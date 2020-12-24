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Асанов доложил Токаеву о планирующихся к внедрению в судопроизводстве IT-разработках

23.12.2020 9208
Нур-Султан. 23 декабря. Kazakhstan Today - Президент принял председателя Верховного суда Жакипа Асанова, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, в ходе встречи глава государства был проинформирован о ключевых аспектах предстоящей в стране судебной реформы, о ходе подготовки к введению административной юстиции, а также о некоторых IT-разработках, планирующихся к внедрению в судопроизводстве.
 
Жакип Асанов доложил Касым-Жомарту Токаеву о ходе подготовки судебной системы к введению в действие нового Административного процедурно-процессуального кодекса с июля 2021 года.
 
Президент обратил внимание на то, что каждый судья должен правильно осознавать свою роль в обеспечении верховенства права. По мнению главы государства, это касается защиты прав и свобод, создания благоприятного инвестиционного климата, развития предпринимательства и экономики в целом.
 
Касым-Жомарт Токаев считает, что главными приоритетами должны стать профессионализм и честность судей, поскольку от каждого из них зависит успех предстоящей реформы.
 

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