициирует для Уральска новые проекты", - добавил градоначальник.
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23.07.2024, 13:10 12641
Казахстанским военнослужащим запретят участвовать в пари и азартных играх
Соответствующие изменения внесли в устав Вооруженных сил
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Запрет на участие казахстанских военнослужащих в азартных играх и пари введут в Казахстане.
Соответствующий законопроект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 6 августа 2024 года.
Изменения в дисциплинарном уставе Вооруженных сил, других войск и воинских формирований РК запрещают военнослужащим "участие в азартных играх денежного или иного имущественного характера и (или) пари на деньги, вещи и иные ценности".
Напомним, 7 июля президент подписал закон, запрещающий участвовать в азартных играх и пари лицам, состоящим в едином реестре должников, госслужащим, военнослужащим, сотрудникам специальных и правоохранительных органов и руководителям бюджетных организаций. За нарушение запрета их будут увольнять.
Ранее в Семее военный из-за долга перед букмекерами заложил имущество воинской части в ломбард, причинив государству ущерб на сумму более двух миллионов тенге.
23.07.2024, 10:37 20091
В "СК-Фармация" имеются серьезные коррупционные риски - Антикор
Фото: Depositphotos
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикор совместно с Минздравом в I квартале провел внешний анализ коррупционных рисков в деятельности ТОО "СК-Фармация" (СКФ). Анализ показал, что в СКФ имеются серьезные коррупционные риски, препятствующие реализации задач по своевременному и качественному обеспечению населения лекарственными средствами и медицинскими изделиями, развитию фармацевтической отрасли и промышленности, сообщили в Антикоре.
Более половины аукционов по закупу лекарств проходили неконкурентным способом (всего 1241 лот в период 2020-2023 годы). Этому способствовали заложенные в правила нормы, которые позволяют определять победителя при поступлении только одной заявки. Фармкомпании, используя эту лазейку в сговоре с другими поставщиками, выигрывали тендеры по максимальной высокой цене. Таким образом не обеспечивались конкуренция и снижение стоимости закупок", - говорится в сообщении.
По данным Антикора, значительная доля экономии (81%) по итогам аукционов в 2020-2023 годы сформирована только за счет 8% всех лотов (567 из 6513). В каждом третьем лоте (1969, или 30%) снижение цены вовсе отсутствовало (от 0 до 30 тиын).
Частые отказы поставщиков-посредников от участия на первом шаге аукциона, участие в них парами и "обмен победами" указывают на широкое применение картельного сговора. Это делается для создания мнимой конкуренции и удержания высоких цен закупок, что подтверждается недавними расследованиями, проведенными уполномоченным органом по защите и развитию конкуренции", - отметили в ведомстве.
Также при закупе медоборудования тендерной комиссией к аукциону допускались поставщики, заявки которых не соответствовали условиям тендера, а также игнорировались отрицательные заключения экспертов. Здесь же возникали риски необоснованного завышения стоимости закупок. Выборочным анализом выявлено 13 договоров по закупу медоборудования, которые имели разную стоимость, но со схожими техническими характеристиками (риски завышения на 6,7 млрд тенге).
При этом, выявленные анализом коррупционные риски способствовали формированию пула компаний, покрывающих значительную долю рынка по предоставлению услуг логистики, хранения и поставке лекарств и медизделий.
Кроме того, непрозрачность процессов заключения долгосрочных договоров способствовали необоснованному обогащению компаний, которые фактически не имели намерения развивать отечественное фармпроизводство (всего заключено 92 договора с 36 отечественными производителями, общий объем закупа составил 315 млрд тенге).
В деятельности восьми отечественных производителей (перчатки, шприцы, йод и др.) имеются признаки ввоза зарубежной продукции вместо их реального производства. На это указывают сведения об импорте, недостаточность ввозимого сырья для производства нужного количества товара, нехватка производственных мощностей, а также аномально низкие показатели по электро- и водопотреблению", - проинформировали в Антикоре.
Наряду с этим, отмечается ненадлежащий контроль (контроль ограничивается единовременным выездным осмотром и составлением акта) и размытые критерии признания производителя отечественным (достаточно произвести стерилизацию и упаковку товара), добавили в ведомстве.
По блоку управления персоналом выявлены коррупционные риски, связанные с трудоустройством лиц в обход конкурса, отсутствием независимых членов в конкурсной комиссии, непринятием мер по устранению конфликта интересов, командным перемещением, неправомерным утверждением доплат, вознаграждений, выплат командировочных, а также зарплат отдельным сотрудникам, фактически не работавшим в СКФ.
В целом, итоги внешнего анализа свидетельствуют о неправильной организации менеджмента в СКФ, что не позволяет на должном уровне реализовать поставленные перед ним задачи. СКФ практически не работало напрямую с производителями, вся работа выстраивалась через посредников. По сути, это ненужные "прокладки", которые обогащались, приобретая лекарства у производителей с последующей перепродажей СКФ. При этом такие поставки осуществлялись по максимальным ценам, без конкуренции через картельный сговор. Даже отечественные производители, заключившие с СКФ долгосрочные договоры, шли на манипуляции, сопряженные с фиктивным производством", - сообщили в Антикоре.
Отмечается, что совместно с Минздравом 12 мая был утвержден план организационных мероприятий по устранению вышеуказанных коррупционных рисков. Исполнение рекомендаций находится на контроле Антикоррупционной службы.
Как сообщалось ранее, государственный аудит эффективности Фонда социального медицинского страхования и его региональных филиалов за 2022-2023 годы выявил многочисленные нарушения, в числе которых - двойная оплата медуслуг, почасовая аренда оборудования и отсутствие лицензий.
23.07.2024, 10:14 23441
Токаев находится в краткосрочном отпуске
Президент будет находиться в отпуске до 26 июля
Фото: Акорда
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев находится в краткосрочном отпуске.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев с 23 по 26 июля находится в краткосрочном отпуске", - сообщили в пресс-службе Акорды.
Где он проведет отпуск, не уточняется.
23.07.2024, 09:01 24366
Токаев направил телеграмму поздравления президенту Египта
Он поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси и всех египтян с национальным праздником - Днем революции
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Астана. 23 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления президенту Египта. От имени народа Казахстана и от себя лично он поздравил Абделя Фаттаха Ас-Сиси и всех египтян с национальным праздником - Днем революции, сообщила пресс-служба Акорды.
С удовлетворением отмечаю укрепление традиционных связей между Казахстаном и Египтом, основанных на общих духовных ценностях и многогранном взаимном сотрудничестве. Убежден, что наше партнерство в двустороннем и многостороннем форматах будет и впредь поступательно развиваться во благо наших народов", - говорится в телеграмме.
Глава государства пожелал Абделю Фаттаху Ас-Сиси успехов в его ответственной деятельности, а братскому народу Египта - благополучия и процветания.
22.07.2024, 21:31 54886
Границы Тараза планируют расширить
К областному центру хотят присоединить 14 населенных пунктов
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Тараз. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - На основании совместных предложений акиматов и маслихатов Тараза, Жамбылского и Байзакского районов и акимата Жамбылской области решено изменить границы Тараза путем включения части земель Жамбылского района общей площадью 11 257,9181 га, части земель Байзакского района общей площадью 1 761,2014 га в границы Тараза. Проект постановление опубликован на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 5 августа.
Границы предлагается установить на общей площади 31 798,0742 га.
Урегулирование городской черты предусматривается по всем направлениям: северо-восток, север, юго-восток и юг, с присоединением 14 населенных пунктов Байзакского и Жамбылского районов.
22.07.2024, 12:21 78086
Двойная оплата и неосвоенные трансферты: миллиардные нарушения в ФСМС выявил госаудит
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Государственный аудит эффективности НАО "Фонд социального медицинского страхования" и его региональных филиалов за 2022-2023 годы выявил многочисленные нарушения, в числе которых - двойная оплата медуслуг, почасовая аренда оборудования и отсутствие лицензий.
Об этом сообщил на заседании по итогам проверки глава Высшей аудиторской палаты (ВАП) РК Алихан Смаилов.
Второй по счету аудит данной сферы охватил средства и активы на 3,8 трлн тенге. Проверочные мероприятия затронули 13 организаций.
На сегодня в систему обязательного социального медстрахования (ОСМС) входят 16,2 млн человек. При этом 12 млн относятся к льготным категориям, взносы за которых делает государство. Плюс есть порядка 2 млн госслужащих, работников бюджетных организаций и квазигоссектора.
В результате финансовая нагрузка на государство без учета частных расходов (платной медицины) составляет минимум 76%. В этой связи один из ключевых выводов аудита состоит в том, что, несмотря на внедрение ОСМС, ощутимого снижения нагрузки на государство за счет солидарной ответственности граждан по-прежнему нет", - проинформировал Смаилов.
В частности, он указал на "хроническое неосвоение средств Нацфонда".
За аудируемый период в рамках гарантированного и целевого трансфертов было выделено свыше 50 млрд тенге. Однако неосвоенными остались 13 млрд тенге, или 26%", - подчеркнул спикер.
Также фонд не уделяет должного внимания мониторингу качества медуслуг.
Например, по Астане был проведен контрольный осмотр двух крупнейших поставщиков в рамках ОСМС, за которыми суммарно закреплено 179 тыс. человек. В результате выявлено отсутствие собственных производственных помещений и медоборудования, наблюдается практика их почасовой аренды. В ряде клиник данных ТОО отсутствовали лицензии на отдельные виды деятельности и пандусы для приема немобильных граждан", - рассказал Смаилов.
Наряду с этим аудит выявил факты двойной оплаты: за счет ФСМС и самих граждан. Хотя по существующим правилам медучреждения принимают обязательство не брать оплату за те виды медпомощи, которые финансируются по линии ГОБМП и ОСМС.
По стационарной помощи установлены факты двойной оплаты минимум на 1,7 млрд тенге, по амбулаторной - на 27,6 млрд тенге. При этом мониторинг данного аспекта со стороны фонда не проводится. Отдельным нарушением выведена двойная оплата ФСМС услуг стоматологических клиник. В тариф медстрахования уже была включена стоимость анестезии, но стоматологии взяли за нее дополнительную оплату с фонда суммарно на 2,1 млрд тенге", - пояснил глава ВАП.
Также выявлены факты оформления лекарств на граждан, выехавших за рубеж на ПМЖ.
Смаилов подчеркнул, что ФСМС обязан обеспечивать качественный мониторинг и контроль целевого использования бюджетных средств.
И это должно делаться не вручную, а автоматизированно. Фонд должен иметь свою систему управления рисками, на основании которой надо проводить мониторинг и контроль качества оказываемых услуг, наличия производственной базы, оборудования, соответствующих медицинских лицензий и разрешений", - сказал председатель палаты.
По итогам аудита установлены:
- процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге;
- неэффективное планирование и использование средств - на 31,1 млрд тенге;
Сумма финансовых потерь и упущенной выгоды составила 11,8 млн тенге. Также установлено 65 процедурных нарушений, 154 иных нарушения и системных недостатка.
Материалы по фактам двойной оплаты медуслуг и приписок передаются в правоохранительные органы.
Ранее ФСМС выявил более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге. В июле президент Токаев поручил главе Минздрава обеспечить прозрачность и эффективность использования выделяемых на здравоохранение средств.
22.07.2024, 11:10 80816
Правила обслуживания и проезда в пассажирских поездах изменят в Казахстане
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Астана. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане изменятся правила перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений железнодорожным транспортом.
Согласно новым правилам, продажа билетов на маршрут будет завершаться за 10 минут до отхода поезда. Исключение составляет продажа лицам с инвалидностью и сопровождающие их лица. Для покупки билета можно использовать цифровые документы. Солдаты-срочники могут использовать в качестве документа военный билет.
В вагонах должны находиться резервуары не только с горячей, но и с холодной питьевой водой.
Уборку в вагонах и купе теперь обязаны производить не менее двух раз в сутки, а в санузлах - не менее четырех раз в сутки.
Каждому пассажиру должен быть предоставлен доступ к информационным мультимедийным ресурсам и информации:
- о расписании движения поезда;
- сервисных услугах;
- основных условиях проезда в пассажирском поезде;
- правах и обязанностях пассажиров и обслуживающего персонала с возможностью размещения на информационном ресурсе отзывов и предложений по вопросам сервиса и качества обслуживания;
- доступе к развлекательным программам.
В проекте правил также подчеркивается, что пассажиры нижних и верхних мест имеют равные условия на пользование обеденными столиками при их наличии.
Также по новым правилам проводники теперь обязаны стелить постель лицам с инвалидностью, больным, престарелым и пассажирам с малолетними детьми, а также предоставлять маломобильным пассажирам кресло-коляску.
Правила запрещают:
- осуществлять в вагонах реализацию (торговлю) товаров народного потребления;
- распивать алкогольные напитки (за исключением вагона-ресторана, вагона-бара и купе-буфета);
- перевозить сырое мясо и сырую рыбу (в том числе замороженные);
- употреблять наркотические вещества.
Изменения в приказ министра по инвестициям и развитию РК опубликованы на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 1 августа 2024 года.
22.07.2024, 10:37 74996
Кассиры Казпочты подозреваются в хищении 84 млн тенге в Алматинской области
Досудебное расследование проводит АФМ при координации прокуратуры области
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Алматы. 22 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Досудебное расследование по факту хищения средств в особо крупном размере, полученных при принятии оплаты за государственные услуги, начато Агентством по финансовому мониторингу при координации прокуратуры Алматинской области.
Кассирами АО "Казпочта", дислоцированными в отделе по обслуживанию населения Жамбылского района Алматинской области, в период с 2021 по 2023 год при предоставлении населению государственной услуги по оформлению паспортов и удостоверений личности присваивали часть оплаченной госпошлины, а в миграционную полицию предоставляли поддельные квитанции с искаженными суммами, что причинило государству ущерб на сумму более 84 млн тенге", - говорится в сообщении АФМ.
Иная информация разглашению не подлежит.
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