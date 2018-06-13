Арестован бывший ответственный секретарь Министерства иностранных дел РК

Астана. 13 июня. Kazakhstan Today - По подозрению в получении взятки в крупном размере арестован бывший ответственный секретарь Министерства иностранных дел Карашев А., передает Kazakhstan Today.

"Национальным бюро по противодействию коррупции в получении взятки в крупном размере изобличен бывший ответственный секретарь Министерства иностранных дел Карашев А.", - сообщил официальный представитель Агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции Нурлан Жахин.

Он сообщил, что "занимая ответственную государственную должность, он покрывал противоправные действия руководителей подведомственной организации министерства Сакеновой С., Нурекенова Б. и Джумасановой Г.".

"За это Карашев на системной основе получал от них незаконные вознаграждения, составившие свыше 10 млн тенге. В свою очередь Сакенова, Нурекенов и Джумасанова, организовав преступную схему, получили свыше 20 млн тенге взяток от предпринимателей за заключение договоров на оказание услуг для Министерства и их беспрепятственную приемку", - сказал Жахин.

Всего к уголовной ответственности привлекаются шесть лиц.

По его информации, с санкции суда Карашев и Нурекенов заключены под стражу. К Сакеновой применен домашний арест.

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