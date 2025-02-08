Аким ВКО посетил городскую среднюю школу № 24

Фото: пресс-служба акимата ВКО

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Усть-Каменогорск. 5 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава региона Ермек Кошербаев посетил городскую среднюю школу № 24, где встретился с ученицей 3-го класса Айзере Шынгыскызы, которая написала ему письмо. Об этом сообщили в пресс-службе акимата ВКО.





Девочка попросила акима о встрече, чтобы сфотографироваться с ним и получить его бата (благословение). Ее мама поддержала инициативу, но предупредила дочь, что у главы региона плотный график и, возможно, на письмо ответа не будет. Аким не смог отказать в такой трогательной просьбе и провел встречу с учениками третьих и четвертых классов школы № 24, где и учится Айзере.





пресс-служба акимата ВКО





Мама сказала: "Если аким не ответит на письмо, не обижайся, у него очень много работы". Но сегодня он сам пришел, а еще я познакомилась с акимом города. Я очень счастлива и благодарна ему за то, что уделил мне время. Он оказался очень справедливым и умным человеком", - сказала Айзере.





На ее вопрос о том, легко ли быть "главным человеком в области", Ермек Кошербаев ответил, что каждый специалист на своем месте выполняет важную миссию.





Что бы делал любой руководитель без рабочих? На заводе - инженер, в школе - учитель, в больнице - медсестра. Все эти люди - главные в своем деле, они обеспечивают жизнедеятельность общества", - сказал аким области.





пресс-служба акимата ВКО





Встреча прошла в неформальной обстановке, в атмосфере непринужденного диалога. Это не было похоже на открытый урок, а больше на душевную беседу старшего поколения с молодым. Ребята наперебой рассказывали акиму о том, какие медали они выиграли, каких успехов добились, за что любят своих учителей, чего хотят добиться в жизни.





Детей интересовали не только личные вопросы, но также будущее школы и микрорайона. В частности, школьники попросили обновить спортивные залы и построить новые спортплощадки во дворах.





пресс-служба акимата ВКО





Мы знаем, что микрорайон динамично развивается и, конечно, будем устанавливать здесь футбольные поля, другие спортивные сооружения, чтобы была возможность заниматься массовым спортом. Я желаю каждому из вас добиться всего, что вы хотите в жизни, достичь целей, которые перед собой ставите, быть уверенными в себе", - сказал Ермек Кошербаев.





После разговора состоялась импровизированная игра в футбол. Юные спортсмены также показали приемы боевых искусств. Затем глава региона пообщался с преподавателями школы, отметив, что сегодня они выполняют сразу несколько важных миссий - не просто дают знания, но и осуществляют нравственное воспитание, ведь часто дети доверяют своим учителям, то, что не всегда могут рассказать родителям. А потому на педагогах лежит большая ответственность, и очень радует, что они постоянно совершенствуются в профессии, стремясь как можно лучше выполнять свою работу.



