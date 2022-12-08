Асаин Байханов назначен акимом Павлодарской области

Фото: Акимат Павлодара/Gov.kz

Ранее он занимал пост акима Павлодара

Павлодар. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Асаина Байханова акимом Павлодарской области.





Указом главы государства Байханов Асаин Куандыкович назначен акимом Павлодарской области", - сообщает Акорда.





Байханов родился в Баянаульском районе Павлодарской области в 1977 году.





В 2000 году по окончании первого высшего учебного заведения Асаин Байханов начал карьеру в банковском секторе по программе, реализуемой офисом Европейского банка реконструкции и развития в Казахстане.





В 2003-2007 годы занимал различные руководящие должности в немецком международном банковском холдинге ProCredit Holding AG, в том числе исполнительного директора ЗАО "ПроКредит Украина" в Киеве.





В 2007 году - председатель правления АО "Нурбанк".





В 2015-2020 годы - заместитель председателя правления АО "КазАгроПродукт".





С марта 2020 года - заместитель акима Павлодарской области.





19 июля 2021 года назначен акимом города Павлодара.



