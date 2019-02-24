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Алексей Калайчиди назначен заместителем министра внутренних дел РК

30.01.2019, 17:20 40912
Астана. 30 января. Kazakhstan Today - Распоряжением главы государства Калайчиди Алексей Дмитриевич назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
В связи с назначением А. Калайчиди освобожден от должности заведующего отделом правоохранительной системы администрации президента Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Также сообщается, что распоряжением главы государства Бисенкулов Берик Байбулович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан в связи с переходом на другую работу.
 

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