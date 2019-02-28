Алматинский перевозчик лишился двух автобусных маршрутов за систематические нарушения

Алматы. 15 ноября. Kazakhstan Today - Алматинских перевозчиков наказали за неполную подготовку к зимнему сезону и недостаточное количество общественного транспорта на городских маршрутах. Как сообщили в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматы, на все компании, не выдержавшие норм регулярности, наложены штрафные санкции, передает Kazakhstan Today.





Несмотря на достаточное финансирование со стороны города, некоторые компании умудряются систематически нарушать договора на обслуживание маршрутов. В настоящий момент пересматриваются все объемы субсидирования перевозчиков, с некоторыми договора будут расторгаться. Так, сегодня принято решение передать другому перевозчику маршруты №37 и №79, обслуживаемые компанией "Green bus", - отметили в ведомстве.





Как сообщили в городском акимате, заместителю руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог объявлен официальный выговор.





Напомним, в Алматы в рамках реализуемой транспортной реформы продолжается обновление автобусов и увеличение маршрутной сети города. До конца года доля нового общественного транспорта в Алматы будет доведена до 87%.





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