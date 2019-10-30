Алматы должен удерживать статус главного делового центра страны - Токаев

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - Алматы должен удерживать статус главного делового центра страны, заявил на совещании в Алматы президент РК Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Роль Алматы является весьма важной. В городе проводится большая работа, которая может служить примером для других регионов. Однако не стоит забывать, что дальнейшее развитие города, повышение благосостояния населения, улучшение качества жизни всегда должно оставаться в повестке дня", - подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поставил ряд конкретных задач по развитию южной столицы.

В качестве первой задачи президент назвал обеспечение высоких темпов роста экономики Алматы за счет развития бизнеса и инноваций. В пример он привел индустриальную зону города, где зарегистрированы 33 компании и инвестировано свыше 156 миллиардов тенге. Глава государства обратил внимание на то, что за 7 лет с момента создания этой зоны в эксплуатацию было введено лишь 6 новых предприятий, а в текущем году был запущен всего 1 небольшой завод, сообщает пресс-служба Акорды.

В связи с этим Касым-Жомарт Токаев рекомендовал акиму города привлечь в индустриальную зону новые проекты, прежде всего высокотехнологичные и ориентированные на экспорт.

Президент считает перспективным развитие инноваций и внедрение новых разработок с учетом того, что в городе сосредоточены ведущие университеты страны, имеется хороший научный и кадровый потенциал. При этом он указал на отсутствие серьезных разработок в этой сфере и поручил использовать потенциал СЭЗ "Парк инновационных технологий".

Глава государства также призвал активизировать деятельность по улучшению бизнес-климата и повышению инвестиционной привлекательности города.

В выступлении была отмечена важность решения проблем, препятствующих развитию малого и среднего бизнеса.

"Результаты опроса предпринимателей показывают, что город отстает по целому ряду показателей, в том числе по эффективности работы местных исполнительных органов, распространенности коррупции, обоснованности проверок. С акимата города не снимается задача всесторонней поддержки МСБ, снятия различных барьеров. Алматы должен удерживать статус главного делового центра страны", - сказал президент.

Глава государства назвал недопустимым резкое повышение цен на продукты питания, прежде всего на хлеб и мясную продукцию.

Надо признать, что сам факт повышения цен на продукты питания является очевидным показателем уязвимости нашей экономики. Ссылки, например, на ухудшение конъюнктуры на внешних рынках совершенно неуместны. Правительство разработало дополнительные меры для создания новых точек роста экономики. Эти меры были мною одобрены на специальном совещании. Необходимо в срочном порядке реализовать их", - поручил Касым-Жомарт Токаев.

Другой приоритетной задачей президент обозначил улучшение социального положения жителей города. Он особо выделил проблему безработицы, необходимость улучшения медицинского обслуживания, а также дефицит мест в общеобразовательных школах и детских садах.

Не остались без внимания главы государства и вопросы обеспечения высокого качества жизни и инфраструктурного развития города.

Мы позиционируем Алматы как международный центр бизнеса и туризма, поэтому вся работа по повышению качества жизни горожан должна ориентироваться на международные стандарты. Главное, гражданам должно быть комфортно и уютно жить в городе. На это влияет целый ряд факторов - наличие дороги к дому, шаговая доступность социальной инфраструктуры, обеспеченность качественной питьевой водой, газом, бесперебойным электроснабжением и отоплением", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент также поручил акимату решить проблемы с освещенностью улиц, ненадлежащим состоянием дворов, функционированием арычной системы.

Отметив успехи в развитии транспортной инфраструктуры города, глава государства указал на ряд проблемных вопросов в этой сфере.

Каждый день только со стороны Каскелена, Капшагая, Талгара и через Кульджинский тракт в город заезжает более 200 тысяч автомобилей. Это создает заторы на въезде в Алматы, особенно в "часы пик". Проблему необходимо решать не только путем реконструкции и расширения дорог, но и через увеличение числа линий метро и развитие общественного транспорта, соединяющего город и прилегающие районы", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства остановился и на вопросах обеспечения общественной безопасности.

К сожалению, Алматы занимает первое место по стране по уровню преступности. Большую долю составляют мелкие правонарушения - кражи и хулиганство. Их стало так много, что ситуация воспринимается горожанами как разгул криминала. Это одна из главных проблем, волнующих население города", - заметил Касым-Жомарт Токаев.

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