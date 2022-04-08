Президент поручил поддержать отечественный IT-сектор

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НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина о деятельности министерства по итогам 2021 года, перспективах развития цифровизации и IT-сферы, а также о реализации озвученных президентом поручений, направленных на повышение качества работы в отрасли телекоммуникаций, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Министр доложил главе государства о том, что в рамках внедрения человекоцентричных сервисов в цифровой формат переведены 18 самых востребованных документов, в том числе через вывод на популярные внешние платформы с обязательным соблюдением мер по защите персональных данных, сообщает пресс-служба Акорды

Кроме того, Багдат Мусин отчитался о реализации поручения Касым-Жомарта Токаева по устранению "цифрового неравенства" и усилению контрольных мер в отношении качества и покрытия интернета. В 2021 году качество интернета улучшено в 628 населенных пунктах, в 2022 году будет охвачено еще 140 сел.

Президенту было доложено об успешном тестировании мобильными операторами технологии 5G в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В 2022 году планируется коммерческий запуск в городах республиканского значения.

Министр также представил планы по дальнейшему развитию рынка телекоммуникаций. В частности, будет проведена работа по демонополизации группы компаний АО "Казахтелеком", намечено принятие ряда законодательных инициатив, направленных на улучшение конкурентной среды.

Багдат Мусин доложил о ряде стратегических проектов в рамках цифровизации Казахстана в сферах энергетики, недропользования, здравоохранения, социальной защиты и мониторинга водных и земельных ресурсов с использованием спутников дистанционного зондирования Земли.

Отдельное внимание было уделено развитию IT-отрасли. Было доложено о деятельности технопарка Astana Hub, в том числе о релокации зарубежных IT-компаний в Казахстан.

Президент дал поручение выработать конкретные меры поддержки отечественного IT-сектора, а также оказать содействие зарубежным IT-компаниям, достигшим успеха на международном рынке.

В ходе встречи министр также предложил создать платформу для цифровизации на основе ресурсов АО "НИТ", отечественных IT-компаний с привлечением экспертов, имеющих опыт в реализации подобных проектов.