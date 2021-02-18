Акима Тараза и и.о акима Караганды привлекли к административной ответственности

Нур-Султан. 17 февраля. Kazakhstan Today - Аким Тараза и временно исполняющий обязанности акима Караганды были привлечены к административной ответственности, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает BaigeNews.kz , речь идет об Айтказы Карабалаеве, который руководит городом Таразом, и о Сабите Оспанове, исполнявшем обязанности акима Караганды в декабре 2020 года (аким Ермаганбет Булекпаев отсутствовал на рабочем месте в этот период). В Агентстве по делам госслужбы сообщили, что чиновников наказали за необоснованный отказ в предоставлении госуслуги. Их оштрафовали на 41 670 и 27 780 тенге, соответственно. Сообщается, что вместе с акимом Тараза к адмответственности привлекли и его подчиненных.

На основании заявления Р. Исмазова (от 11 июня 2020 года № ФЛ-И-98) территориальным департаментом Агентства по Жамбылской области проведена внеплановая проверка в аппарате акима Тараза. В результате проведенной работы за необоснованный отказ в оказании государственной услуги (выдаче разрешительного документа) акиму Тараза Карабалаеву А., за нарушение порядка оказания государственной услуги руководителю отдела земельных отношений Тараза Башанову Б. и руководителю отдела архитектуры и градостроительства Тараза Бобееву А. составлены протоколы об административных правонарушениях и наложены штрафы на общую сумму 152 790 тенге", - сообщили в Агентстве по делам госслужащих.

Вместе с тем в 2020 году за некачественное оказание госуслуг были наказаны:

шесть акимов районов и городов (Алматинская область - Уштобе, Талгар, Жаркент; Атырауская область - Кульсары; ВКО - район Алтай, Тарбагатайский район);

29 акимов сельских округов;

17 руководителей областных управлений (пассажирского транспорта и автомобильных дорог, городского планирования и урбанистики, культуры, здравоохранения, природных ресурсов и регулирования природопользования, архитектуры и градостроительства, государственного архитектурно-строительного контроля, земельных отношений);

47 руководителей отделов земельных отношений;

34 руководителя отделов по архитектуре и градостроительству;

четыре руководителя отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог;

12 должностных лиц акиматов районов.

В этом списке есть также руководитель управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений Нур-Султана Нурлан Уранхаев. Его привлекли к административной ответственности за нарушение порядка выдачи разрешений, рассказали в АДГС.

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