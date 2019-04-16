Аллея сакуры в Алматы станет символом дружбы между Казахстаном и Японией

Алматы. 15 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы вдоль реки Есентай появится Аллея сакуры - символа страны восходящего солнца. Первые японские деревья в ходе торжественной церемонии высадили аким города Бауыржан Байбек и президент японской транснациональной корпорации Tokyo Rope International Сато Казунори, передает Kazakhstan Today.

Япония является одним их ключевых партнеров Казахстана. Несколько лет назад Елбасы Нурсултан Назарбаев в ходе своего визита в Токио посредством телемоста запустил в Алматы первый японский завод по производству стальных изделий Tokyo Rope Almaty. В рамках созданного японского делового клуба буквально год назад на территории Индустриальной зоны мегаполиса открылся уже их второй высокотехнологичный завод", - отметили в пресс-служба акима города.

По словам президента японской компании Сато Казунори, ежегодно миллионы туристов со всего мира приезжают в страну восходящего солнца, чтобы своими глазами увидеть, как расцветают эти деревья. Он выразил уверенность, что посадка сакуры в Алматы станет символом укрепления дружбы и культурных связей между двумя народами.

Мы подобрали именно тот вид сакуры, который подходит под климат Алматы. На начальном этапе привезли более 100 деревьев, но планируем посадить еще больше. Алматинцы, не выезжая из родного города, смогут наслаждаться их цветением. Сейчас мы совместно с акиматом занимаемся берегоукреплением реки Есентай выше проспекта Аль-Фараби. Для этого мы использовали наши новые технологии - Rock Box. Это прочная и долговечная система инженерной защиты создана из сплава алюминия и цинка. Ей нет аналогов в мире. Важна еще ее экологичность. Для той же рыбы, она ведь откладывает икру в камнях. В отличие от бетона, с Rock Box, который производится на алматинском заводе, это осуществимо. Посадка сакуры - это символ дружбы. Мы планируем открыть настоящий японский ресторан в экостиле по типу исторического города Киото, продолжить берегоукрепительные работы, вложив около $3 млн", - сообщил Сато Казунори.

В акимате напомнили, что на одном из совещаний по развитию города Елбасы поручил активнее увеличивать зеленый фонд мегаполиса. В рамках принятой зеленой программы Jasyl Meken только в эти выходные в Алматы высадили почти 7 тыс. деревьев, в том числе такие породы, как ясень, береза, липа, дуб, клён, акация, ель и другие. Всего этой весной планируется высадить более 12 тыс. деревьев.

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