Аким ЗКО раскритиковал работу организаций, занимающихся содержанием автодорог

Уральск. 23 февраля. Kazakhstan Today - 23 февраля, аким области Гали Искалиев провел онлайн-совещание, в котором приняли участие представители комитета автомобильных дорог министерства индустриального и инфраструктурного развития, АО "КазАвтоЖол", филиала "Национального центра качества дорожных активов", руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог и представители подрядных организаций, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает портал " Мой ГОРОД ", председатель правления АО "КазАвтоЖол" Улан Алипов сообщил, что в 2021 году на ремонтные работы было выделено 20,9 миллиарда тенге, 20 миллиардов из которых предусмотрены на капитальный ремонт. На средний ремонт подъездных путей к поселку Хан Ордасы планируется направить 50 миллионов тенге. На содержание дорог республиканского значения предусмотрено 850 миллионов тенге. В этом году на выделенные средства планируем отремонтировать более 100 километров автодорог, четыре моста и завершить строительство 20 водопропускных трубопроводов.

На содержание автодорог республиканского значения в ЗКО направлено 78 единиц техники, 49 из которых - зимняя.

На сегодняшний день семь производственных баз и вся техника готова к борьбе с гололедом", - заключил Улан Алипов.

Глава региона раскритиковал работу подрядных организаций, занимающихся содержанием автодорог.

Мне часто пишут жители области и докладываются проверяющие органы. Проблема возникает с тем, что подрядные организации не своевременно выполняют свои обязательства. В частности нет специалистов и техники, лаборатории не надлежащим образом проверяют материалы. Каждый год мне говорят, что подрядчики взяли в аренду технику для очистки автодорог, но на деле жители области сталкиваются с нечищенными дорогами. С такими подрядчиками мы будем разрывать контракты и рассматривать вопрос о наложении штрафов", - заявил аким ЗКО.

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