Акмолинские школьники и студенты изучают наследие Ыбрая Алтынсарина

КОКШЕТАУ. 29 СЕНТЯБРЯ - В рамках 30-летия Независимости страны и 180-летия выдающегося педагога, просветителя Ыбрая Алтынсарина в организациях образования региона проведены различные тематические внеклассные мероприятия, сообщает управление внутренней политики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Учебные занятия прошли как в традиционном, так и в онлайн-формате, посредством платформы ZООМ. В них приняли участие более 170 тысяч учащихся и студентов, около 800 тысяч педагогов и 2300 представителей родительской общественности.

Как отметили в управлении образования, наиболее яркими мероприятиями стали конкурс презентаций среди учащихся школ и студентов колледжей "Первый учитель казахской степи", дебаты и конкурс чтецов "Живое слово", "Кел, балалар, окылык", в которых обучающиеся соревновались в ораторском искусстве и выразительном чтении произведений писателя.

В ходе проведения тематических информационных часов учащиеся и студенты проявили свою индивидуальность и творческие способности, анализируя труды педагога и отвечая на тестовые задания.

Для учащихся начального звена классными руководителями проведены уроки "Путешествие в мир детства Ыбрая Алтынсарина", в ходе которых ребята ознакомились с жизнью великого просветителя. На основе произведений были созданы рисунки, аппликации и композиции.

Библиотекарями организаций образования области организованы выставки книг и фотографий о творческой деятельности писателя. Учителями гуманитарного цикла в онлайн формате с привлечением родительской общественности проведены литературные вечера.

Подобные мероприятия помогают школьникам, родителям и студенческой молодежи ближе познакомиться с наследием великого педагога и просветителя Ыбрая Алтынсарина, положившего начало светскому образованию казахского народа, искренне любившего свой народ и мечтавшего видеть его свободным и образованным", - добавили в ведомстве.

К слову, в социальных сетях запущен челлендж организаций образования области, посвященный 180-летию педагога-новатора, где учащиеся и педагоги читают его произведения.

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