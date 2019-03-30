Нур-Султан. 29 марта. Kazakhstan Today - Акимат Нур-Султана опубликовал личные телефоны акимов и глав управлений, а также аккаунты в соцсетях, чтобы граждане могли обращаться к ним напрямую с проблемными вопросами, передает Kazakhstan Today.

Аким города Бахыт Султанов поручил акимам районов и руководителям городских управлений и департаментов активизировать работу в социальных сетях для налаживания более тесного контакта с жителями, сообщает официальный сайт акимата столицы.

"По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева все акимы районов и руководители управлений должны быть на постоянной связи с горожанами. Особенное внимание необходимо уделить качеству контента. Кроме того, не надо зацикливаться на какой-то одной социальной сети и тем более открывать страницу ради галочки. Нужно точно знать и чувствовать свою аудиторию. Например, насколько я знаю, школьники и студенты предпочитают в "ВКонтакте". Значит, сотрудники управления образования должны быть не только в "Фейсбуке", но и в "ВКонтакте". "Твиттер" можно использовать для привлечения инвестиций, продвижения бренда. Поэтому следует системно подойти к исполнению этого поручения", - сказал Султанов.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев поручил акимам оперативно реагировать на запросы населения. "Акимам необходимо оперативно реагировать на запросы населения и проводить разъяснительную работу. Важно активно работать в социальных сетях: создавать группы в мессенджерах, доступно разъяснять проводимую политику, модерировать и управлять ситуацией", - сказал Токаев на совещании с акимами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента.





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