Акимом Ерейментауского района Акмолинской области назначен Абай Альжанов

Распоряжением акима Акмолинской области от 9 апреля по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и с согласия районного маслихата акимом Ерейментауского района назначен Альжанов Абай Еламанович, сообщили в пресс-службе акима региона.
Сегодня аким области Ермек Маржикпаев представил нового акима активу Ерейментауского района.
Альжанов, 1965 года рождения, уроженец Ерейментауского района. В 2010 году окончил Кокшетауский университет по квалификации бакалавр финансов.
Трудовую деятельность начал в 1983 году шофером совхоза имени Фрунзе Селетинского района.
В 1996-2012 годы был директором ТОО "Ырыс" Ерейментауского района.
В 2012-2014 годы работал акимом Тургайского сельского округа.
С июня 2014 года занимал должность заместителя акима Ерейментауского района.
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