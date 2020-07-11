Арнур Нуртаев покинул пост гендиректора Наццентра экспертизы лекарственных средств

Нур-Султан. 10 июля. Kazakhstan Today - Арнур Нуртаев покинул пост генерального директора - председателя правления РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан, сообщили корреспонденту Kazakhstan Today в наццентре.

Напомним, Арнур Нуртаев был назначен генеральным директором РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники" с 8 мая 2019 года в соответствии с приказом министра здравоохранения Республики Казахстан.

Арнур Нуртаев родился 5 апреля 1981 года. Фармацевт, магистр по специальности "фармацевтический менеджмент", стипендиат программы "Болашак".

Трудовой стаж:

Медицинский представитель ТОО "Вива-Фарм".

Директор департамента маркетинга и развития в ТОО "СК-Фармация" (2009-2011 годы).

Генеральный директор РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники" МЗ РК (2011-2013 годы).

Исполнительный директор Private Clinic Almaty, советник генерального директора ТОО "Medicare", генеральный директор сети аптек "SMART", ТОО "MediLab".

Первый заместитель генерального директора РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники" Министерства здравоохранения Республики Казахстан (2017–2018 годы).

С марта 2019 года - и.о. генерального директора, а с 8 мая 2019 назначен генеральным директором РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий" Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

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