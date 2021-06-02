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Асанов доложил Токаеву о ходе реформирования системы правосудия

01.06.2021 4645
Асанов доложил Токаеву о ходе реформирования системы правосудия
Фото пресс-службы Акорды
НУР-СУЛТАН. 1 ИЮНЯ - Председатель Верховного суда проинформировал главу государства о ходе реформирования системы правосудия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Жакип Асанов доложил президенту о правовых и социальных последствиях внесенных в текущем году изменений в конституционный закон "О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Председатель Верховного суда высказал мнение, что новые Гражданский процессуальный и Административный процедурно-процессуальный кодексы благоприятно отразятся на развитии бизнеса и инвестиционном климате в стране. Он подчеркнул, что поправки призваны обеспечить стабильную и единообразную судебную практику.
 
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность внедрения эффективных механизмов обеспечения независимости правосудия, в том числе на основе лучшего зарубежного опыта.
 

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