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Арыстан Кабикенов назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК

20.02.2020, 21:12 9883
Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Распоряжением премьер-министра РК Кабикенов Арыстан Кенжетаевич назначен на должность заместителя руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.
 
О назначении сообщила пресс-служба премьер-министра.
 
Кабикенов родился 11 октября 1980 года в Жезказгане. В 2002 году окончил Жезказганский университет имени Байконурова, в 2004 году - КИМЭП, в 2012 году - Университет Ноттингема (Великобритания).
 
Трудовую деятельность начал в 2001 году в частном секторе. 
 
В 2004-2006 годах работал на различных должностях в Министерстве финансов.
 
В 2006-2008 годах занимал должность заведующего сектором отдела макроэкономического анализа и программного мониторинга Канцелярии премьер-министра РК.
 
В 2008-2011 годах работал в администрации президента РК.
 
В 2011-2015 годах работал в Центре стратегических разработок и анализа президента РК, Министерстве регионального развития, а также в Министерстве национальной экономики.
 
В 2015-2016 годах был заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК.
 
С октября 2016 года по январь 2018 года занимал должность советника посольства Казахстана в Японии.
 
В 2018-2019 годах работал вице-министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан.
 
С марта 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Павлодарской области.
 

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