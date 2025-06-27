АО "Таразэнергоцентр" вернули в госсобственность

Фото: gov.kz

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Астана. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента одобрили изменения в законодательство по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов, передает корреспондент агентства.





Основные положения закона:





- введение системы военно-патриотического воспитания на республиканском и местном уровнях - через специальные координационные советы;





- углубленная допризывная подготовка станет доступна при школах и колледжах, прошедшие ее получат преференции при поступлении в военные вузы и на службу по контракту;





- автоматизируется воинский учет и упрощается оповещение призывников (через SMS и eGov);





- отсрочка от призыва на обучение будет предоставляться только один раз на каждый уровень образования;





- для прошедших срочную службу вводятся социальные льготы: поступление в вузы без ЕНТ (на платной основе), обучение по госзаказу без обязательной отработки, защита образовательного гранта в период увольнения со службы;





- упрощается повторное поступление на контрактную службу после увольнения;





- дети военнослужащих с выслугой от 15 лет получают преимущество при поступлении в военные вузы;





- урегулировано разделение полномочий между Минобороны и Министерством промышленности в сфере гособоронзаказа.