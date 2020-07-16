Антикоррупционная служба подготовила поправки в законодательство по вопросам противодействия коррупции

Алматы. 15 июля. Kazakhstan Today - Агентством по противодействию коррупции разработана концепция проекта Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам противодействия коррупции", передает Kazakhstan Today.

В агентстве проинформировали, что концепция размещена для публичного обсуждения на интернет-портале "Открытые НПА" и на сайте агентства.

По информации ведомства, предлагаемые поправки можно разделить на три блока.

Первый направлен на усиление ответственности за коррупцию.

Для судей, сотрудников правоохранительных и специальных госорганов предлагается ввести более строгую ответственность и санкции.

В то же время эффективным сдерживающим механизмом в предупреждении коррупции среди силовиков станет институт проверки на добропорядочность (Integrity Check) через моделирование коррупционной ситуации.

Если проверяемый соглашается получить предлагаемую выгоду и преимущество, он подлежит увольнению по отрицательным мотивам без права возвращения на госслужбу в течении трех лет.

Кроме силового блока такую проверку предлагается распространить и на лиц, осуществляющих контрольно-надзорные функции.

Еще одной мерой, усиливающей ответственность за коррупцию, является исключение применения кратных штрафов за особо тяжкие коррупционные преступления.

Это повысит действенность санкций за коррупционные правонарушения и позволит обеспечить соразмерность наказания общественной опасности таких деяний.

Для государственных служащих и иных лиц, уполномоченных на выполнение госфункций, их супругов, несовершеннолетних детей также предлагается ввести новое антикоррупционное ограничение - запрет на открытие и владение счетами (вкладами) в иностранных банках.

Второй блок инициатив направлен на гармонизацию национального законодательства с международными антикоррупционными стандартами.

Следуя передовой практике и стандартам ОЭСР и ГРЕКО, предлагается криминализировать "обещание/предложение взятки" и "принятие обещания/предложения взятки".

Это позволит пресекать взяточничество до причинения ущерба государству и будет иметь ярко выраженный превентивный эффект.

Более того, агентство предлагает распространить понятие "коррупция" на частный сектор.

В большинстве передовых стран термин "коррупция" в равной степени применим как к государственному, так и частному сектору.

В Казахстане субъектами коррупции являются лишь госслужащие и руководители квазигосударственного сектора.

Учитывая высокие коррупционные риски в деятельности, например, коммерческих банков и субъектов естественных монополий, видится целесообразным отнести их работников к субъектам коррупции. В таком случае на них будет распространен и весь объем ответственности.

Третий блок инициатив направлен на усиление общественного контроля, который сегодня обрел осязаемые контуры и представлен рядом неправительственных организаций и общественных площадок (общественные советы при госорганах, национальный превентивный механизм, наблюдательные комиссии и др.).

К примеру, специальные мониторинговые и информационно-пропагандистские группы при агентстве, проектные офисы "Адалдык аланы" на системной основе отслеживают качество оказания госуслуг, выявляют проблемы в деятельности госорганов и вносят конструктивные предложения по искоренению бытовой коррупции. Такие рекомендации хоть и не носят обязательный характер, но активно применяются в реализации антикоррупционной политики.

Действующие законы "Об общественных советах" и "О доступе к информации" не содержат практические механизмы взаимодействия гражданского общества с государством.

В целях обеспечения эффективной системы общественного контроля концепцией предусмотрена правовая регламентация такого института, что внесет значимый вклад в демократическое развитие и модернизацию политической системы нашей страны.

Другим действенным инструментом взаимодействия с гражданским обществом будет служить комплексная система защиты лиц, сообщающих о фактах коррупции (whistleblowing) с учетом рекомендаций ОЭСР и ГРЕКО.

Предполагается, что уровень информирования о фактах коррупции будет значительно выше, если государство возьмет на себя комплексную защиту лиц, обеспечивая гарантии от возможного преследования со стороны выявленных коррупционеров.

Принятие предлагаемых поправок позволит значительно повысить эффективность противодействия коррупции. Агентство обращается к гражданам принять активное участие в публичном обсуждении концепции. Ваше мнение очень важно для нас", - заключили в ведомстве.

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