25.09.2023, 09:52 36401

Асан Жусупов назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РК

Ранее занимал должность командующего войсками регионального командования "Восток".
Асан Жусупов назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РК
Фото: gov.kz
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан назначен Жусупов Асан Куанышевич, сообщила пресс-служба Акорды.

Ранее занимавший пост главнокомандующего Сухопутными войсками РК Койбаков Талгат Мамыртаевич освобожден от должности.

Жусупов Асан Куанышевич родился 10 февраля 1973 года в поселке Имантау Кокчетавской области. Выпускник Карагандинской РСШИ 1991 года. Закончил АВОКУ в 1995 году. В 2003 году закончил Военную академию МО РК. В 2015 году закончил факультет ГШ НУО.

Проходил службу на различных должностях командира мотострелкового взвода, роты, батальона, начальника штаба мотострелковой бригады, командира танковой бригады. С 2016 по 2019 года начальник штаба Регионального командования "Юг". C 2019 года он занимал должность командующего войсками регионального командования "Восток".
 

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25.09.2023, 20:23 15361

В КНБ опровергли информацию о скоплении транспорта на границе РК и РФ

Пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях и мессенджерах распространяется информация о якобы скоплении автотранспорта на казахстанско-российской границе, в том числе в пункте пропуска "Курмангазы" Атырауской области.

В пресс-службе КНБ сообщили, что в настоящее время на указанных участках границы скопления автотранспортных средств не зафиксировано. Пункты пропуска через государственную границу работают в штатном режиме, каких-либо ограничительных мер не вводилось.

Напомним, в августе наблюдалось скопление фур на казахстанско-кыргызской границе. Пограничной службой в августе проведен комплекс активных мер по противодействию незаконной деятельности в пограничном пространстве, в том числе в пунктах пропуска через границу. Транспортные средства проверялись с применением технических средств досмотра и служебных собак.
 
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Теги:пункты пропускаГраницаКНБ
25.09.2023, 18:50 18456

Минэнерго РК не прогнозирует дефицита бензина АИ-95

Запасы на конец сентября плюс производство октября позволяют говорить о том, что Казахстан пройдет ремонтный период АНПЗ без потрясений
Минэнерго РК не прогнозирует дефицита бензина АИ-95
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе брифинга вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов заявил, что остановка АНПЗ на плановый ремонт не повлияет на рынок топлива в Казахстане.

С 1 октября по 3 ноября планируется остановка Атырауского нефтеперерабатывающего завода. Соответственно, не будет производиться выпуск бензина и дизельного топлива. Однако ремонтный период пройдет без дефицита ГСМ.

По информации Минэнерго РК, запасы на конец сентября плюс производство октября позволяют говорить о том, что Казахстан пройдет ремонтный период АНПЗ без потрясений.

Также вице-министр подчеркнул, что у Казахстана с Россией подписаны индикативные балансы на поставку 40 тысяч тонн бензина. Ерлан Аккенженов добавил, что теперь Казахстан просит увеличить поставки до 110 тысяч тонн.

Напомним, в июле и августе на некоторых заправках наблюдалась нехватка бензина АИ-95. В НК "КМГ" отмечали, что данная проблема связана с логистикой.
 
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Теги:МинэнергодефицитГСМ
25.09.2023, 11:45 31666

В Казахстане нотариальное согласие супругов можно получить посредством видеозвонка - Минюст

Процесс обеспечивает безопасность и конфиденциальность данных
Астана. 25 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане внедрили услугу "онлайн оформление нотариального согласия супругов" по видеозвонку, сообщает пресс-служба Министерства юстиции Республики Казахстан.

Отмечается, что с 25 сентября услуга будет доступна на платформе eGov Mobile.

По словам вице-министра юстиции Бекболата Молдабекова, новшество значительно упростит процесс оформления нотариального согласия супруга. Граждане смогут быстро и удобно получить необходимое согласие без посещения нотариуса.

Подчеркивается, что процесс обеспечивает безопасность и конфиденциальность данных, используя передовые технологии биометрической идентификации.

Преимуществами онлайн-формата являются экономия времени и затрат, связанных с посещением нотариуса, а также возможность получения в любое удобное время", - подчеркнули в пресс-службе.


Для получения услуги необходимо:

  • авторизоваться на платформе eGov Mobile;
  • заполнить форму заявления и пройти биометрическую проверку;
  • по видеозвонку оформить согласие;
  • произвести оплату услуги нотариуса;
  • в результате документ будет доступен в сервисе "Цифровые документы".

Ранее сообщалось, что в РК декларацию о доходах можно подать через мобильное приложение.
 
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Теги:РКОнлайнсупруги
24.09.2023, 09:14 75931

Токаев поздравил казахстанцев с Днем труда

Президент выразил убеждение, что справедливый Казахстан смогут построить только трудолюбивые и ответственные граждане
Токаев поздравил казахстанцев с Днем труда
Фото: Depositphotos
Астана. 24 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил соотечественников с Днем труда, сообщает Акорда.

Этот важный праздник посвящен настоящим труженикам, созидательные усилия которых лежат в основе устойчивого прогресса страны. В их неустанной каждодневной деятельности проявляются истинный патриотизм и сопричастность к судьбе Родины. Трудолюбие, предприимчивость и ответственность, постоянное стремление к знаниям и саморазвитию - все эти качества гармоничной личности ярко раскрываются в людях труда, олицетворяющих собой понятие "Адал азамат". Поэтому именно профессионалы своего дела должны быть в центре внимания общества, именно им должна подражать наша молодежь", - написал президент в своем поздравлении.


Он подчеркнул, что добросовестный усердный труд - залог жизненного успеха. Государство сделает все для соблюдения этого основополагающего принципа.

Президент выразил убеждение, что справедливый Казахстан смогут построить только трудолюбивые и ответственные граждане, и пожелал всем крепкого здоровья и благополучия.
 
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Теги:ТокаевПоздравлениеДень труда
23.09.2023, 17:03 103051

Жамаубаев поручил ускорить безвизовый режим с Китаем

Жамаубаев поручил ускорить безвизовый режим с Китаем
Фото: Пресс-служба премьер-министра РК
Талдыкорган. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев провел совещание по экономическим вопросам развития области Жетысу, на котором дал ряд поручений, сообщает пресс-служба премьер-министра Казахстана.

Обсуждены вопросы перемещения товаров через т/п "Нур Жолы", деятельность МЦПС "Хоргос" с участием представителей Пограничной службы КНБ, МВД, Минэкономики, Агентства по защите и развитию конкуренции, Минюста, Министерства торговли и акимата региона. Без внимания не остались многочисленные нарушения общественного порядка на таможенных постах.

По результатам совещания государственным органам дан ряд поручений, в том числе по:

- рассмотрению вопроса развития инфраструктуры и строительства автомобильной дороги для транспортных средств с негабаритным грузом и открытой площадки СВХ для размещения негабаритных грузов на т/п "Нур Жолы";

- проработке вопроса внесения изменений в таможенное законодательство относительно передачи объектов таможенной инфраструктуры для сервисного обслуживания в доверительное управление;

- усилению контроля за общественным порядком на территории МЦПС;

- модернизации технологии приема и сдачи багажа с использованием современных цифровых решений;

- увеличению штатной численности т/п "МЦПС Хоргос";

- полноценной интеграции информационных систем с целью обеспечения бесперебойного функционирования электронной очереди;

- ускорению с китайской стороной процедуры принятия безвизового режима для граждан Казахстана;

- усилению межведомственного взаимодействия и принятия мер по улучшению таможенного контроля товаров, перемещаемых физическими лицами.

Также была разработана и утверждена дорожная карта с указанием конкретных сроков реализации поручений, данных на совещании, и решения проблемных вопросов.
 
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Теги:ХоргосбезвизКитай
23.09.2023, 12:45 110206

Казахстан ратифицировал соглашение об упрощении таможенного контроля с Турцией

Текст закона публикуется в печати
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон, упрощающий процедуры таможенного контроля и информационного обмена с Турецкой Республикой, сообщает официальный сайт президента.

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об организации информационного обмена и упрощении процедур таможенного контроля"", - говорится в сообщении Акорды.


Текст закона публикуется в печати.

Напомним, депутаты сената парламента одобрили закон, упрощающий таможенные процедуры для экспортеров Казахстана и Турции.
 
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Теги:ТокаевЗаконПодписаниеТурция
23.09.2023, 11:44 113336

Акимом Северо-Казахстанской области назначен Гауез Нурмухамбетов  Дополнено

Акимом Северо-Казахстанской области назначен Гауез Нурмухамбетов
Фото: Сенат РК
Астана. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Указом президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Нурмухамбетов Гауез Торсанович назначен акимом Северо-Казахстанской области, сообщает пресс-служба Акорды.

С января этого года Гауез Нурмухамбетов являлся депутатом сената парламента Республики Казахстан от Костанайской области, членом комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству. До этого занимал должность первого заместителя акима Костанайской области, с 2014 по 2015 год был назначен инспектором администрации президента Республики Казахстан. На протяжении пятнадцати лет являлся акимом разных районов Костанайской области, в том числе главой административного центра.

Дополнено 23.09.2023, 14.00:

По поручению главы государства руководитель администрации президента Олжас Бектенов принял участие в собрании депутатов маслихатов всех уровней Северо-Казахстанской области.

Акорда

Олжас Бектенов зачитал депутатам письмо президента Республики Казахстан о внесении кандидатами на должность акима Северо-Казахстанской области были Аблалиев Сатжан Айтенович и Нурмухамбетов Гауез Торсанович.

Акорда

Согласно результатам открытого голосования, 56 депутатов отдали свои голоса за Сатжана Аблалиева, 118 проголосовали за Гауеза Нурмухамбетова. Всего в собрании участвовало 174 депутата.

По итогам голосования главой государства был подписан указ о назначении нового акима СКО.

Акорда

Перед новым руководством области поставлен ряд задач, в том числе по дальнейшему развитию региональной экономики, обеспечению граждан качественной питьевой водой и необходимой социальной инфраструктурой, развитию медицины, а также ремонту ТЭЦ-2.
 
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Теги:АкимТокаевНазначениеСКО
23.09.2023, 11:26 105521

Казахстан и Сейшелы подписали взаимное безвизовое соглашение

Казахстан и Сейшелы подписали взаимное безвизовое соглашение
Фото: Depositphotos
Нью-Йорк. 23 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На полях 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу и министр иностранных дел и туризма Сейшельских островов Сильвестр Радегонд подписали соглашение о взаимном освобождении от визовых требований, сообщает пресс-служба МИД РК.

Мурат Нуртлеу подчеркнул растущее значение сотрудничества Казахстана со странами Африки. Он подтвердил готовность приложить совместные усилия к развитию казахстанско-сейшельского сотрудничества в сферах, представляющих взаимный интерес, на двусторонней основе и в рамках многосторонних объединений.

МИД РК

По итогам переговоров министры подписали соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Сейшелы о взаимном освобождении от визовых требований, которое предусматривает отмену визовых требований для всех видов паспортов при въезде на срок до 30 календарных дней каждые полгода.

Соглашение вступит в силу через 30 дней после даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления сторонами о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу.
 
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Теги:МИДСоглашениебезвизСейшелы

 

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