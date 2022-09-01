Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом Туркестанской области, освободив от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан", - сообщает пресс-служба Акорды.
Акимом Туркестанской области назначен Дархан Сатыбалды
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Президент РК поручил подготовить трехлетний проект развития водной отрасли
Сокращение внешнего притока воды усугубляется ее неэффективным использованием - потери доходят до 40%. Другие характерные проблемы сферы: высокая изношенность инфраструктуры, низкий уровень автоматизации и цифровизации, отсутствие научного сопровождения и дефицит кадров", - сказал Токаев.
В целом для развития водной отрасли нужно подготовить трехлетний проект", - сказал президент.
В рамках ее работы государству уже возвращено около 2,9 миллиона гектаров сельхозземель. До конца года планируется возврат не менее 5 миллионов гектаров. Общая площадь неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства земель составляет около 10 миллионов гектаров. Правительство и акимы должны принять конкретные решения по ним до конца 2023 года. Тем более что мораторий на проверки, связанные с земельными вопросами, снят", - подчеркнул он.
В Казахстане изношены две трети сетей электроснабжения
В стране изношены две трети сетей электроснабжения, 57% тепловых коммуникаций и почти половина водопроводных сетей. Эти цифры говорят сами за себя. Искусственное сдерживание тарифов чревато веерными отключениями, авариями и, как итог, угрозой здоровью и жизни граждан", - сказал Токаев.
Тариф будет предоставляться в обмен на вложения в инфраструктуру и участие в системе государственного мониторинга для обеспечения прозрачности. Весомую часть инвестиций собственник должен внести из своих средств, а не за счет тарифа", - сказал глава государства.
Предстоит постепенно отказаться от перекрестного субсидирования тарифов, при котором цены для одних потребителей сдерживаются посредством повышенной стоимости услуг для других", - сказал Токаев.
Досрочные президентские выборы пройдут в Казахстане
Для успешной реализации коренных и комплексных реформ на пути к созданию справедливого Казахстана необходим новый доверительный мандат народа. Для меня интересы государства превыше всего. Поэтому я готов сократить срок своих полномочий и пойти на внеочередные президентские выборы", - сказал Токаев, выступая с посланием народу Казахстана.
Я рекомендую ограничить срок полномочий президента одним сроком в 7 лет. Но переизбрание запрещено", - констатировал он.
Мы получим новый состав депутатов, представляющих интересы широких групп граждан. Уверен, это повысит эффективность работы маслихатов и парламента. В будущем в состав правительства смогут войти представители не только политических сил, получивших большинство голосов избирателей, но и других парламентских партий. Это позволит исполнительной власти принимать более сбалансированные решения, отвечающие запросам всего общества", - высказался он.
В итоге, к середине 2023 года будет осуществлена перезагрузка и обновление всех основных политических институтов: президента, парламента, правительства", - подытожил глава государства.
Токаев объявил амнистию для некоторых участников январских событий
Государство снизило наказание гражданам, участвовавшим в январском инциденте, но не совершившим тяжкого преступления. Некоторые из нарушивших закон осознали свою вину и раскаялись в своих прошлых поступках. Я думаю, что лучше относиться к ним с прощением. Поэтому я принял решение объявить разовую амнистию участникам январского инцидента", - заявил глава государства.
Национальное единство нам нужно как воздух. И те, кто участвовал в забастовке, и сотрудники силовых структур - наши граждане. Они надеются не только на то, что суд будет справедливым, но и на то, что общество будет снисходительным", - подчеркнул президент.
Министерство просвещения должно исходить из интересов детей: о мерах по повышению качества образования рассказал Токаев
Подрастающее поколение в плане полученных знаний, в том числе во владении языками, должно твердо стоять на обеих ногах. Их знания - наша сила", - подчеркнул Токаев.
Именно поэтому был запущен национальный проект "Комфортная школа". К 2025 году мы создадим условия для обучения в современных школах 800 тысяч детей. Таким образом, мы полностью решим проблему школы, работающей в режиме ЧП и обучающейся в три смены", - заявил президент.
При этом необходимо выстраивать партнерские отношения с родителями и ученикам, которые должны нести свою долю ответственности за качество и востребованность получаемых знаний и навыков. Именно с этой целью планируется внедрить персональные образовательные ваучеры", - добавил президент.
По сути, это станет первичным целевым капиталом детей, который они смогут инвестировать в свое образование", - пояснил Токаев.
Поэтому государство планирует выделять образовательные гранты, которые в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей будут дифференцированы по размеру - от 30 до 100%. Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых. Указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности", - рассказал глава государства.
Токаев поручил правительству принять Градостроительный кодекс
Поручаю правительству принять концептуально новый документ - Градостроительный кодекс. По каждому городу следует создать функциональные и интерактивные карты земельных участков и схем коммунальных сетей", - заявил Касым-Жомарт Токаев, озвучивая послание к народу Казахстана на совместном заседании палат парламента РК.
Между тем сегодня в Казахстане архитектурно-строительную деятельность регулируют свыше 2,5 тысяч различных документов. Сформирована запутанная, забюрократизированная система, которая плодит коррупцию. До сих пор используются устаревшие строительные стандарты и нормы", - высказался глава государства.
Перечислять 50% средств Нацфонда на накопительные счета детей предлагает Токаев
Считаю исключительно важным в рамках объявленного мною Года детей дать старт принципиально новой программе "Нацфонд - детям". Предлагаю отчислять 50% от ежегодного инвестиционного дохода Национального фонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет, без права досрочного снятия. По достижении совершеннолетия накопленные суммы будут направлены на приобретение жилья и получение образования. Эти средства дадут подрастающему поколению настоящую путевку во взрослую жизнь", - заявил президент.
Токаев: Казахстан должен стать транспортным узлом мирового значения
НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Казахстан является очень важным сухопутным коридором между Азией и Европой в нынешней геополитической ситуации, поэтому стоит задача - увеличить транзитный потенциал страны, заявил в своем послании народу Казахстана президент Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Мы должны в полной мере воспользоваться этой возможностью и стать транспортным узлом мирового значения. Наша страна приступила к реализации крупных проектов в этой области. В частности, в Актау создается контейнерный хаб. Транскаспийский коридор развивается", - отметил глава государства.
По его словам, к работам привлечены лучшие мировые логистические компании. В частности, компания "Казахстанская железная дорога" будет реорганизована в полноценную транзитно-логистическую корпорацию.
Президент также напомнил о своем поручении к 2025 году улучшить не менее 95 процентов местных дорог.
"Пусть правительство непосредственно контролирует этот вопрос. Необходимо выявить нарушения в дорожном строительстве. Из этой работы следует извлечь четкий результат. У нас по-прежнему не хватает битума. Это позорная ситуация даже для страны, добывающей нефть в больших масштабах. Правительство должно кардинально решить эту проблему", - добавил Токаев.
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