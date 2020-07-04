Антикор за полгода возместил в казну более 33 млрд тенге

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - По итогам 6 месяцев 2020 года Антикорупционная служба Республики Казахстан возместила в казну 33,2 млрд тенге, что более чем в два раза выше аналогичного показателя прошлого года (15,2 млрд тенге). Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал руководитель департамента стратегии и оперативного управления Агентства РК по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов, передает Kazakhstan Today.

По информации Антикоррупционной службы РК, за последние 2,5 года возмещено 74,6 млрд тенге, или 91% от установленного ущерба. Всю работу по выявлению, пресечению и возмещению причиненного государству ущерба осуществляют 660 оперативников и следователей Антикора.

За 2,5 года каждый из них в среднем возместил 113 млн тенге. Если соотнести этот показатель со средней ежемесячной зарплатой офицеров оперативно-следственных подразделений, мы имеем 9-кратную финансовую отдачу от одного сотрудника", - отметил Жаксимбетов.

По его словам, за 6 месяцев 2020 года количество зарегистрированных особо тяжких коррупционных преступлений возросло в 3 раза относительно аналогичного периода 2019 года.

По тяжким коррупционным преступлениям рост составил 10%. На 22% увеличилось пресечение фактов системной коррупции", - уточнил он.

Другой формой монетарной эффективности противодействия коррупции является институт кратных штрафов за получение и дачу взяток. Размер штрафа варьируется от 10-кратной до 80-кратной суммы от величины взятки (в зависимости от тяжести преступления).

За 2018-2019 годы и 6 месяцев 2020 года судом к выплате штрафов приговорены 1096 взяточников на общую сумму 8,6 млрд тенге. Средний размер штрафа составил 8 млн тенге. Максимальный штраф за этот период составил 672 млн тенге, к которому приговорили граждан Есмуханова и Смагулова по фактам дачи взяток по делу экс-министра национальной экономики. В 2020 году самый крупный штраф в 411 млн тенге наложен судом на бывшего ответственного секретаря Министерства культуры и спорта Уалиева", - рассказали в ведомстве.

В Антикоре также рассказали, что в результате ежедневной дистанционной работы по мониторингу закупок с помощью аналитической системы "Единое окно закупок" за полгода удалось сэкономить около 6 млрд тенге.

Одним из результатов проекта "Сапалы жол", реализуемого под эгидой антикоррупционной программы "Адалдык аланы" совместно с Национальным центром качества дорожных активов, стало выявление и блокировка завышения стоимости ремонта дорог на 12,5 млрд тенге.

В целом комплексная уголовно-правовая и превентивно-профилактическая работа Антикора с 2018 года по настоящее время позволила предотвратить хищение и нерациональное использование 105 млрд тенге. Заданный темп работы будет продолжен. Контроль за целевым и рациональным расходованием бюджетных средств, а также своевременное пресечение хищений и оперативное возмещение ущерба по-прежнему будут приоритетными направлениями работы Антикоррупционной службы Республики Казахстан", - подытожил Жаксимбетов.

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