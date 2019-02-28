Алматинский перевозчик лишился двух автобусных маршрутов за систематические нарушения

Несмотря на достаточное финансирование со стороны города, некоторые компании умудряются систематически нарушать договора на обслуживание маршрутов. В настоящий момент пересматриваются все объемы субсидирования перевозчиков, с некоторыми договора будут расторгаться. Так, сегодня принято решение передать другому перевозчику маршруты №37 и №79, обслуживаемые компанией "Green bus", - отметили в ведомстве.
Как сообщили в городском акимате, заместителю руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог объявлен официальный выговор.
Напомним, в Алматы в рамках реализуемой транспортной реформы продолжается обновление автобусов и увеличение маршрутной сети города. До конца года доля нового общественного транспорта в Алматы будет доведена до 87%.
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