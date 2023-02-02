01.02.2023, 09:55 45396

Антикор: предпринимателям Семея незаконно отказывали в подключении к отоплению

"Теплокоммунэнерго" неправомерно отказывало в выдаче технических условий на подключение к теплоснабжению
Семей. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники департамента Антикоррупционной службы по области Абай выявили незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность со стороны тепловиков, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе изучения обращений бизнесменов было выявлено, что ГКП "Теплокоммунэнерго" на протяжении 2 лет неправомерно отказывало в выдаче технических условий на подключение строительных сооружений к теплоснабжению города. Основанием для отказа послужило якобы отсутствие пропускной способности городской тепловой сети. При этом в ходе изучения материалов выявлено, что "Теплокоммунэнерго" выдавало разрешения на подключение к отоплению другим предпринимателям, которые обращались позже", - проинформировали в Антикоре.


Сообщается, что департамент по противодействию коррупции провел выездную встречу с руководством предприятия и обратившимися предпринимателями.

Через два дня "Теплокоммунэнерго" выдало технические условия аптеке и продуктовому магазину на подключение к теплоснабжению", - отметили в Антикоррупционной службе.

 
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Теги:ОтоплениеСемей

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01.02.2023, 19:23 28421

На границе Казахстана и России задержали 23 фуры с луком

Решается вопрос о возврате лука отправителям либо реализации его в других областях Казахстана
На границе Казахстана и России задержали 23 фуры с луком
Фото: Depositphotos
Уральск. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 31 января, на автомобильном пункте пропуска "Сырым" в Западно-Казахстанской области предотвращен выезд 23 большегрузов, перевозивших лук репчатый из Шымкента, Жамбылской и Туркестанской областей, сообщает КГД МФ РК.

Водители фур проинформированы о наличии запрета. В настоящее время решается вопрос о возврате лука отправителям либо реализации его в других областях Казахстана.

24 января заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин в кулуарах правительства прокомментировал цены на лук в стране.

Сейчас мы исходим из того, что нам надо просто обеспечить, чтобы у нас качественный был лук, чтобы он не поднялся до той цены, которая была бы спекулятивной. Я думаю, что если сейчас решение межведомственной комиссии будет выполняться, то нам удастся это сделать", - заявил министр.


С 28 января начал действовать приказ министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 28 января 2023 года № 39 "О введении запрета на вывоз лука репчатого с территории Республики Казахстан".
 
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Теги:запретвывозлук
01.02.2023, 15:27 36336

Глава SCAT доложил Токаеву о результатах работы авиакомпании

Президенту была представлена информация о расширении парка воздушных судов и маршрутных сетей авиаперевозчика до 2030 года
Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент авиакомпании SCAT Владимир Денисов доложил главе государства Касым-Жомарту Токаеву об основных результатах работы авиакомпании за прошлый год, а также планах развития на предстоящий период, сообщает Акорда.

Президенту была представлена информация о расширении парка воздушных судов и маршрутных сетей авиаперевозчика до 2030 года.

Кроме того, Денисов рассказал о ходе строительства аэровокзального комплекса в аэропорту Шымкента, а также о мерах по развитию авиационного хаба.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил деятельность авиакомпании SCAT и поддержал стратегию развития компании.

Глава государства акцентировал внимание на важности завершения строительства авиационного хаба в Шымкенте, обеспечения региональной конкурентоспособности авиационных перевозок и повышения качества предоставляемых услуг.
 
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Теги:АкордаТокаевдокладScat
01.02.2023, 15:21 35676

Казахстанцы смогут до 30 дней находиться в Узбекистане без регистрации

Ранее находиться без регистрации на территории другого государства граждане обеих стран могли только в течение пяти дней
Казахстанцы смогут до 30 дней находиться в Узбекистане без регистрации
Фото: yvision.kz
Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и Узбекистан подписали изменения в соглашение между правительствами других стран об условиях взаимных поездок граждан.

Соглашение позволит гражданам Казахстана и Узбекистана находиться на территории стран до 30 дней без оформления временной регистрации. В настоящее время находиться без регистрации на территории другого государства граждане обеих стран могут только в течение пяти дней.

Граждане государства одной стороны независимо от постоянного места жительства въезжают, выезжают, следуют транзитом, передвигаются по территории государства другой Стороны, если период их пребывания не превышает 30 (тридцати) календарных дней с момента пересечения Государственной границы государства Стороны, суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение каждого периода в 180 (сто восемьдесят) календарных дней без оформления разрешения на временное проживание (временной прописки)", - говорится в документе.


В случае пребывания в принимающей стране свыше 30 дней указанный гражданин обязан получить разрешение на временное проживание в компетентных органах государства.

Также из документа исключено требование получать и предъявлять миграционные карточки при пересечении границы любым видом транспорта.

Ранее в Министерстве внутренних дел Республики Казахстан объяснили причину отмены "визарана".
 
01.02.2023, 15:07 37116

Учет ставок в букмекерских конторах и тотализаторах будут вести в Казахстане

Все аппаратно-программные комплексы в букмекерских конторах и тотализаторах будут подключены к центру учета ставок
Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр культуры и спорта утвердил правила приема, учета и хранения информации о принятых ставках на пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним.

Теперь букмекерские конторы и тотализаторы будут принимать ставки на пари (в том числе электронные) по каждому участнику пари через соответствующую кассу букмекерской конторы или тотализатора, подключенную к центру учета ставок, говорится в документе.

Все аппаратно-программные комплексы в букмекерских конторах и тотализаторах будут подключены к центру учета ставок и будут обязаны:

  • вести в онлайн-режиме учет всех принятых ставок по каждому участнику пари с указанием способа оплаты ставки (наличным или безналичным способом, в том числе электронных денег);
  • определять участников пари, которым подлежит выплатить определенные суммы выигрышей;
  • вести учет сумм выигрышей, подлежащих выплате и выплаченных, по каждому участнику пари, которому начисляется и выплачивается выигрыш, с указанием сведений ИИН, реквизитов документов, удостоверяющих личность, датой начисления и выплаты выигрыша.

Учет информации осуществляется с целью передачи в налоговые органы и уполномоченный орган по финансовому мониторингу", - отмечается в тексте приказа.


В свою очередь уполномоченный орган гарантирует:

  • недопущение распространения персональных данных участников пари;
  • предотвращение несанкционированного доступа к персональным данным участников пари;
  • своевременное обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным, если такой несанкционированный доступ не удалось предотвратить;
  • при обнаружении фактов несанкционированного доступа к персональным данным незамедлительно обращается в правоохранительные органы с целью привлечения виновных лиц к установленной законодательством РК ответственности.
 
01.02.2023, 14:14 38901

В AMANAT взяли на контроль "бездумную" застройку столицы

Так, за ТРЦ "Astana Mall" возведено больше 15 жилых комплексов и нет ни одной школы
Фото: Amanat
Астана. 1 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Члены партии AMANAT держат на контроле процесс конфискации незаконно приобретенных земель у латифундистов. Об этом заявил председатель республиканского общественного совета по развитию государственного управления и противодействию коррупции при партии AMANAT Ерлан Саиров.

Он подчеркнул, что в настоящее время государству уже возвращено 239 тысяч гектаров в Мангистауской области и 60 тысяч гектаров земли в Жамбылской области, собственником которых являлись дочерние компании Болата Назарбаева. Ранее в сотрудничестве с Генеральной прокуратурой были выявлены 59 земельных участков площадью 244 га, собственником которых при сомнительных обстоятельствах стал Болат Назарбаев.

Главной миссией нашей партии является возвращение государству национальных богатств, незаконно перешедших в частные руки. Мы будем системно вести эту работу. "Знатность" фамилии, прошлые заслуги и толщина кошелька не препятствие для восстановления справедливости. Увели у народа? Вернете", - заявил Ерлан Саиров.


Также в ходе заседания партийцы рассмотрели состояние работы по противодействию коррупции и реализации предвыборной программы партии по городу Астане.

Так, члены совета проанализировали работу по противодействию коррупции в местных исполнительных органах города Астаны за последние три года. За указанный период Антикоррупционной службой зарегистрировано 203 коррупционных преступления, основная масса из которых приходится на факты взяточничества - 147, хищений - 47, злоупотребления должностными полномочиями - 9.

Как отметил заместитель председателя совета Галым Байтук, формализм продолжает иметь место в работе местных исполнительных органов по противодействию коррупции. В частности, комиссия по противодействию коррупции при столичном акимате в 2021 году провела лишь одно заседание, а в 2020 году вообще ни одного.

Необходимо отметить низкую исполнительскую дисциплину в госорганах столицы. В ходе изучения состояния дел по противодействию коррупции и развитию государственного управления по городу Астане акимат Алматинского района и городское управление строительства вовсе не предоставило информацию рабочей группе совета. Кроме того, при изучении официальных сайтов районных акиматов столицы установлено, что доступ к необходимой информации ими не обеспечивается", - заявил Галым Байтук.


Отдельно зампред совета остановился на вопросах строительства в Астане, которое вызывает справедливые нарекания со стороны населения.

Продолжается бездумная застройка столицы. К примеру, за ТРЦ "Astana Mall" возведено больше 15 жилых комплексов и нет ни одной школы. Это свидетельствует о том, что акимат выдает разрешения на постройку домов, абсолютно не отслеживая процесс строительства социальных объектов: детских садов, школ, поликлиник. Это создает серьезные предпосылки для социального напряжения", - подчеркнул он.


Стоит отметить, что в рамках реализации предвыборной программы партии "Путь перемен: достойную жизнь каждому!" за два года в Астане построено 19 школ, 2 физкультурно-оздоровительных комплекса, 21 медицинский объект, более 400 тысяч кв. м коммерческих помещений. Только за 2022 год создано более 30 тысяч рабочих мест.

Напомним, вчера на заседании, посвященном развитию столицы, президент Токаев дал ряд поручений по благоустройству Астаны. В частности, глава государства поручил пересмотреть концепцию развития городской среды, строить дома без паркингов, сохранить эстетический облик столицы за счет лучших мировых архитектурных решений, а также озеленить город и ликвидировать стихийные свалки.
 
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Теги:КонтрольАстаназастройкаAmanat
31.01.2023, 18:28 77251

Мусин: Мы обязаны предоставить людям качественный интернет

Проблема стоит остро не только в аулах, но даже на центральных улицах левобережья столицы
Мусин: Мы обязаны предоставить людям качественный интернет
Фото: Depositphotos
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр цифрового развития Багдат Мусин провел рабочее совещание с операторами связи по проблемным вопросам качества связи.

Глава ведомства обратил внимание на низкое качество предоставления услуг населению. По его словам, нарекания со стороны жителей увеличиваются и вместе с тем растет социальное напряжение, сообщает пресс-служба ведомства.

Сегодня интернет - это социальный товар, можно сказать, это одна из первичных потребностей человека. Мы обязаны предоставить людям качественный интернет", - сказал Багдат Мусин.


Он отметил, что проблема стоит остро не только в аулах, но даже на центральных улицах левобережья столицы.

Общественность не будет жаловаться на пустом месте. Выезжая на проспект Туран, ощущение, что мы оказались в "черной дыре". ЖК "Манхэттен", Sat City и район КазГЮУ уже не укладывается в понимание качественного предоставления услуг. Хотя вы должны понимать, что там нет большого количества многоэтажек. Это недопустимо, и мы должны совместно искоренить этот вопрос", - подчеркнул Мусин.


Министр предложил перегруппировать усилия и начать плотно вести коммуникацию с начальниками технических служб, строительными компаниями, земельщиками и постоянно мониторить ситуацию. По его словам, необходимо выявлять проблемные участки земли и вместе с акиматом на месте решать проблему. Он также призвал операторов не уходить с этого участка, пока не решится та или иная проблема.

Мы как регуляторы можем бесконечно выписывать штрафы, но я считаю, что наряду с этим нужно направить работу и в созидательное русло. Надо садиться за стол переговоров и по каждой теме и направлению решать проблемы", - заключил Мусин.


Ранее премьер-министр РК Алихан Смаилов на заседании коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности раскритиковал Мусина за плохое качество интернета в Казахстане.
 
31.01.2023, 18:22 78381

Токаев выразил соболезнования главе Пакистана в связи с терактом в Пешаваре

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Пешавара

Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев направил телеграммы соболезнования президенту Пакистана Арифу Алви и премьер-министру Шахбазу Шарифу.

Глава государства с глубоким прискорбием воспринял известие о многочисленных жертвах и пострадавших в результате террористического акта в мечети города Пешавара, сообщает Акорда.

"Разделяю чувства всех пакистанцев и решительно осуждаю этот чудовищный акт насилия, который несовместим с какой-либо религией, противоречит человеческим убеждениям и здравому смыслу. Терроризм во всех его формах и проявлениях неприемлем и не может быть оправдан. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. В это скорбное время мы солидарны с народом Пакистана", - говорится в соболезновании.

Напомним, в результате взрыва в мечети в городе Пешаваре на северо-востоке Пакистана погибли 17 человек и более 90 пострадали.


31.01.2023, 17:57 60241

При поддержке AMANAT природным газом обеспечено 140 населенных пунктов

Председатель AMANAT Ерлан Кошанов провел совещание о текущей работе партии и подготовке к предстоящей электоральной кампании
Фото: Amanat
Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель AMANAT Ерлан Кошанов провел совещание о текущей работе партии и подготовке к предстоящей электоральной кампании. В мероприятии приняли участие сотрудники центрального аппарата, активисты и руководство региональных филиалов.

Ерлан Кошанов заслушал партийцев и поставил ряд задач по подготовке к предстоящей электоральной кампании.

К этим выборам AMANAT подходит максимально подготовленной. У нас большой опыт. Достаточно организационных и кадровых ресурсов. У партии есть свой электорат. Теперь необходимо все это грамотно использовать, мобилизовав общество вокруг созидательной повестки по развитию страны. Партия должна и дальше быть главной движущей силой проводимых государственных реформ", - отметил председатель партии.


Исполнительный секретарь Елнур Бейсенбаев в своем докладе подчеркнул, что на сегодня ведется работа над списками кандидатов в мажилис и маслихаты, а также подготовка к съезду партии, который запланирован на 7 февраля в городе Астане.

Об итогах реализации предвыборной программы партии проинформировала депутат фракции партии в мажилисе VІI созыва Екатерина Смышляева.

За два года треть задач, поставленных на 5 лет, выполнены в полном объеме. Природным газом обеспечено 140 населенных пунктов, отремонтировано 8,4 тысячи километров местных дорог, реализовано больше 200 проектов в сфере питьевого водоснабжения. Создано 84 тысячи мест в дошкольных организациях, полностью автоматизирована очередь в них. В целом из всех инициированных в мажилисе законопроектов 99% - это инициативы фракции партии AMANAT", - рассказала Смышляева.


Также в рамках исполнения предвыборных обещаний партии было построено 502 школы на более чем 200 тысяч ученических мест, модернизировано свыше 2 тысяч школ в моногородах, райцентрах и селах. Свыше 20 тысяч студентов вузов и колледжей получили места в общежитиях.

В свою очередь секретарь партии Эльдар Жумагазиев рассказал об текущих итогах по проекту "Ауыл аманаты". Он особо подчеркнул, что на его реализацию ориентированы все филиалы партии по всей стране.

В рамках предвыборной программы президента запущен проект "Ауыл аманаты". Совместно с местными исполнительными органами определены 300 пилотных сельских округов во всех регионах. На текущий год в республиканском бюджете на эти цели выделено 52,4 млрд тенге", - рассказал Жумагазиев.


Член партии, известный юрист Бакытжан Базарбек рассказал о деятельности комиссии "Жер аманаты".

При содействии комиссии в собственность государства возвращено 3,2 млн га земель сельскохозяйственного назначения. По инициативе комиссии Министерством сельского хозяйства совместно с другими госорганами разработана интерактивная карта возвращенных земель. Также в ходе работы комиссия защитила права около 3000 пайщиков по всей стране", - отметил он.


Правозащитник Абзал Куспан проинформировал участников совещания о партийном проекте "Құқықтық көмек", реализованном в качестве пилота в Атырауской области.

В первую очередь мы консультировали население в сельской местности, поскольку при решении вопросов правового характера у горожан больше возможностей. Всего было принято более 100 человек в различных районах Атырауской области. Граждан волнуют вопросы неуплаты алиментов, приватизации жилья, трудовых споров", - рассказал Куспан.


Участники совещания также были проинформированы о полученных результатах пилотного проекта AMANAT SERVICE, запущенного на базе филиала партии в Атырауской области, а также о подготовке к предстоящему женскому форуму, проводимому при поддержке AMANAT.
 

 

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