Талдыкорган. 25 мая. Kazakhstan Today - Акимом Капшагая назначен Нурлан Куматаев, передает Kazakhstan Today.

Сегодня аким Алматинской области Амандык Баталов в ходе 71-й внеочередной сессии маслихата Капшагая сообщил, что в связи с переходом на другую работу Талгата Кайнарбекова, ранее возглавлявшего город, на пост акима по согласованию с администрацией президента предлагается кандидатура Нурлана Куматаева. Депутаты единогласно поддержали кандидатуру, сообщили в пресс-службе акима области.

Амандык Баталов поблагодарил за плодотворную работу Кайнарбекова и поставил задачи перед Нурланом Куматаевым, ранее занимавшим пост заместителя акима Илийского района.

Талгат Канатович возглавлял город около четырех лет, он провел значительную работу по социально-экономическому развитию города. Есть хорошие результаты в работе по открытию предприятий, созданию рабочих мест, повышению уровня жизни населения. В основной капитал привлечено 8,7 млрд тенге инвестиций. В городе построены жилые дома, зоны отдыха, благоустроены дворы, побережье водохранилища, реализуются крупные инфраструктурные проекты. Перед новым главой города стоит задача продолжить все начинания, качественно работать над выполнением государственных программ и дальнейшим социально-экономическим развитием Капшагая", - сказал Баталов.

Аким области поручил продолжить работу по реализации Комплексного плана по восстановлению экономического развития, эффективному выполнению "Дорожной карты занятости", сохранению в период борьбы с эпидемией рабочих мест и созданию новых, привлечению инвесторов в регион.

В Капшагае много крупных промышленных предприятий. Их работа в условиях чрезвычайной ситуации не остановилась. При этом в основном пострадал малый и средний бизнес, поэтому надо поддерживать эту сферу. Сейчас в области в очереди на жилье стоят более 51 тыс. человек. В вопросе обеспечения граждан доступным жильем большую помощь окажет недавно принятая программа 5-10-20. Кроме того, необходимо увеличить объемы строительства жилья как через государственные программы "Бакытты отбасы", "Нурлы жер", 7-20-25, так и за счет частных застройщиков. Со своей стороны в качестве акима области буду продолжать оказывать поддержку в реализации всех благих дел, направленных на социально-экономический подъем города", - отметил Баталов, обращаясь к новому акиму.

Куматаев родился в 1970 году. Окончил Алматинский государственный медицинский институт, Казахскую государственную юридическую академию, Университет иностранных языков и деловой карьеры по специальностям "врач-стоматолог", "юрист", "бакалавр экономики".

Трудовую деятельность начал врачом-стоматологом в стоматологической поликлинике №4 Алматы. В разные годы работал заместителем акима Жетыгенского сельского округа Илийского района, главным специалистом отдела жилищно-коммунального хозяйства аппарата акима Илийского района, заместителем акима Байсеркенского сельского округа Илийского района, начальником отделов малого и среднего бизнеса, координации занятости и социальных программ аппарата акима Илийского района.

С февраля 2016 года - заместитель акима Илийского района.

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