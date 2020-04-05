Амандык Баталов доложил Нурсултану Назарбаеву о развитии Алматинской области

Талдыкорган. 4 апреля. Kazakhstan Today - Амандык Баталов доложил Первому Президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву о развитии Алматинской области, передает Kazakhstan Today.

3 апреля состоялся телефонный разговор между Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и акимом Алматинской области Амандыком Баталовым", - сообщил пресс-секретарь акима Алматинской области на своей странице в Facebook .

Как стало известно, в ходе беседы Елбасы отметил, осведомлен о позитивных изменениях, происходящих в регионе. В первую очередь Нурсултан Назарбаев поинтересовался о проводимой работе по противодействию распространения коронавирусной инфекции. Глава региона отметил, что заблаговременно принятые меры позволили остановить распространение заболевания. Здесь работа ведется совместно с партией "Нур Отан". Волонтеры под эгидой акции "Біз біргеміз", вносят значительный вклад в дело профилактики заболевания.

Первый Президент Казахстана отдельно остановился о ходе подготовки к весенним полевым работам, отметив, что край Жетысу является флагманом сельскохозяйственной отрасли.

В этом году будет освоено около 1 миллиона гектаров посевных площадей. Это на 5 тысяч гектаров больше уровня прошлого года. По вашему поручению мы возродили былую славу сахарной свеклы. Посевы этой культуры в текущем году достигнут 16 тысяч гектаров, что позволит в полном объеме удовлетворить спрос в сырье двух сахарных заводов области", - доложился аким области.

Особое внимание в беседе было уделено занятости населения, с учетом чрезвычайного положения в республике. Здесь Амандык Баталов заострил внимание на решении проблем высвобожденных людей в сфере МСБ, которые сейчас остались на территории области, из-за введённого в Алматы карантина.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял очень правильное решение для поддержки населения. Системная работа органов управления Алматинской области и заблаговременно подготовленные проектно-сметные документации с заключениями госэкспертизы позволили нам получить 109,2 млрд тенге из республиканского бюджета. Это позволит реализовать 977 проектов с созданием 22,8 тыс. рабочих мест. Из них - 58,9 млрд тенге, или 54%, будут направлены на реализацию 429 проектов социально-культурной сферы. Все это стало возможным благодаря тому, что вы в свое время приняли мудрое решение о создании Фонда национального благосостояния", - сказал Амандык Баталов.

В свою очередь, Елбасы поделился воспоминанием о том, что в годы принятия решения о создании Фонда были и противники подобного начинания.

Я всегда знал, что в будущем возможно будут вызовы, когда нам понадобятся значительные средства. Вот уже который раз, из тяжелейших ситуаций мы находим выход, применяя Фонд национального благосостояния", - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.

Амандык Баталов также, вспомнил события девяностых годов, когда он был акимом Жетысуского района Алматы. На встречу с жителями района прибыл глава государства Нурсултан Назарбаев.

Я помню все ваши слова, прозвучавшие на той встрече с людьми. Вы тогда говорили, что надо потерпеть, мы прилагаем все усилия для поднятия экономики. И могу сказать, что все они осуществились. Под вашим руководством наша страна добилась значительных успехов в экономике, имеет авторитетное влияние в мировом сообществе. С учётом нынешних реалий, я, уверен, что и это время мы достойно пройдем", - отметил Амандык Баталов.

В разговоре с акимом области Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поинтересовался о ходе строительства дороги от Талдыкоргана до Ушарала. По словам Амандыка Баталова, подрядчики намерены в текущем году открыть проезд по новой автомагистрали, остальные работы завершат в следующем году. Также он отметил, что идет ремонт дороги Ушарал - Достык будет завершена в нынешнем году. Первый этап 70 км дороги до Акши заканчивают, а вторую часть начнут в этом году. Это позволит многим казахстанцам и иностранным туристам без проблем доезжать до жемчужины Семиречья - озеро Алаколь.

Кроме того, аким области доложил Елбасы о развитии яблоневых садов в регионе. На сегодняшний день в регионе насчитывается более 24 тыс. гектаров яблоневых садов, на большей части которых применяется капельное орошение. Елбасы задал отдельный вопрос об апорте. По словам Амандыка Баталова в регионе имеется 2 тыс. гектаров знаменитого сорта яблок.

Наши яблоки имеют запах предгорья Заилийского Алатау и пользуются особым спросом в Арабских странах. Когда к нам приезжал премьер-министр Аскар Мамин он был удивлен качеством нашей продукции и применяемыми технологиями", - ответил аким области.

Отдельной главой беседы стало нынешнее развитие областного центра - города Талдыкорган. Елбасы отметил, что хочет приехать в город и встретится с населением.

Я вам докладывал, что в начале двухтысячных население города составляло всего 97 тыс. жителей и у многих было желание покинуть город. На сегодняшний день население увеличилось в два раза и составляет более 180 тыс. человек. Благодаря вашей поддержке мы реализовали многие социально значимые проекты. В текущем году завершаем строительство студенческого общежития на 280 мест, интенсивно идут работы по возведению Олимпийского бассейна. Когда мы сдали коттеджный городок для многодетных семей, по вашей программе "Нурлы жол" многие люди выразили благодарность в ваш адрес и в адрес Президента страны Касым-Жомарта Токаева", - сказал аким области.

Подводя итоги телефонного разговора, Елбасы Нурсултан Назарбаев поблагодарил жителей региона за плодотворную работу. Он отметил, что все наши силы должны быть консолидированы вокруг реализации поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева. "Только наша сплоченность и единство помогут преодолеть нынешние преграды", - подытожил Нурсултан Назарбаев.

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