Казахстанцам оплатят ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимостиКазахстанцам оплатят ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимости
19.04.2024, 19:16 29921
Антитеррористические учения проходят в Семее и Алматы
Отработаны вопросы оперативного реагирования
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Алматы. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антитеррористические учения проводятся в Семее, а 20 апреля учения пройдут в Алматы.
По информации Абайского областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом, 19 апреля в Семее проводятся антитеррористические учения. В ходе учений отработаны вопросы оперативного реагирования на различные сценарии развития обстановки на объектах, уязвимых в террористическом отношении. В этих целях предусмотрены определенные ограничительные меры, в том числе по движению автотранспорта.
20 апреля на территории Медеуского района Алматы, во Дворце Республики с 05.00 до 10.00 пройдут плановые антитеррористические учения.
В Антитеррористическом центре сообщил, что цель учения - отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.
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20.04.2024, 09:02 1471
Казахстанцам оплатят ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимости
Фото: telegram/мажилис РК
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Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Разработать в двухдневный срок алгоритм возмещения ущерба за утраченное либо испорченное из-за паводков имущество первой необходимости поручил вчера профильным министерствам на заседании правительства вице-премьер Канат Бозумбаев.
В перечень такого имущества входят: предметы для хранения и приготовления пищи, предметы мебели для приема пищи, предметы мебели для сна, предметы средств информирования граждан, предметы средств водоснабжения и отопления", - уточнили в правительстве.
Платить компенсацию будут местные исполнительные органы из бюджетных и внебюджетных средств.
Также течение двух дней будет разработан алгоритм оказания финансовой помощи пострадавшим от большой воды владельцам посевных земель и сельхозтоваропроизводителям.
Ранее правительство РК опубликовало памятку - на какую помощь от государства могут рассчитывать граждане, пострадавшие от паводков. В частности, каждой пострадавшей семье будет представлена единовременная компенсация в размере 100 МРП. Разрушенные дома будут вновь построены за счет резерва правительства. Оценку ущерба проведут акиматы, сразу как уйдет вода.
На 19 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП получили 6787 семей на сумму около 2,4 млрд тенге.
На устранение последствий паводков направили часть возвращенных государству активов.
19.04.2024, 20:31 26896
Президент РК назначил председателей ряда судов
Токаев подписал шесть указов.
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал шесть указов, которыми были назначены председатели четырех региональных судов, а также Военного суда и судебной коллегии Верховного суда, сообщает пресс-служба ВС РК.
На должность председателя судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда назначена судья Верховного суда Назгуль Рахметуллина.
На должность председателя суда Шымкента назначен Адилхан Шайхисламов с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны.
На должность председателя Алматинского областного суда назначен судья Верховного суда Талгат Ибрашев Талгат.
На должность председателя Военного суда назначен Галымжан Насирдинов с освобождением от должности председателя судебной коллегии по гражданским делам Военного суда.
На должность председателя Мангистауского областного суда назначен Ербол Рахимбеков с освобождением от должности председателя суда Шымкента.
На должность председателя Туркестанского областного суда назначен Айдос Султанов с освобождением от должности председателя судебной коллегии по уголовным делам Туркестанского областного суда.
19.04.2024, 18:48 31686
Токаев ратифицировал поправки в Договор о Евразийском экономичеcком союзе
Протокол подписан 25 мая 2023 года в Москве
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписан закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Договор о Евразийском экономичеcком союзе от 29 мая 2014 года", сообщает пресс-служба Акорды.
Протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе подписан 25 мая 2023 года в Москве.
Протокол направлен на устранение существующих пробелов в действующем праве Евразийского экономического союза, которые касаются вопросов технического регулирования, ветеринарно-санитарных и карантинных фитосанитарных мер, защиты прав потребителей, нетарифного регулирования и государственных закупок.
19.04.2024, 18:00 34031
В Казахстане запретят вейпы: Токаев подписал закон
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам здравоохранения", сообщает Акорда.
Закон направлен на реализацию поручений президента Республики Казахстан по внедрению системы юридической и финансовой защиты и повышению ответственности медицинских работников, а также по принятию системных мер по профилактике и борьбе с распространением среди молодежи никотиносодержащих веществ", - проинформировали в пресс-службе.
Также законом внедрено страхование профессиональной ответственности медицинских работников.
Отмечается, что приняты поправки, направленные на поддержку медицинских работников:
- предоставлены права на получение в приоритетном порядке мест для их детей в дошкольных организациях по месту жительства, защиту от незаконного вмешательства и воспрепятствования профессиональной деятельности, уважительное отношение к профессии, прохождение воинской службы по медицинской специальности или отсрочку от призыва на воинскую службу;
- установлена государственная награда - почетное звание "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері";
- для освобождения от предоставления излишней отчетности и информации уполномоченный орган в области здравоохранения будет теперь утверждать перечень документации, обязательной для заполнения медицинскими работниками;
- медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывшим на работу в сельскую местность на срок не менее 5 лет, будет осуществляться единовременная денежная выплата в стократном размере минимальной зарплаты.
Кроме того, законом установлен запрет на продажу, распространение некурительных табачных изделий, вейпов, ароматизаторов и жидкостей для них, а также на их рекламу.
Напомним, еще в июле прошлого года правительство Казахстана приняло решение о полном запрете вейпов. С депзапросами на эту тему к правительству неоднократно обращались депутаты. Также вопрос о вреде вейпов поднимало Министерство здравоохранения. В октябре 2022 года ведомство даже публиковало законопроект о запрете вейпов, однако тогда он не нашел поддержки.
По данным Министерства финансов, за последние два года оборот вейпов вырос в 300 раз. Потребление вейпов детьми и подростками за несколько лет выросло в разы. За 2,5 года в Казахстан было ввезено порядка 3 млн штук вейпов.
Социальный эксперимент, проведенный в Алматы, показал, что подростки могут беспрепятственно купить вейпы в табачных магазинах без предъявления документов, подтверждающих возраст.
19.04.2024, 16:06 37896
Назначен аким Конаева
Фото: Акимат Алматинской области
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Конаев. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением акима Алматинской области Бердиханов Асхат назначен на должность акима города Конаева, сообщили в областном акимате.
Асхат Бердиханов родился в 1975 году.
Занимал должности заместителя председателя правления Балхашской теплоэлектростанции, главного менеджера акционерного общества "Самрук-Энерго", главного инженера АО "Алатау жарык компаниясы", начальника управления Samruk-Kazyna Construction, заместителя руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области, первым заместителем председателя правления - главным инженером Мойнакской гидроэлектростанции имени У.Кантаева.
С марта 2023 года по настоящее время работал руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Алматинской области.
19.04.2024, 11:57 52926
Биометрию планируют ввести во всех аэропортах Казахстана
Фото: МИИР РК
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Биометрическую идентификацию пассажиров при посадке на рейс в аэропортах планируют ввести в Казахстане, сообщает Министерство транспорта РК.
Там напомнили, что в 2023 году биометрия в качестве пилотного проекта была внедрена в аэропорту Астаны.
При положительном опыте пилотный проект будет масштабирован на все аэропорты Казахстана. Это в разы упростит и ускорит процесс посадки пассажиров в аэропортах", - подчеркнули в ведомстве.
Там добавили, что биометрия станет следующим шагом после внедрения услуг покупки электронных билетов, онлайн-бронирования и использования цифровых документов.
Также в Казахстане успешно внедрена и действует информационная система E-freight. Все авиакомпании и аэропорты подключены к платформе.
Через электронное оформление и сопровождение грузов удалось значительно сократить временные потери при организации воздушных грузоперевозок", - отметили в Минтрансе.
Ранее сообщалось, что в РК введут обязательную биометрию для входа в мобильное приложение eGov Mobile.
Также с 2024 года в Казахстане вводится обязательная дактилоскопия при документировании.
19.04.2024, 11:15 54976
Антитеррористические учения пройдут в Костанайской области
Фото: gov.kz
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Костанай. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Антитеррористические учения пройдут в Узункольском районе Костанайской области, сообщает пресс-служба Антитеррористического центра Республики Казахстан.
19 апреля 2024 года на территории Узункольского районного дома культуры села Узунколь с 14.00 до 19.00 Узункольским районным оперативным штабом по борьбе с терроризмом будут проведены антитеррористические учения", - проинформировали в пресс-службе.
Сообщается, что целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных государственных органов при возникновении угроз террористического характера.
Просим граждан сохранять спокойствие и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов", - добавили в Антитеррористическом центре.
Ранее антитеррористические учения прошли в ряде регионов Казахстана.
18.04.2024, 13:00 99656
Выходные в мае: Минтруда подписало приказ
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Астана. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Приказ о переносе дня отдыха в мае подписала министр труда и социальной защиты населения РК.
Перенести день отдыха с субботы 4 мая 2024 года на среду 8 мая 2024 года", - говорится в приказе.
Выходной перенесен в целях рационального использования рабочего времени.
Таким образом казахстанцы будут отдыхать в мае в следующие дни:
1 мая, в среду - в День единства народов Казахстана;
7, 8 и 9 мая (вторник, среда, четверг) - В День защитника Отечества и День Победы.
4 мая, суббота, будет рабочим днем.
Ранее агентство писало, как казахстанцы будут отдыхать в 2024 году.
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