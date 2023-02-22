Алихан Смаилов провел очередную встречу с Сумой Чакрабарти

Стороны обсудили реализуемые шаги и предложения международных экспертов по развитию различных секторов экономики республики

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Астана. 21 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередную встречу с заместителем председателя Высшего совета по реформам при президенте РК Сэром Сумой Чакрабарти, - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередную встречу с заместителем председателя Высшего совета по реформам при президенте РК Сэром Сумой Чакрабарти, сообщает перс-служба главы правительства.





Стороны обсудили реализуемые шаги и предложения международных экспертов по развитию различных секторов экономики республики, реформированию государственного управления и укреплению сферы коммуникаций.





В частности, рассмотрены меры по улучшению инвестиционного климата, школьного и высшего образования, здравоохранения, взаимодействия между госорганами и другим направлениям.





Премьер-министр подчеркнул, что правительство продолжит реализацию утвержденных планов и предвыборной программы главы государства для поэтапного повышения уровня социально-экономического развития страны и роста благосостояния граждан.





В текущем году будут приняты меры по повышению оперативности принятия решений госорганами. Параллельно с этим продолжится работа по сокращению документооборота и отчетности.





Кроме того, будет уделено внимание дальнейшему развитию коммуникации правительства и акиматов с гражданами в соответствии с концепцией "Слышащего государства".





В рамках встречи также затронуты вопросы разработки Налогового и Бюджетного кодексов и план работы Высшего совета по реформам при президенте РК на 2023 год.