Алик Шпекбаев доложил президенту РК о работе по противодействию коррупции

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев встретился с председателем Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Аликом Шпекбаевым, сообщили в пресс-службе Акорды, передает Kazakhstan Today.

В ходе встречи Касым-Жомарту Токаеву было доложено о проводимой агентством работе в сфере государственной службы и предпринимаемых мерах по противодействию коррупции.

Президент Казахстана был проинформирован о текущей деятельности агентства по борьбе с коррупционными проявлениями в государственных органах и ходе реформирования системы оплаты труда государственных служащих.

По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений.

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