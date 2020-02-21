Арыстан Кабикенов назначен заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК

Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Распоряжением премьер-министра РК Кабикенов Арыстан Кенжетаевич назначен на должность заместителя руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

О назначении сообщила пресс-служба премьер-министра.

Кабикенов родился 11 октября 1980 года в Жезказгане. В 2002 году окончил Жезказганский университет имени Байконурова, в 2004 году - КИМЭП, в 2012 году - Университет Ноттингема (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2001 году в частном секторе.

В 2004-2006 годах работал на различных должностях в Министерстве финансов.

В 2006-2008 годах занимал должность заведующего сектором отдела макроэкономического анализа и программного мониторинга Канцелярии премьер-министра РК.

В 2008-2011 годах работал в администрации президента РК.

В 2011-2015 годах работал в Центре стратегических разработок и анализа президента РК, Министерстве регионального развития, а также в Министерстве национальной экономики.

В 2015-2016 годах был заместителем руководителя канцелярии премьер-министра РК.

С октября 2016 года по январь 2018 года занимал должность советника посольства Казахстана в Японии.

В 2018-2019 годах работал вице-министром по инвестициям и развитию Республики Казахстан.

С марта 2019 года по настоящее время занимал должность заместителя акима Павлодарской области.

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