Акмади Сарбасов освобожден от должности первого вице-министра труда и соцзащиты населения РК

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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан приступает к реализации стратегических инициатив, направленных на существенное укрепление газовой отрасли. О планах по строительству четырех новых газоперерабатывающих заводов (ГПЗ), расширению магистральной инфраструктуры и конкретных шагах по развитию нефтегазохимии рассказал вице-министр энергетики РК Алибек Жамауов на международной конференции Energy Trends: Gas & Petrochemicals, сообщает пресс-служба - Казахстан приступает к реализации стратегических инициатив, направленных на существенное укрепление газовой отрасли. О планах по строительству четырех новых газоперерабатывающих заводов (ГПЗ), расширению магистральной инфраструктуры и конкретных шагах по развитию нефтегазохимии рассказал вице-министр энергетики РК Алибек Жамауов на международной конференции Energy Trends: Gas & Petrochemicals, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.





Эти шаги являются частью комплексной стратегии по обеспечению энергетической безопасности страны, удовлетворению растущего внутреннего спроса на газ и созданию базы для высокотехнологичной газохимической промышленности.





По словам вице-министра, ожидается рост добычи сырого газа: с 59 млрд кубометров в 2024 году до 62,8 млрд кубометров уже в 2025 году. Этому способствуют как работа действующих месторождений-гигантов (Тенгиз, Карачаганак, Кашаган), так и ввод новых, таких как Рожковское, Анабай и Урихтау.





Наша цель - довести добычу газа до 74 млрд кубометров к 2030 году. Но ключевая задача - максимально эффективно перерабатывать газ внутри страны для обеспечения наших граждан и промышленности, а также для создания сырьевой базы газохимии", - подчеркнул вице-министр энергетики Алибек Жамауов.





В 2024 году 79% произведенного товарного газа было поставлено на внутренний рынок, что подтверждает приоритет обеспечения отечественных потребителей.





Планируется строительство четырех новых ГПЗ: две очереди завода на Кашагане, завод на Карачаганаке и новый КазГПЗ в Жанаозене.





Особое внимание уделяется развитию нефтегазохимии. Прорабатываются крупные проекты по производству карбамида, аммиака, метанола, а также алкилата и полипропилена на базе сжиженного нефтяного газа (СНГ). Реализация только анонсированных нефтегазохимических проектов позволит привлечь значительные инвестиции и создать тысячи новых рабочих мест.





Развитие газовой отрасли - это комплексная задача. Строительство ГПЗ и газопроводов идет рука об руку с газификацией населенных пунктов и созданием новых производств в нефтегазохимии", - отметил Алибек Жамауов.





По его словам, все эти направления формируют единую стратегию, которая будет закреплена в разрабатываемом комплексном плане развития газовой отрасли на 2025-2029 годы. Реализация планов привлечет в сектор более $25 миллиардов инвестиций до 2029 года и создаст тысячи новых рабочих мест, внося существенный вклад в диверсификацию экономики.





Параллельно будет развиваться газотранспортная система, включая планы по строительству второй нитки МГ Бейнеу - Бозой - Шымкент, МГ Актобе - Костанай и МГ Талдыкорган - Ушарал. Продолжится газификация регионов (текущий уровень - 62,4%).