Активная фаза учения "Нерушимое братство - 2024" стартовала в Казахстане
Фото: ОДКБ
Алматы. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На полигоне "Берег" состоялась торжественная церемония открытия командно-штабного учения с миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство - 2024", сообщает пресс-служба организации.
В нем задействованы национальные контингенты миротворческих сил Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и секретариата ОДКБ.
Ситуация в мире остается неспокойной, и мы должны быть готовы к различным вызовам и угрозам, актуальным не только для наших стран, но и для всего мирового сообщества. Именно поэтому в рамках председательства в ОДКБ Казахстан обозначил развитие миротворческого потенциала Организации в качестве одного из приоритетов. В ходе учения будут отработаны вопросы слаженности подразделений при выполнении задач по подготовке и ведению операции по поддержанию мира Коллективными миротворческими силами", - заявил на открытии учений начальник Генерального штаба Вооруженных сил Султан Камалетдинов.
В свою очередь заместитель генерального секретаря ОДКБ Таалатбек Масадыков отметил, что территория Центральной Азии традиционно привлекает внимание глобальных военно-политических участников формирующегося миропорядка.
Большие логистические возможности региона в сочетании с запасами полезных ископаемых создают условия для постоянного соперничества сверхдержав и политическую нестабильность, включая распространение радикального экстремизма и нарастание террористической угрозы. Миротворческие силы ОДКБ, являясь неотъемлемой частью Коллективных сил, должны быть в постоянной готовности к проведению миротворческих операций в соответствии с решениями Совета ОДКБ, как на территории государств - членов Организации, так и за ее пределами по мандату ООН", - подчеркнул Масадыков.
Всего на учение привлечено более 2000 военнослужащих, 500 единиц бронетанковой и автомобильной техники, вертолеты Ми-17, Ми-35, самолеты Ил-76 и Си-295, беспилотная авиация.
В ходе проведения миротворческой операции Коллективные миротворческие силы ОДКБ выполнят учебно-боевые задачи на блокпостах и пунктах приема беженцев, при сопровождении колонн и грузов с гуманитарной помощью", - говорится в информации ОДКБ.