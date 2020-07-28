Антикоррупционная служба Алматы подвела итоги работы за I полугодие

Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today - Антикоррупционная служба Алматы подвела итоги работы за 6 месяцев 2020 года, передает Kazakhstan Today.

На площадке сервисного центра Антикоррупционной службы Алматы был проведен брифинг с участием руководителей проектных офисов, специальной мониторинговой группы и представителей СМИ.

В ходе брифинга выступил первый заместитель руководителя департамента Данияр Таумурат с докладом об итогах работы ведомства за первое полугодие, об осуществлении мониторинга на предмет наличия и завышения цен на медпрепараты во всех крупных аптеках города.

Сотрудниками департамента в период введенного чрезвычайного положения создан ситуационный центр на базе Антикор Орталыгы, в работу которого были вовлечены известные общественники города, такие как Саида Тауекелова, а также депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова.

Работа центра незамедлительно дала свои положительные результаты, в ходе мониторинга в целях выявления фактов завышения цен на лекарственные препараты, их наличия или дефицита, установления причин недостаточного обеспечения лекарствами было охвачено порядка 50 аптек города.

Ситуационным центром совместно с сотрудниками департамента осуществляется оперативное сопровождение поступающей гуманитарной помощи. Волонтёры "Акселератора Добра: Izgilik elshisi" проставляют штампы с грифом: "бесплатно - тегiн" на каждом лекарственном препарате гуманитарного груза в дальнейшем для их использования по назначению и во избежание фальсификации лекарственных средств. В свою очередь, Антикоррупционная служба города Алматы совместно с волонтерами продолжают вести работу по мониторингу доставки по назначению данного груза.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий, путем анализа СМИ выявлена крупная партия медицинских масок - 8,5 млн штук, дорогостоящих медицинских препаратов и кислородных баллонов для ИВЛ.

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