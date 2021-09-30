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Акмолинские школьники и студенты изучают наследие Ыбрая Алтынсарина

29.09.2021, 18:18 70633
Акмолинские школьники и студенты изучают наследие Ыбрая Алтынсарина
КОКШЕТАУ. 29 СЕНТЯБРЯ - В рамках 30-летия Независимости страны и 180-летия выдающегося педагога, просветителя Ыбрая Алтынсарина в организациях образования региона проведены различные тематические внеклассные мероприятия, сообщает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Учебные занятия прошли как в традиционном, так и в онлайн-формате, посредством платформы ZООМ. В них приняли участие более 170 тысяч учащихся и студентов, около 800 тысяч педагогов и 2300 представителей родительской общественности.
 
Как отметили в управлении образования, наиболее яркими мероприятиями стали конкурс презентаций среди учащихся школ и студентов колледжей "Первый учитель казахской степи", дебаты и конкурс чтецов "Живое слово", "Кел, балалар, окылык", в которых обучающиеся соревновались в ораторском искусстве и выразительном чтении произведений писателя.
 
В ходе проведения тематических информационных часов учащиеся и студенты проявили свою индивидуальность и творческие способности, анализируя труды педагога и отвечая на тестовые задания.
 
Для учащихся начального звена классными руководителями проведены уроки "Путешествие в мир детства Ыбрая Алтынсарина", в ходе которых ребята ознакомились с жизнью великого просветителя. На основе произведений были созданы рисунки, аппликации и композиции.
 
Библиотекарями организаций образования области организованы выставки книг и фотографий о творческой деятельности писателя. Учителями гуманитарного цикла в онлайн формате с привлечением родительской общественности проведены литературные вечера. 
 

Подобные мероприятия помогают школьникам, родителям и студенческой молодежи ближе познакомиться с наследием великого педагога и просветителя Ыбрая Алтынсарина, положившего начало светскому образованию казахского народа, искренне любившего свой народ и мечтавшего видеть его свободным и образованным", - добавили в ведомстве.

 
К слову, в социальных сетях запущен челлендж организаций образования области, посвященный 180-летию педагога-новатора, где учащиеся и педагоги читают его произведения.
 

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    Китай временно закрывает автомобильные пункты пропуска с Казахстаном

    30.09.2021, 16:14 4105
    Китай временно закрывает автомобильные пункты пропуска с Казахстаном
    Фото: из открытых источников
    АЛМАТЫ. 30 СЕНТЯБРЯ - Китай временно закрывает автомобильные пункты пропуска на границе с Казахстаном, передает KAZAKHSTAN TODAY
     

    В связи с праздничными днями в Китае автомобильные пункты пропуска "Нур Жолы", "Достык-автомобильный" и "Бахты" на казахстанско-китайской границе будут закрыты с 1 по 3 октября 2021 года. Кроме того, пункт пропуска "Бахты" также будет закрыт с 3 по 4 октября 2021 года в связи с подготовкой к зимнему сезону дезинфекционного оборудования на китайской стороне. Просим перевозчиков, желающих пересечь границу заранее спланировать свои маршруты с учетом праздничных мероприятий в соседней стране", - сообщили в пресс-службе таможенного комитета. 

     

    Памятник воровству и безнаказанности: депутат Раманкулов о деле LRT

    30.09.2021, 15:41 1000
    НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Депутат Максат Раманкулов обвинил Генпрокуратуру в бездействии по отношению к основным фигурантам дела об LRT, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
     
    По мнению мажилисмена, Генеральная прокуратура не принимает никаких мер по поиску бывшего заместителя акима Нур-Султана Каната Султанбекова и руководителя "Астана LRT" Талгата Ардана, хотя депутаты неоднократно поднимали этот вопрос, а также вопрос о возврате денег, незаконно выведенных в оффшоры. 
     

    В проекте LRT общество возмущает даже не сам факт хищений, а их гигантские размеры и брошенные по всей столице незаконченные бетонные опоры, превратившиеся в тысячу памятников воровству и безнаказанности. Подсчитано, что на этот "отечественный Стоунхэдж" было списано 120 млрд тенге, хотя при этом выполнено лишь 15% работ. В настоящий момент суд рассматривает апелляцию осужденных по этому делу семи человек. Вместе с тем, вне пределов досягаемости отечественного правосудия оказались основные фигуранты – бывшие замакима города Астаны Канат Султанбеков и руководитель "Астана LRT" Талгат Ардан. Правоохранительные органы заявляли об их "международном розыске", – заявил депутат.

     
    Однако, по его словам, ни Ардан, ни Султанбеков так и не объявлены в розыск, а в соцсетях члены их семей выкладывают посты о красивой жизни в Нью-Йорке. 
     

    Фактически никакого розыска указанных лиц не ведется, они спокойно могут тратить украденные у страны миллиарды, а вопрос возвращения этих средств, соответственно, также отложен на неопределенное время. Видимо, наши правоохранители ждут, пока они не потратят все, что "нажито непосильным трудом"", – заявил Раманкулов.

     
    Он напомнил, что официальное обращение Генеральной прокуратуры в Национальное бюро Интерпола не поступало, а без него не будет и объявления в международный розыск. 
     

    Также надо понимать, что незаконно вывезенные средства за границу, при их обнаружении могут быть конфискованы в пользу иностранных государств, как "богатства необъяснимого происхождения", кроме того, это не собственность проворовавшихся чиновников, а средства, принадлежащие казахстанскому народу", – подчеркнул парламентарий.

     
    Обращаясь к генеральному прокурору, Раманкулов потребовал ответить на ряд вопросов: направлялся ли запрос на международный розыск Ардана и Султанбекова, сколько денег они похитили, и какую часть из похищенного уже удалось вернуть государству? Он также предложил ведомству проработать вопрос по возвращению денег в Казахстан с учетом практики развитых стран, например, Великобритании или США. 
     

    Считаем необходимым включить в антикоррупционное законодательство норму о так называемом "богатстве необъяснимого происхождения" и проработать со странами-реципиентами бегства капиталов – двусторонние Соглашения о порядке их возврата народу Казахстана", – резюмировал мажилисмен. 

    В Казахстане будут проверять сделки с недвижимостью от 50 млн тенге

    30.09.2021, 13:39 11125
    НУР-СУЛТАН. 30 СЕНТЯБРЯ - Сегодня на пленарном заседании мажилиса депутаты одобрили поправки по вопросам противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Планируется снизить пороговые значения для проведения проверок по операциям с недвижимостью с 200 млн до 50 млн тенге.
     

    У нас в среднем при легализации или при финансировании терроризма сделки с недвижимостью или с другим намного ниже, в разных регионах стоимость жилья тоже не очень высокая. Поэтому данное снижение позволит более оперативно мониторировать все операции, выявлять подозрительные и снизит высокие риски по отмыванию доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма", - отметил депутат Сергей Симонов.

     
    По его словам, в Российской Федерации минимальный порог по операциям с недвижимостью составляет около 18 млн тенге, в Беларуси для физических лиц - чуть больше 9 млн, для ИП в пределах 97 млн, в Армении - около 43 млн тенге.
     
    Кроме того, изменения коснутся проверок выигрышей в наличной форме по результатам пари, в игорных заведениях - порог для проверок будет снижен с 3 млн до 1 млн тенге. 
     

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