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Акимат Нур-Султана опубликовал личные телефоны акимов и глав управлений

29.03.2019, 20:31 7480
Акимат Нур-Султана опубликовал личные телефоны акимов и глав управлений
Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Акимат Нур-Султана опубликовал личные телефоны акимов и глав управлений, а также аккаунты в соцсетях, чтобы граждане могли обращаться к ним напрямую с проблемными вопросами, передает Kazakhstan Today.
 
Аким города Бахыт Султанов поручил акимам районов и руководителям городских управлений и департаментов активизировать работу в социальных сетях для налаживания более тесного контакта с жителями, сообщает официальный сайт акимата столицы. 
 
"По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева все акимы районов и руководители управлений должны быть на постоянной связи с горожанами. Особенное внимание необходимо уделить качеству контента. Кроме того, не надо зацикливаться на какой-то одной социальной сети и тем более открывать страницу ради галочки. Нужно точно знать и чувствовать свою аудиторию. Например, насколько я знаю, школьники и студенты предпочитают в "ВКонтакте". Значит, сотрудники управления образования должны быть не только в "Фейсбуке", но и в "ВКонтакте". "Твиттер" можно использовать для привлечения инвестиций, продвижения бренда. Поэтому следует системно подойти к исполнению этого поручения", - сказал Султанов. 
 
Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил акимам оперативно реагировать на запросы населения. "Акимам необходимо оперативно реагировать на запросы населения и проводить разъяснительную работу. Важно активно работать в социальных сетях: создавать группы в мессенджерах, доступно разъяснять проводимую политику, модерировать и управлять ситуацией", - сказал Токаев на совещании с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.

Ссылки на страницы чиновников в соцсетях можно посмотреть на сайте столичного акимата.
 

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