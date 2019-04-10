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Акимом Ерейментауского района Акмолинской области назначен Абай Альжанов

09.04.2019, 19:49 5617
Акимом Ерейментауского района Акмолинской области назначен Абай Альжанов
Кокшетау. 9 апреля. Kazakhstan Today - Акимом Ерейментауского района Акмолинской области назначен Абай Альжанов, передает Kazakhstan Today.
 
Распоряжением акима Акмолинской области от 9 апреля по согласованию с администрацией президента Республики Казахстан и с согласия районного маслихата акимом Ерейментауского района назначен Альжанов Абай Еламанович, сообщили в пресс-службе акима региона.
 
Сегодня аким области Ермек Маржикпаев представил нового акима активу Ерейментауского района.
 
Альжанов, 1965 года рождения, уроженец Ерейментауского района. В 2010 году окончил Кокшетауский университет по квалификации бакалавр финансов.
 
Трудовую деятельность начал в 1983 году шофером совхоза имени Фрунзе Селетинского района.
 
В 1996-2012 годы был директором ТОО "Ырыс" Ерейментауского района.
 
В 2012-2014 годы работал акимом Тургайского сельского округа.
 
С июня 2014 года занимал должность заместителя акима Ерейментауского района.
 

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