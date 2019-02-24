Foto: ru.sputniknews.kz

Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - Алексей Цой освобожден от должности вице-министра здравоохранения, передает Kazakhstan Today.

Постановлением правительства Республики Казахстан Цой Алексей Владимирович освобожден от должности вице-министра здравоохранения РК в связи с переходом на другую работу", - сообщила пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Алексей Цой работал в должности вице-министра здравоохранения с 17 февраля 2017 года.

Окончил Sels College (Лондон), аспирантуру Казахстанской государственной медицинской академии, Южно-Казахстанскую государственную медицинскую академию, Институт международного права и международного бизнеса "Данекер", Высшую школу корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации и Международную академию бизнеса.

Ранее работал врачом, хирургом-эндоскопистом, старшим научным сотрудником Центра восстановительной хирургии и трансплантологии, ведущим научным сотрудником Центра внутренней медицины РГП "Национальный научный медицинский центр", генеральным секретарем ОО "Евроазиатское респираторное общество", директором РГП "Центр внедрения современных медицинских технологий" управления делами президента РК, начальником ГУ "Медицинский центр Управления делами президента РК". Также являлся главным врачом Городской больницы №1 Астаны, вице-министром здравоохранения и социального развития РК.

Проходил стажировку в Стэндфордском университете (США), Сингапуре, Москве, Германии, Великобритании и др. PHD, DBA.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства