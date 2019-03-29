Акимы всех городов и районов Карагандинской области общаются с жителями через социальные сети

Караганда. 28 марта. Kazakhstan Today - Акимы всех городов и районов Карагандинской области общаются с жителями напрямую, через социальные сети , передает Kazakhstan Today.

К примеру, сейчас среди остальных акимов, в числе самых активных пользователей социальных сетей - акимы Сатпаева, Сарани, Осакаровского и Жанааркинского районов. По их мнению, использовать возможности соцсетей в работе очень удобно. Это дает возможность не только напрямую общаться с жителями, но и более эффективно контролировать работу подчиненных.

"Прямая работа с жителями, теги для решения самых проблемных вопросов, признаться, не дают аппарату что-то не увидеть. Такая связь очень важна, ведь именно таким способом можно оценить реальную результативность работы всего акимата. В принципе, все отделы и замы знают, что обращения через социальные сети находятся под личным жестким контролем, поэтому сами стараются держаться в тонусе и исправлять какие-то вопросы более эффективно", - говорит аким Сатпаева Аскар Идрисов.

Стоит добавить, что местные чиновники стараются давно коммуницировать с населением через Интернет. Несмотря на то, что у многих акимов давно заведены личные аккаунты, назвать их всех активными пользователями пока нельзя. Но тем не менее, говорят сами руководители, они всегда в курсе всего, о чем и что пишут жители.

Чтобы быть не только в курсе всех замечаний и предложений от людей, а также оперативно на них реагировать, в Караганде внедряют специальный новый проект. Уже в ближайшее время открывается Единый координационный центр. По номеру телефона 112 жители смогут связаться с экстренными службами: пожарная, скорая помощь, полиция. По номеру 109 будут приниматься обращения, жалобы и предложения, которые касаются городской среды - ЖКХ, благоустройства, состояния дорог и тому подобные.

Качество и оперативность реагирования на обращения граждан обеспечит ситуационный центр акима Карагандинской области. Его задача - накапливать и обрабатывать все данные государственных информационных систем и отслеживать выполнение задач.

По информации, собранной в результате работы Единого координационного центра, будет составлена карта социальных вопросов. Доступ к ней будут иметь все желающие. Любой житель сможет контролировать ход решения проблемы и, как следствие, результативность и качество работы местных исполнительных органов.

Для удобства жителей в акимате Караганды в настоящее время реализуют проект Open Karaganda. Здесь будет внедрено открытое обслуживание по принципу единого окна, что минимизирует преграды для получения государственных услуг. Зал Open Karaganda будет расположен здесь же, в здании акимата города.

В зале появится электронная очередь, зона ожидания, уголки самообслуживания. Будут созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями.

Open Karaganda станет удобной площадкой для приёма и обработки документов специалистами всех отделов городского акимата.

Фронт-офисы в ближайшем будущем появятся и будут работать во всех акиматах городов и районов Карагандинской области.

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