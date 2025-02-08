Антикор Казахстана вошел в руководящий орган Международной ассоциации антикоррупционных органов

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Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционная служба Казахстана в соответствии с поручениями главы государства продолжает активную работу по расширению международного сотрудничества и внедрению передового опыта в сфере противодействия коррупции, сообщает пресс-служба Антикора.





6 февраля в ходе 14-го пленарного заседания Международной ассоциации антикоррупционных органов (IAACA) председатель Агентства РК по противодействию коррупции Асхат Жумагали избран в состав исполнительного комитета IAACA, являющегося руководящим органом данной организации.





IAACA является одной из ведущих глобальных антикоррупционных площадок, объединяющей более 180 антикоррупционных агентств и международных организаций.





Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции высоко ценит усилия IAACA по продвижению высоких антикоррупционных стандартов и консолидации международных усилий в борьбе с коррупцией", - отметил Жумагали.





Наряду с Казахстаном, в состав исполнительного комитета вошли руководители ведущих антикоррупционных органов, включая Независимую комиссию по борьбе с коррупцией Гонконга, Антикоррупционные комиссии Малайзии и Сингапура. С этими ведомствами Агентство намерено развивать конструктивное и долгосрочное сотрудничество.





Членство Казахстана в руководящем органе IAACA позволит укрепить экспертный и технический потенциал, продвинуть проводимые антикоррупционные реформы, а также усилить сотрудничество по вопросам профилактики и пресечения коррупции, оказания правовой помощи, экстрадиции преступников, возврата незаконных активов.