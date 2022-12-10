Председателем Туркестанского филиала AMANAT избран Алтынсары Умбиталиев

Открывая конференцию, председатель партии Ерлан Кошанов обозначил ряд приоритетных задач, которые стоят перед партийцами в предстоящий электоральный период

Туркестан. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня состоялась внеочередная конференция Туркестанского областного филиала партии AMANAT. В мероприятии приняли участие председатель партии Ерлан Кошанов, члены регионального политического совета, члены депутатской фракции AMANAT в маслихатах, руководители первичных партийных организаций, областной актив партии.





Открывая конференцию, Кошанов обозначил ряд приоритетных задач, которые стоят перед партийцами в предстоящий электоральный период.





Выборы пройдут в новых политических реалиях, поэтому уже сейчас важно выработать стратегию избирательной кампании. В ходе прошедших президентских выборов мы собрали свыше 51 тысячи наказов, из них более 3 тысяч в Туркестанской области. Людей беспокоят вопросы зарплат, трудоустройства, жилищные проблемы и другое. Все это должно найти отражение в региональной предвыборной программе партии", - сказал Кошанов.





Председатель партии подчеркнул, что важно мобилизовать депутатов маслихатов всех уровней, первичные партийные организации и общественные приемные для решения проблем граждан.





Мы всегда должны быть в тесном контакте со своими избирателями и сторонниками. Партия AMANAT является общественной опорой нашего Президента, обладает самой разветвленной региональной сетью, депутатским большинством в мажилисе и маслихатов всех уровней. Аманатовцы всегда находятся на передовой", - сообщил председатель.





Он отметил, что с первых дней чрезвычайной ситуации в Экибастузе волонтеры и активисты партии участвовали в передаче гуманитарной помощи жителям города. Это обогреватели, теплые пледы, предметы первой необходимости. Помощь экибастузцам продолжается.





Сейчас начнутся ремонтные работы в пострадавших квартирах, и на этот период полагаю возможным отправить детей из Экибастуза в санатории страны, в том числе и Туркестанской области. Партия AMANAT организует отдых более 1300 школьникам на время зимних каникул", - сказал Ерлан Кошанов.





Наряду с этим он отметил, что особое внимание партийцы должны уделять работе с молодыми людьми. С учетом нового законопроекта о молодежной политике, предусматривающего увеличение возраста молодежи до 35 лет, более 40% избирателей будут относиться к этой категории.





Кроме того, аманатовцам региона предстоит усилить работу по реализации партийных проектов, направленных на улучшение социально-экономического благополучия жителей. В их числе - проекты "Жер аманаты", "Ауыл аманаты" и другие.





В ходе конференции также состоялось избрание нового председателя филиала.





Делегаты конференции путем открытого голосования избрали Алтынсары Умбиталиева новым руководителем Туркестанского областного филиала партии AMANAT. Ранее он занимал должность профессора кафедры "Экономика" Шымкентского университета, является доктором экономических наук.