Нур-Султан. 12 декабря. Kazakhstan Today - Столичной Антикоррупционной службой отменены госзакупки на сумму более 1 млрд тенге на стадии планирования, передает Kazakhstan Today.

В результате мониторинга веб-портала "Единое окно закупок" с начала года столичной антикоррупционной службой установлено завышение цен в городских учреждениях на общую сумму более 1 млрд тенге. После рекомендации антикора планы госзакупок 21 организации изменены в стороны уменьшения.

Порядка 600 млн тенге составила экономия бюджетных средств подведомственных организаций управлений здравоохранения, образования, культуры. На эту сумму планировалось проведение конференции, форумы, конкурсы и другие мероприятия во время пандемии", - сообщили в Антикоррупционной службе.





Также на проведение аналогичных мероприятий управление культуры планировали направить свыше 40 млн тенге.





По информации ведомства, более 55 млн тенге возвращены в бюджет управлением физической культуры и спорта, из которых 24 млн тенге планировалось направить на услуги по подготовке и участию команд по хоккею с шайбой в международных и республиканских соревнованиях во время карантина.

После рекомендации столичной антикоррупционной службы управление активов и государственных закупок пересмотрели планы закупок на сумму свыше 125 млн тенге.

Также пересмотрены планы управлением контроля и качества городской среды на сумму свыше 117 млн тенге, из которых 70 млн тенге планировалось потратить на услуги по отлову бродячих животных.

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