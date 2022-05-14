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Алихан Смаилов поставил перед руководством Мангистауской области ряд задач

13.05.2022, 20:14 7681
Алихан Смаилов поставил перед руководством Мангистауской области ряд задач
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
АКТАУ. 13 МАЯ - В рамках рабочей поездки в Мангистаускую область премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам социально-экономического развития региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Открывая совещание, Алихан Смаилов отметил, что Мангистау вносит значительный вклад в развитие национальной экономики и страны в целом. В области динамично развиваются обрабатывающая промышленность, нефтесервис, строительная индустрия, транспортная отрасль, логистика и туризм, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Заслушав выступающих, глава правительства подчеркнул, что в рамках комплексного плана развития области до 2025 года, принятого по поручению главы государства, будут реализованы важные проекты, которые позволят наладить выпуск новых видов продукции, создать рабочие места и в целом повысить уровень жизни населения.
 

Необходимо обеспечить качественную реализацию запланированных проектов и придать импульс дальнейшему социально-экономическому развитию региона. Это одна из главных задач акимата области. Со стороны правительства оказывается необходимая поддержка", - сказал премьер-министр.

 
Алихан Смаилов отметил, что в рамках средств, выделенных в этом году из республиканского бюджета на развитие региона, планируется строительство новых школ и многоквартирных домов, модернизация и ремонт автодорог, развитие инженерной и социальной инфраструктуры, а также сфер здравоохранения и образования.
 
Кроме того, средства будут направлены на поддержку агропромышленного комплекса и обеспечение продуктивной занятости.
 
В качестве важной задачи, стоящей перед руководством области, глава правительства назвал сдерживание роста цен на продовольствие.
 

В области с начала года цены на социально значимые продукты питания выросли на 16%. В этой связи важно в полной мере использовать все имеющиеся инструменты для недопущения необоснованного роста цен", - подчеркнул премьер-министр. 

 
Алихан Смаилов добавил, что акимату области следует усилить контроль за торговой надбавкой, а также заключать прямые договоры на поставку раннеспелых овощей из южных регионов и приграничных государств, усилить реализацию механизма оборотной схемы и увеличить финансирование форвардных закупок.
 
Проблема безработицы в регионе, по мнению главы правительства, является актуальным вопросом, для решения которого требуется привлечение инвестиций. Так, в этом году планируется запустить 21 инвестиционный проект с созданием свыше тысячи рабочих мест.
 

Но что такое одна тысяча, когда в регионе зарегистрировано более 20 тысяч безработных. Руководству области совместно с отраслевыми министерствами и фондом "Самрук-Казына" необходимо найти возможности по запуску новых инвестпроектов и обеспечению занятости населения", - отметил Алихан Смаилов.

 
Также следует принять эффективные меры по разрешению трудовых конфликтов на производственных предприятиях.
 
Подводя итоги совещания, премьер-министр озвучил ряд других поручений, касающихся вопросов газификации и водоснабжения населенных пунктов Мангистауской области.
 
Особое внимание глава правительства акцентировал на вопросах обеспечения фермеров необходимыми объемами кормов для скота. В этой связи Минсельхозу совместно с АО "НК "КТЖ" и акиматом области необходимо принять исчерпывающие меры, том числе по продлению льгот и доставке кормов в регион.
 

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Представители Минэнерго РК посетили электростанции Павлодара

13.05.2022, 21:24 6261
Представители Минэнерго РК посетили электростанции Павлодара
Фото: Минэнерго РК
ПАВЛОДАР. 13 МАЯ - 13 мая представители Министерства энергетики РК совместно с акиматом Павлодарской области посетили электростанции Павлодара: Павлодарскую ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстана", ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Павлодарская ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстана" входит в состав ERG ("Евразийская Группа"), введена в эксплуатацию в 1964 году, установленная электрическая мощность станции - 350 МВт, тепловая мощность - 1182 Гкал/ч, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
 
Две теплоэлектроцентрали АО "ПАВЛОДАРЭНЕРГО" входят в группу АО "Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация":
 
  • ТЭЦ-2 введена в эксплуатацию в 1961 году, установленная электрическая мощность станции - 110 МВт, тепловая мощность - 332 Гкал/ч; 
  • ТЭЦ-3 введена в эксплуатацию в 1972 году, установленная электрическая мощность станции - 555 МВт, тепловая мощность - 1154 Гкал/ч.
 
Техническое состояние этих электростанций характеризуется высоким износом. ЦАЭК в рамках подготовки к следующему отопительному сезону на ремонтные работы выделил на ТЭЦ-2 - 2 млрд 89 млн тенге, на ТЭЦ-3 - 2 млрд 88 млн тенге. На ТЭЦ-1 АО "Алюминий Казахстан" ERG выделила - 2 млрд 271 млн тенге.
 
В ходе посещения объектов проинспектировано строительство новой дымовой трубы взамен старой на ТЭЦ-3 на сумму 2 млрд 134 млн тенге. Высота строящейся трубы составит всего 180 метров.
 
Как рассказали специалисты предприятия, ввод в эксплуатацию новой трубы позволит снизить нагрузку на действующую трубу и поэтапно вывести старую трубу из эксплуатации.
 
После обхода объектов состоялось рабочее совещание с участием представителей Министерства энергетики РК, акимата Павлодарской области и руководителей станции.
 
В ходе совещания было отмечено, что ключевой проблемой качественного теплоснабжения является высокий износ тепловых сетей, а также недостаточность выделяемых объемов финансирования для эксплуатации и обновления магистральных и квартальных тепловых сетей.
 
Акиматом Павлодарской области был отмечен растущий дефицит тепла в южной части города и необходимость расширения ТЭЦ-1 для покрытия увеличивающихся тепловых нагрузок.
 
Руководство электростанций было информировано о принимаемых мерах по внедрению автоматической системы мониторинга выбросов вредных веществ и новых технологий очистки дымовых газов в соответствии с экологическим законодательством. Также на совещании была подчеркнута важность увеличения выделяемых средств, необходимых для проведения текущих ремонтов и повышения оплаты труда работникам.
 
Подготовка энергетических предприятий к предстоящему отопительному сезону с надлежащим качеством находится на постоянном общем контроле Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.
 

Президент РК выразил соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ

13.05.2022, 20:35 7211
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования наследному принцу Эмирата Абу-Даби шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну и вице-президенту, премьер-министру ОАЭ шейху Мухаммеду бин Рашиду Аль Мактуму в связи с кончиной президента ОАЭ шейха Халифы бин Заида Аль Нахайяна, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Шейх Халифа посвятил свою жизнь защите интересов Объединенных Арабских Эмиратов, обеспечению благополучия народа страны, поддержанию мира и стабильности в регионе. Его инициативы и достижения получили широкое признание международного сообщества. В Казахстане всегда будут помнить шейха Халифу как мудрого правителя, авторитетного политика мирового уровня, выдающегося государственного деятеля, историческую личность, внесшую большой вклад в укрепление двустороннего сотрудничества. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам и Вашим семьям, а также Вашим соотечественникам", - говорится в телеграммах, опубликованных пресс-служба Акорды. 

Напомним, президент Объединенных Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян скончался в возрасте 73 лет.
 

В силу вступил казахстанско-российский договор о военном сотрудничестве

13.05.2022, 17:34 9496
В силу вступил казахстанско-российский договор о военном сотрудничестве
Фото: depositphotos
МОСКВА. 13 МАЯ - 4 мая вступил в силу договор между Россией и Казахстаном о военном сотрудничестве от 16 октября 2020 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
13 мая документ был опубликован на российском официальном портале правовой информации.
 
В соответствии с договором при обращении одной из сторон Казахстан и Россия совместно планируют применение войск для обеспечения безопасности, противодействуют угрозам региональной безопасности.
 
Военное сотрудничество предусматривается в сферах оперативной и боевой подготовки, военного образования и науки, миротворческой деятельности, деятельности и обеспечения войск, участия военных делегаций в работе международных организаций, совершенствования нормативно-правовой базы, культуры и спорта. 
 
В рамках договора предусмотрены встречи министров обороны и их заместителей, военных делегаций, а также переговоры на уровне штабов, конференций, совместные учения и соревнования, заходы военных кораблей, подготовка военнослужащих.
 
Стороны обязались не проводить разведывательную деятельность друг против друга.
 
Договор не направлен против третьих государств и не касается международных прав и обязательств Казахстана и России. Использование территорий Казахстана и России третьими странами для деятельности против других стран не допускается.
 

Активно использовать экспортный транзитный потенциал портов Каспия поручил Смаилов

13.05.2022, 16:10 10606
Активно использовать экспортный транзитный потенциал портов Каспия поручил Смаилов
Фото: primeminister.kz
АКТАУ. 13 МАЯ - Премьер-министр Алихан Смаилов во время визита в Мангистаускую область посетил Актауский морской торговый порт и поручил активнее использовать его экспортный потенциал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мангистауская область обладает огромным транспортно-логистическим и инфраструктурно-сервисным потенциалом международного значения. При этом возможности морских портов страны используются не полностью, а загрузка в среднем составляет всего 21%. Эту ситуацию необходимо менять", - заявил глава правительства. 

 
Он подчеркнул, что в порту обеспечивается перевозка грузов с востока на запад, с севера на юг и обратно в направлении Ирана, Турции, России и Азербайджана. Это крупнейший на Каспии транспортный узел.
 
Смаилов поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с АО "Казакстан темір жолы" проработать вопрос увеличения загрузки морских портов Актау и Курык путем направления экспортных грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту. 
 
В рамках поездки премьер-министр также посетил ряд промышленных, инфраструктурных и туристических объектов Мангистауской области, сообщает пресс-служба главы правительства.
 

Президент РК подписал поправки в закон о республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы

13.05.2022, 08:05 14891
НУР-СУЛТАН. 13 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в закон Республики Казахстан о республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022 – 2024 годы", - сообщила пресс-служба Акорды.

 
Текст закона публикуется в печати.
 
Напомним, президент подписал закон об увеличении трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге.
 

Президент подписал закон об увеличении трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге

12.05.2022, 21:26 23951
Президент подписал закон об увеличении трансферта из Нацфонда до 4 трлн тенге
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, глава государства подписал закон "О внесении изменения в закон РК "О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2022 - 2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Закон предусматривает увеличение размера гарантированного трансферта из Национального фонда до 4 трлн 30 млрд тенге. 
 
Средства будут направлены на обеспечение сбалансированности республиканского бюджета в рамках обеспечения дополнительным финансированием реализации поручений президента. 
 
Целевые показатели Нацфонда сохраняются в пределах фискальных ограничений. 
 
Напомним, для реализации поручений президента дополнительно выделят 1,8 трлн тенге.
 

Поправки в Конституцию значительно улучшат социально-экономическое положение Алматы

12.05.2022, 21:16 24386
Фото: пресс-служба партии AMANAT
АЛМАТЫ. 12 МАЯ - Предстоящие поправки в Конституцию страны значительно улучшат социально-экономическое положение Алматы. Об этом на встрече с коллективом городской поликлиники № 16 рассказали мажилисмены от партии AMANAT, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На вопросы работников поликлиники, касающиеся конституционных реформ, дала развернутые разъяснения депутат мажилиса РК Айгуль Куспан и отметила важность предстоящего события для будущего всей страны. 
 

Безусловно, это судьбоносный момент для конституционных реформ. Внесение поправок поможет сформировать оптимальный баланс отношений между ветвями власти и усилить защиту конституционных прав граждан", - отметила Куспан.

 
По словам мажилисмена Айдоса Сарыма, будет также усилена роль маслихатов и повышена их ответственность в решении местных проблем.
 
В свою очередь депутат мажилиса РК Жулдыз Сулейменова подчеркнула, что учреждения образования и здравоохранения смогут решать накопившиеся вопросы, связанные с улучшением материально-технической базы и общего состояния зданий своих организаций. 
 

Меня радует, что расширяется компетенция мажилиса, усиливается парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета. Ранее было сказано, что Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета преобразуется в Высшую аудиторскую палату, председатель которой будет дважды в год отчитываться перед депутатами мажилиса. И сейчас мы будем иметь полномочия заслушивать отчеты и задавать все вопросы", - подчеркнула депутат Сулейменова.

 
Напомним, при Алматинском городском филиале партии AMANAT создан штаб, в задачи которого входит доступное и оперативное разъяснение предстоящего референдума. Штабом запланировано проведение около 200 встреч во всех районах мегаполиса.
 

Члены партии AMANAT: референдум станет новым общественным договором

12.05.2022, 21:03 22406
Фото: пресс-служба партии AMANAT
НУР-СУЛТАН. 12 МАЯ - Депутаты мажилиса - члены фракции AMANAT и эксперты в ходе брифинга в пресс-центре партии рассказали, для чего гражданам Казахстана нужен референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Член фракции Саясат Нурбек сделал акцент на важности информационно-разъяснительной работы среди населения, поскольку главная цель референдума - усиление роли граждан в процессе управления государством, сообщает пресс-служба партии AMANAT.
 
В свою очередь председатель правления Казахстанского института общественного развития Казбек Майгельдинов отметил новую возможность для граждан напрямую обращаться в Конституционный суд, что позволит им участвовать в разрешении законодательных противоречий и защищать свои интересы.
 

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