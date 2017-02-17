Асанов рассказал студентам, как можно устроиться на работу в прокуратуру

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Асанов рассказал студентам, как можно устроиться на работу в прокуратуру17.02.2017
Государство  17:18

Алматы. 17 февраля. Kazakhstan Today - Сегодня в КазНУ имени Аль-Фараби состоялась встреча генпрокурора Жакипа Асанова с преподавателями и студентами, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры РК.

Приветствуя участников встречи, глава ведомства особо подчеркнул, что данный вуз является одним из лучших учебных заведений Казахстана, где прошли его студенческие годы, передает Kazakhstan Today.

"На встрече генпрокурор проинформировал о внедрении в органах прокуратуры новой системы отбора кадров. До внедрения новых механизмов среди молодежи было проведено анкетирование, в ходе которого 95% респондентов отметили о невозможности устроиться в прокуратуру без связей. Данный стереотип изменен. Сейчас без связей и знакомых можно устроиться в прокуратуру", - говорится в сообщении.

Как отметил Асанов, по результатам двух конкурсов, из 2000 кандидатов 126 были приняты на службу в органы прокуратуры. Из них 21, или каждый шестой, является выпускником КазНУ.

Кроме этого, генпрокурор, отмечая достижения страны за годы независимости, особо подчеркнул, что бесценным богатством являются закрепления государственной границы, развитие новой столицы Астаны.

В выступлении был отмечен и рост уровня благосостояния населения по сравнению с 90-ми годами: продолжительность жизни возросла с 67 до 72 лет, рождаемость детей - с 350 тыс. до 400 тыс. в год; уровень младенческой и материнской смертности снизился в 2 и 6 раз соответственно. На историческую родину вернулись более 1 млн человек.

Генпрокурор призвал молодежь не ограничиваться знаниями об этих ценностях и достижениях, но и активно их пропагандировать. Это долг каждого казахстанца, добавил Асанов.

В своем выступлении он также остановился на основных положениях Послания главы государства, конституционной реформе. В частности, акцентировал внимание на предлагаемые в статью 26 Конституции поправки. Он заверил, что нововведения не предусматривают вопросы передачи земли иностранцам и призвал молодежь не поддаваться провокациям, отметили в пресс-службе.

В завершение встречи Асанов посоветовал студентам саморазвиваться, быть активными и стремиться к лидерству, а также уделять больше времени чтению книг.
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