Аким Жетысуского района Алматы прокомментировала ситуацию вокруг рынка "Рахат"

АЛМАТЫ. 1 АПРЕЛЯ - Аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева прокомментировала ситуацию вокруг рынка "Рахат", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Земельный участок площадью 97 соток, расположенный в Жетысуском районе, ул. Северное кольцо, 9, на основании постановления акимата Алматы от 3 апреля 2015 года первично был предоставлен ТОО "ТКМ" в аренду до 3 марта 2018 года (договор аренды от 16 апреля 2015 года).

В связи с истечением срока ТОО "ТКМ" несвоевременно обратилось в акимат города в апреле 2018 года о продлении аренды на земельный участок, на что получило отказ, который впоследствии был обжалован ими в суде.

Решением специализированного межрайонного экономического суда (СМЭС) от 07.08.2018 г. ТОО "ТКМ" отказано в удовлетворении требований в полном объеме.

Постановлением городского суда от 19.12.2018 г. решение первой инстанции оставлено без изменения.

Далее земельный участок был передан в июне 2019 года как инвестиционный проект, затем предоставлен ТОО "Almaty CPS" во временное, краткосрочное землепользование сроком на 4 года 11 месяцев. Данное решение акимата было также обжаловано в суде, и договор аренды был расторгнут. Таким образом, суд поставил точку в этом споре, и земля в настоящее время находится во владении государства", - сообщила аким.

Для того чтобы обеспечить интересы предпринимателей, все это время находящихся на спорной территории и плативших арендную плату ТОО "ТКМ", не имеющему на взимание аренды никаких законных прав, мною были проведены ряд встреч как с предпринимателями, так и с директорами соседних модернизированных рынков", - добавила Гульнара Кокобаева.

Она отметила, что в ходе встреч с предпринимателями были высказаны опасения в отношении того, что соседние рынки будут заставлять выкупать их торговые места или повысят аренду и т.д.

Для того чтобы соблюсти их интересы, мною были приглашены все директора соседних рынков, которые дали гарантии и готовы их закрепить в письменных договорах аренды, при этом они дали льготы в виде каникул в течение определенного периода от 1 до 3 месяцев, неповышения суммы за аренду в течение года и т.д.", - сообщила аким района.

По ее словам, некоторые из предпринимателей уже заключили такие договоры. Учитывая последние события, есть признаки того, что ТОО "ТКМ" использует арендаторов в собственных интересах.