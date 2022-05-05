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АО "Казахтелеком" и АО "Транстелеком" требовали с малых операторов 50% дохода

04.05.2022, 17:55 24841
АО "Казахтелеком" и АО "Транстелеком" требовали с малых операторов 50% дохода
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин обвинил компании "Казахтелеком" и "Транстелеком" в усложнении работы малых операторов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам главы МЦРИАП, АО "Казахтелеком" и АО "Транстелеком" требовали с малых операторов 50% дохода за подключение к своим сетям в селах.
 

Монополисты предлагают малым операторам работать по принципу 50/50. То есть бизнесмен должен тянуть сеть своими силами и работать с населением. Затем 50% от выручки должны отдавать монополисту. Этот вопрос мы подняли в комиссии по демонополизации. Сейчас совместно с Агентством по развитию и защите конкуренции работаем над внесением изменений в закон", - сказал министр.

 
Мусин добавил, что монополисты в селах проводят интернет только в государственные учреждения, а их работа осуществляется за счет средств государственного бюджета.
 

В 1200 сельских населенных пунктах с численностью населения свыше 250 человек поставлена оптика на проводной линии. Однако имеется проблема с распространением оптики в сельской местности. "Казахтелеком" и "Транстелеком" работают по договору 2018 года. Они предоставляют интернет только в школы и акиматы", - сказал Багдат Мусини.

 
Напомним, 7 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина о деятельности министерства по итогам 2021 года, перспективах развития цифровизации и IT-сферы, а также о реализации озвученных президентом поручений, направленных на повышение качества работы в отрасли телекоммуникаций. В частности, Багдат Мусин отчитался о реализации поручения Касым-Жомарта Токаева по устранению "цифрового неравенства" и усилению контрольных мер в отношении качества и покрытия интернета. В 2021 году качество интернета улучшено в 628 населенных пунктах, в 2022 году будет охвачено еще 140 сел.
 

новости по теме

Глава государства подписал поправки в закон о референдуме

05.05.2022, 19:35 2131
Глава государства подписал поправки в закон о референдуме
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, президент подписал Конституционный закон "О внесении изменений и дополнения в Конституционный закон Республики Казахстан "О республиканском референдуме", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Напомним, сенат исключил из закона о референдуме упоминание Первого Президента. Согласно предыдущей версии документа вопросы, связанные со статусом Первого Президента, не могли быть предметом республиканского референдума. 
 
В одобренной парламентом редакции эта норма теперь предусматривает, что не могут быть предметом референдума вопросы "изменения независимости государства, унитарности и территориальной целостности Республики, формы ее правления, основополагающих принципов деятельности республики". 
 
Ранее в ходе ХХХІ сессии Ассамблеи народа Казахстана президент РК Касым-Жомарт Токаев предложил провести республиканский референдум по поправкам в Конституцию.
 

Саткалиев доложил Токаеву о втором этапе реформирования АО "Самрук-Казына"

05.05.2022, 19:30 2516
Саткалиев доложил Токаеву о втором этапе реформирования АО "Самрук-Казына"
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Председатель правления АО "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев доложил президенту о реализации второго этапа реформирования АО "Самрук-Казына", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках второго этапа основные усилия направлены на повышение эффективности портфельных компаний, оптимизацию затрат при максимизации их стоимости. Особое внимание уделяется повышению социальной ответственности бизнеса, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Алмасадам Саткалиев сообщил, что фонд продолжит реализацию программы приватизации активов с учетом сохранения контрольных долей в стратегических активах.
 
Касым-Жомарт Токаев также был проинформирован о приоритетных проектах АО "Самрук-Казына" в сферах газоснабжения, водообеспечения, транспорта и энергетики. Их осуществление позволит улучшить качество жизни населения страны и создать новые рабочие места. Фонд планирует расширить перечень приоритетных проектов.
 
По итогам встречи президент дал ряд поручений, касающихся повышения эффективности деятельности группы компаний фонда, в том числе связанных с конкретными сроками реализации проектов и обеспечением прозрачности перед населением.
 

Сегодня президент выступит с видеообращением к казахстанцам

05.05.2022, 19:19 2966
Сегодня президент выступит с видеообращением к казахстанцам
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступит с обращением о дополнениях в Конституцию РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня в 20.00 в эфире республиканских телеканалов президент РК Касым-Жомарт Токаев выступит с видеообращением по вопросам внесения изменений и дополнений в Конституцию", - сообщает официальный Telegram-канал Телерадиокомплекса президента. 

 
4 мая Конституционный совет принял решение по обращению президента Касым-Жомата Токаева о рассмотрении на соответствие требованиям, установленным пунктом 2 статьи 91 Основного закона, проекта закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан". 
 
В своем заключении Конституционный совет отметил, что представленный законопроект разработан в соответствии с посланием президента народу Казахстана "Новый Казахстан: путь обновления и модернизации".
 

Токаев раскритиковал слабую межведомственную координацию в сфере водопользования

05.05.2022, 19:07 3456
Токаев раскритиковал слабую межведомственную координацию в сфере водопользования
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Под председательством президента Казахстана состоялось очередное заседание Высшего совета по реформам. В повестку было внесено три вопроса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мероприятие началось с обсуждения вопроса о развитии Алматинской агломерации. С докладами выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, аким Алматы Ерболат Досаев, аким Алматинской области Канат Бозумбаев. Свои предложения также высказали премьер-министр Алихан Смаилов, внештатный советник президента по вопросам экономического развития, заместитель председателя Высшего совета по реформам сэр Сума Чакрабарти и управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
По второму вопросу повестки дня - о развитии водной отрасли - слово было предоставлено министру экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешеву.
 
Выслушав министра, глава государства отметил, что в Центрально-Азиатском регионе вопрос обеспечения водными ресурсами всегда стоял очень остро. По его словам, сегодня ситуация стремительно усугубляется и становится глобальной проблемой.
 

Исследование института Земли Колумбийской климатической школы указывает на серьезные отрицательные сдвиги в структуре осадков в горах Тянь-Шаня. А это большая часть пресной воды для орошения и пастбищ. Круглогодичный снежный покров отступает в верхние части гор. Ученые ожидают еще более резкого отступления снеговой линии в ближайшие два десятилетия", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

 
Как сообщил президент, сокращение внешнего притока воды усугубляется проблемами неэффективного ее использования. По его мнению, необходимо усилить государственный мониторинг состояния водных ресурсов.
 

Функционирует всего 310 гидрологических постов для изучения водного режима водотоков и водоемов при необходимых 800. Отсутствует полноценный государственный водный кадастр. Это не позволяет вести мониторинг за количественным и качественным состоянием водных ресурсов и иметь достоверный баланс водообеспеченности отраслей экономики", - указал на проблемы глава государства.

 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев подверг критике слабую межведомственную координацию в сфере водопользования. Он отметил, что водохозяйственная инфраструктура находится в ведении разных государственных органов, что зачастую осложняет проведение эффективной политики в отношении водных ресурсов.
 

Водный совет при первом заместителе премьер-министра был создан в 2015 году, заседал всего один раз. Но данный совет должен быть эффективным, он должен принимать решения, а не только быть совещательным органом для обмена мнениями. Фокусировка на вопросах текущего характера не позволяет принимать системные меры для нормализации ситуации в секторе. Отсюда и слабая переговорная позиция Казахстана по вододелению трансграничных рек. Без сильной внутренней водной политики невозможно выстроить эффективную водную дипломатию с соседними странами", - сказал президент.

 
По вопросу разработки "новой экономической политики" выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров, председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Асет Иргалиев, председатель президиума Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Райымбек Баталов, внештатный советник президента Сума Чакрабарти.
 
Глава государства полагает, что беспрецедентные глобальные вызовы требуют полного переосмысления проводимой экономической политики.
 

Вся суть в том, что мы меняем подходы к достижению поставленных целей. Поэтому очень важно, что в проекте озвучены не только общие направления и лозунги, а даны конкретные контуры новых подходов. В то же время есть несколько блоков вопросов, которые нужно доработать. Во-первых, на мой взгляд, необходимо придать документу больше конкретности. Например, по каждому из направлений должен быть приведен примерный перечень экономических реформ, которые должны быть осуществлены, их задачи и цели. Также в проекте нечетко прописаны подходы к технологической модернизации и внедрению инноваций. Какой должна быть инновационная политика в новых реалиях? У нас, к сожалению, еще нет четкого видения в этом вопросе. Во-вторых, в рамках документа необходимо определить роли фонда "Самрук-Казына" и холдинга "Байтерек". Они очень значимые субъекты как экономики, так и государственной политики. Поэтому четкая настройка их работы будет во многом определять эффективность всей экономической политики", - считает Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент в целом одобрил предлагаемые подходы и поручил доработать документ с учетом результатов сегодняшнего обсуждения.
 

Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за участившихся публикаций, разжигающих рознь

05.05.2022, 18:54 3916
Генпрокуратура обратилась к казахстанцам из-за участившихся публикаций, разжигающих рознь
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Генеральная прокуратура обратилась к казахстанцам из-за публикаций с признаками разжигания социальной и национальной розни в социальных сетях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В социальных сетях отмечаются факты размещения публикаций с признаками разжигания социальной и национальной розни. Их авторы умышленно оскорбляют в них национальные чувства граждан либо этнической группы в целом (нации, народа). Допускают прямые призывы к физическому насилию над лицами другой национальности или социальной группы, в том числе по признаку их отношения к языку", - говорится в обращении Генпрокуратуры. 

 
В ведомстве отметили, что авторы таких материалов после установления правоохранительными органами их личностей раскаиваются в своих действиях, приносят публичные извинения. Однако это не освобождает их от ответственности.
 

Их высказывания и призывы, в том числе совершенные с использованием СМИ или сетей телекоммуникаций, запрещены Конституцией и влекут уголовную ответственность по статье 174 Уголовного кодекса - от 2 до 7 лет лишения свободы, а в случае причинения тяжких последствий - от 12 до 20 лет лишения свободы. Данное правонарушение относится к числу экстремистских преступлений (статья 3 УК)", - добавили в Генпрокуратуре.

 
В ведомстве также напомнили, что такие лица не могут быть освобождены от уголовной ответственности и наказания в связи с деятельным раскаянием (статья 65 УК), примирением с потерпевшим (статья 68 УК), с истечением срока давности совершенного преступления (статья 71 УК) или обвинительного приговора (статья 77 УК), по акту амнистии (статья 78 УК). К ним не применяются условное осуждение (статья 63 УК), условно-досрочное освобождение (статья 72 УК), замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания (статья 73 УК) либо отсрочка отбывания наказания (статьи 74, 76 УК).
 
Осужденные за экстремистские преступления включаются в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма. На период включения их в перечень они ограничиваются в распоряжении своими финансами и имуществом, осуществлении определенных банковских операций, получении услуг нотариусов и страховых компаний (Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Всего с 2019 года по настоящее время судами по фактам разжигания национальной розни осуждено 21 лицо.
 
К примеру, в Алматы 19 августа 2021 года к 7 годам лишения свободы по части 2 статьи 174 УК осужден гражданин Т. за пропаганду в социальной сети Facebook неполноценности граждан по признаку их национальной принадлежности. За аналогичное деяние еще один житель Алматы Б. 23 октября 2019 года осужден к 5 годам лишения свободы. Он распространил в мессенджере WhatsApp и на хостинге YouТube материалы с оскорбительными высказываниями в адрес представителей одной из этнических диаспор.
 

Призываем граждан и средства массовой информации воздерживаться от необдуманных публичных высказываний, публикаций и не допускать распространения подобных противоправных материалов, соблюдать и сохранять межнациональное согласие в обществе", - сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

 

В Алматинской области останется 9 районов

05.05.2022, 17:19 5991
В Алматинской области останется 9 районов
Фото: Хабар 24
ТАЛДЫКОРГАН. 5 МАЯ - Стало известно, сколько районов останется в Алматинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на "Хабар 24"
 

В ней останется 9 районов: Балхашский, Енбекшиказахский, Илийский, Жамбылский, Карасайский, Талгарский, Райымбекский, Кегенский и Уйгурский, а административным центром станет город Конаев. К Жетысуской области отойдет 8 районов и два города - Текели и Талдыкорган, за последним остается статус областного центра", - сообщает агентство. 


Рванее сообщалось, что в Казахстане указом президента Токаева образованы Абайская, Жетысуская и Улытауская области, административный центр Алматинской области перенесен в Конаев. 
 

Более 200 поправок внесено в указ президента о воинской службе

05.05.2022, 15:46 6626
Более 200 поправок внесено в указ президента о воинской службе
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - Министерством обороны разработан проект указа президента Республики Казахстан "Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных сил, других войск и воинских формирований Республики Казахстан", передает KAZAKHSTAN TODAY
 

В действующие уставы предложено внести более 200 поправок редакционного характера, касающихся вопросов повседневной жизнедеятельности, безопасности воинской службы, учета и хранения оружия, организации службы суточного наряда, проведения служебных расследований и порядка снятия дисциплинарных взысканий", - сообщается на сайте Минобороны.

 
Внесение изменений проводится с целью приведения в соответствие положений общевоинских уставов с нормами действующего законодательства РК.
 
С полным текстом проекта указа можно ознакомиться здесь.
 

Ветеранам к 9 Мая выплатят 5,4 млрд тенге в Казахстане

05.05.2022, 14:51 6876
Ветеранам к 9 Мая выплатят 5,4 млрд тенге в Казахстане
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 5 МАЯ - В преддверии Дня Победы в Казахстане ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним лицам будет выплачена единовременная материальная помощь на сумму 5,4 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Министерства труда и социальной защиты населения, помощь получат 381 ветеран и инвалид Великой Отечественной, 92 жителя блокадного Ленинграда, 212 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, а также жены (мужья) умерших инвалидов войны, вдовы погибших во время войны, труженики тыла и граждане, приравненные к участникам и инвалидам войны.
 

Министерством труда и социальной защиты населения рекомендовано акиматам областей и городов республиканского значения установить минимальный гарантированный порог материальной помощи для всех указанных категорий граждан, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне. В результате единовременная материальная помощь для участников и инвалидов войны во всех регионах будет оказана в размере не менее 1 млн тенге (в Актюбинской области - 2 млн тенге). Бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей - не менее 100 тысяч тенге. Жителям блокадного Ленинграда и вдовам воинов, погибших в период Великой Отечественной войны - не менее 60 тысяч тенге. Женам умерших инвалидов и труженикам тыла в годы войны - не менее 30 тысяч тенге", - сообщил сегодня на брифинге в СЦК вице-министр труда Руслан Сакеев.

 
По его словам, на сегодняшний день выплаты ветеранам произведены во всех регионах. По остальным категориям выплаты будут завершены до 9 мая. Также в честь празднования 77-летия Победы ветеранам будут вручены памятные подарки.
 
По состоянию на 1 мая в Казахстане проживает 381 ветеран Великой Отечественной и 97 758 других граждан, внесших вклад в Победу.
 

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