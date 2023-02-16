Антикор Алматы изобличил во взятках 115 должностных лиц

Возвращены в госсобственность 23 земельных участка площадью более 16 га, в том числе земли особо охраняемых природных территорий

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Алматы. 15 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Более 7 млрд тенге удалось сэкономить в рамках реализации проекта "Единое окно закупок". Об этом сообщили в Антикоррупционной службе в ходе первого выездного заседания общественного совета агентства.





В текущем году в мажилис будут внесены еще два законопроекта по закреплению законодательных основ ряда антикоррупционных инициатив. В частности, это касается внедрения института финансового расследования, криминализации обещания/предложения взятки, усиления ответственности юридических лиц за коррупцию и развития правового регулирования конфликта интересов", - сообщил на расширенном заседании Алматинской городской комиссии по вопросам противодействия коррупции первый заместитель председателя агентства Дмитрий Малахов.





В ходе встречи с представителями НПО по выработке предложении и обмену мнениями в вопросах противодействия коррупции обсуждена реализация карты коррупционных рисков.





Одним из рисковых сфер Алматы являются земельные отношения. В этой сфере возвращены в государственную собственность 23 земельных участка площадью более 16 га, в том числе земли особо охраняемых природных территорий, расположенные в горнолыжном курорте "Чимбулак", и земли, ранее принадлежавшие университету КазНУ имени аль-Фараби.





Для исключения излишней бюрократии, а также обеспечения быстрого реагирования на поступающие сигналы разработан совместный алгоритм взаимодействия, который позволяет в режиме онлайн отрабатывать каждое обращение, поступающее как в Антикор, так и в Нацпалату.





Кроме того, как отметили в ведомстве, за истекший период изобличены 115 должностных лиц, совершивших коррупционные преступления, затронувшие права предпринимателей.