Акиматы не будут контролировать предоставление и использование земель

НУР-СУЛТАН. 26 ЯНВАРЯ - В Казахстане выстроена единая вертикаль государственного контроля за использованием и охраной земель по принципу "центр-регион" и сделан важнейший шаг для наведения порядка и решения накопившихся проблем в сфере земельных отношений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках заседаний Комиссии по земельной реформе было рекомендовано законодательно выстроить единую вертикаль государственного контроля за рациональным использованием земель по принципу "центр-регион". В этой связи, 30 июня 2021 года принят Закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития земельных отношений", предусматривающий передачу функций государственного контроля за использованием и охраной земель в ведомство центрального уполномоченного органа с созданием его территориальных подразделений с 1 января 2022 года.

Таким образом, функции по предоставлению земель остались у акиматов, тогда как функции по контролю за предоставлением земель и использованием земель собственниками/землепользователями путем создания территориальных департаментов переданы в Комитет по управлению земельными ресурсами МСХ РК", - рассказали в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК.

В ведомсвте напомнили, что с 2014 года функции государственного контроля за использованием и охраной земель были полностью возложены на местные исполнительные органы.

Раннее управления земельных отношений и управления по государственному контролю входили в состав областных, городских и районных акиматов, где имел место "конфликт интересов" и присутствовал риск принятия коррупциогенных решений ввиду нахождения уполномоченных органов по земельным отношениям и контролю за использованием и охраной земель в одном государственном органе", - сказали в МСХ.