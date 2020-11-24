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Алматинские полицейские переведены на усиленный режим работы

23.11.2020 8398
Алматинские полицейские переведены на усиленный режим работы
Алматы. 23 ноября. Kazakhstan Today - Полиция Алматы переведена на усиленный режим работы. Это связано с проведением с 23 по 30 ноября общереспубликанского оперативно-профилактического мероприятия "Правопорядок", передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает Polisia.kz, в проведении ОПМ задействованы сотрудники служб и подразделений полиции, совместно с военнослужащими Национальной гвардии. 
 

В этот период личный состав переведен на усиленный режим работы, в целях поддержания должного общественного порядка, предупреждения и пресечения правонарушений на улицах и в других общественных местах. В рамках отработки увеличена плотность полицейских нарядов на территории города. В рамках "Нулевой терпимости к правонарушениям" сотрудники полиции и военнослужащие прочесывают улицы, дворы, скверы, дачные массивы и другие общественные места. Полиция также проводит проверки по выявлению нарушений миграционного законодательства, в том числе в строительной и торговой сфере. Кроме того, проводится проверка владельцев гражданского оружия и лиц, стоящих на профилактическом учете полиции", - информировал начальник Управления местной полицейской службы департамента полиции Алматы Манап Саттаров. 

 
Также активизирована работа оперативных подразделений ДП по розыску без вести пропавших лиц, уголовных преступников, а также разоблачению преступных групп, промышляющих кражами чужого имущества, квартирными кражами, угонами и другие.
 

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