24.12.2024, 12:38 55821
Ашимбаев доложил президенту о деятельности сената
С начала третьей сессии парламент принял 28 законов, 5 из которых были инициированы депутатами
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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената Маулен Ашимбаев доложил главе государства о текущей деятельности и планах верхней палаты на предстоящий период, сообщает Акорда.
С начала третьей сессии парламент принял 28 законов, 5 из которых были инициированы депутатами.
В частности, ряд законов принят в рамках реализации посланий и поручений главы государства по вопросам жилищной политики, образования и защиты прав ребенка, образовательной накопительной системы, биржевой торговли и предпринимательства, судебной системы и противодействия незаконному обороту наркотиков. В настоящее время на рассмотрении парламента находятся инициированные сенаторами законопроекты, регулирующие сферы защиты трудовых прав работников, креативных индустрий, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий", - проинформировал Ашимбаев.
С начала года сенат провел около 50 мероприятий, в правительство направлено 67 депутатских запросов, а в рамках межпарламентского сотрудничества проведено более 40 международных встреч.
В планах на следующий год - рассмотрение Бюджетного, Строительного, Водного и Налогового кодексов, а также законов "Об особом статусе города Туркестана" и "О защите прав потребителей". Запланировано проведение парламентских слушаний, посвященных Году рабочих профессий.
Ашимбаев также представил Касым-Жомарту Токаеву информацию о работе парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана, созданной по поручению президента, и проинформировал о подготовке к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который намечен на сентябрь 2025 года.
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25.12.2024, 19:14 1931
Как поступят с животными после запрета контактных зоопарков
Фото: istockphoto.com
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В среду, 25 декабря, во время брифинга заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК Андрей Ким рассказал, что будет с животными после запрета контактных зоопарков, сообщает Zakon.kz.
Норма, запрещающая деятельность контактных зоопарков в Казахстане, заложена в закон об ответственном обращении с животными и вступит в силу с 1 января 2025 года. В этой связи возник вопрос, успеют ли организаторы контактных зоопарков устроить своих животных и есть ли риск, что они в спешке просто выбросят их на улицу или усыпят.
По контактным зоопаркам - животные должны быть сданы. У нас есть три государственных зоопарка: Шымкентский, Алматинский и Карагандинский, туда можно животных передать. С позиции бизнеса, если это животное стоит определенных денег на рынке, не думаю, что владельцы будут принимать такие меры (убивать, усыплять. - Прим. ред.) или выбрасывать их. Это животное они могут реализовать, я говорил, что это не запрещено законом. Им запрещается деятельность, а содержать животных они могут и обязаны по закону об ответственном обращении с животными, так как они на данный момент являются их собственниками. Они должны содержать их... до их биологической смерти", - пояснил Андрей Ким.
В противном случае их, по его словам, могут привлечь к ответственности, вплоть до уголовной, за жестокое обращение с животными.
Ранее в Актау наказали владельца передвижного зоопарка. Предпринимателю грозит штраф до 110 760 тенге.
25.12.2024, 17:30 9616
Драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили: какие активы вернули Казахстану
Фото: Фото: Depositphotos
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров в ходе брифинга рассказал, какие незаконно приобретенных активы вернули Казахстану, передает корреспондент агентства.
С 2022 года Агентством обеспечен возврат имущественных активов и денежных средств государству и субъектам квазигосударственного сектора на сумму более 1 трлн 100 млрд тенге, из них денежные средства на сумму 321,6 млрд тенге возмещены напрямую в бюджет. В число возвращенных активов входят административные здания, эксклюзивные драгоценности, люксовые дома, квартиры и автомобили, акции и доли участия в компаниях, железнодорожные пути и денежные средства, в том числе из-за рубежа" - проинформировал спикер.
В частности, в 2024 году здание бизнес-центра Kaisar Tower в Алматы стоимостью более 7,9 млрд тенге передано в распоряжение Казахского национального женского педагогического университета.
Кроме того, на баланс Казахской национальной академии искусств имени Жургенова передано административное здание стоимостью более 800 млн тенге.
В столице три особняка стоимостью более 5 млрд тенге переданы в КГУ "Кабинет психолого-педагогической коррекции" акимата города Астаны для детей с инвалидностью. Это позволит значительно улучшить образовательные условия и поддержать развитие творческих инициатив. Один из люксовых объектов - резиденция в селе Барап Акмолинской области общей площадью 1,5 тысяч квадратный метров с земельным участком 135 гектаров передан управлению образования Астаны", - сообщил Данияр Бигайдаров.
По его словам, все возвращаемые государству активы направляются на использование в социальных целях.
С момента создания фонда на перечисленные Антикоррупционной службой 153,3 млрд тенге профинансировано строительство 83 школ на 92 тысячи ученических мест в ряде регионов и крупных мегаполисах страны (...) С начала 2024 года построено 18 новых школ. Основная доля приходится на столицу, Мангистаускую, Алматинскую и Жамбылскую области. В них созданы все необходимые условия для комфортного обучения", - заявил официальный представитель Антикора.
Также, отметил он, немалая доля активов возвращена из-за рубежа.
Сумма таких активов составила 670,5 млн долларов, в том числе это деньги возвращенные из Австрии, Лихтенштейна, ОАЭ, Турции, деньги от продажи иностранных ценных бумаг. Кроме того, в России и Франции также установлены активы, которые на сегодня переданы ТОО "Компания по управлению возвращенными активами", - добавил спикер.
Ранее сообщалось, что активы на более чем триллион тенге возвращены в Казахстан.
25.12.2024, 17:05 11366
Самолет разбился близ Актау: Токаев поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими
Фото: МЧС
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с премьер-министром страны Олжасом Бектеновым поручил держать на особом контроле работу с пострадавшими в авиакатастрофе вблизи Актау и оказать содействие правительствам соседних стран, сообщает пресс-служба главы правительства.
Также в рамках встречи главе государства было доложено о проводимой правительственной комиссией работе по расследованию причин и оказанию помощи пострадавшим в результате авиакатастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании Az Airlines в районе аэропорта города Актау.
На месте происшествия приняты меры для оказания полной поддержки пострадавшим. Мобилизованы силы ЧС, задействованы свыше 430 сотрудников личного состава и порядка 80 единиц техники. Госпитализированы 29 человек. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская, психологическая и иная помощь. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, совместно с правительством Азербайджана необходимая помощь оказывается иностранным гражданам и семьям погибших пассажиров.
Напомним, утром 25 декабря рейсовый самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший сообщением из Баку в Грозный, потерпел крушение близ аэропорта Актау. По предварительной версии, причиной авиакатастрофы стало столкновение с птицами. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.
25.12.2024, 13:12 19566
Казахстанцы будут получать соцпомощь через "социальный кошелек"
Соответствующие поправки в закон "О почте" приняли во втором чтении мажилисмены
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилисмены приняли во втором чтении поправки в закон "О почте", сообщает пресс-служба нижней палаты.
В частности, поправки регулируют введение новой цифровой системы - социальный кошелек.
Она предназначена для оказания мер государственной поддержки физическим лицам. В пилотном режиме социальный кошелек уже работает для возмещения затрат на горячее питание школьников в 2000 школах страны, к нему подключены аптеки при поликлиниках, проходит апробирование механизма субсидирования стоимости бытового газа. После вступление поправок в силу все меры государственной поддержки будут проходить через данную систему. Это позволит реализовать ваучерную систему поддержки, обеспечить адресность помощи и ее прозрачность", - сообщили в мажилисе.
Поправки также продлевают период пилотного проекта по работе таможенного брокера.
Это цифровой инструмент, который позволяет пользователям при приобретении товаров на международных торговых площадках проводить таможенные процедуры, не выходя из дома, посредством оператора почты", - уточнили в пресс-службе.
Также депутаты одобрили поправки по сохранению сельских почтовых отделений.
Сегодня большая часть сельских отделений почты нерентабельны. Однако в отдаленных населенных пунктах отделения "Казпочты" выполняют функции не только почтовых отделений, но и банков, а также центров обслуживания населения. В связи с этим, согласно предложенным депутатами нормам, оператор почты будет обязан сообщить местному акимату о намерении закрыть нерентабельное отделение за 3 месяца. За это время у местных исполнительных органов будет возможность (компетенция предусмотрена проектом) принять меры по сохранению отделения совместно с оператором, оказав необходимую поддержку", - отмечается в сообщении.
Также в новом законе внедряется процедура вручения почтового отправления адресату, его законному представителю, поверенным, действующим на основании доверенности, либо третьим лицам путем получения согласия адресата или отправителя через процесс подтверждения права с помощью ввода пароля (пин-кода).
Кроме того, в закон "О почте" вводится норма, позволяющая национальному оператору участвовать в доставке льготных лекарственных препаратов и их хранении в регионах Казахстана.
Это увеличит доступность, снизит стоимость доставки и в будущем позволит реализовать принцип доставки "до двери". Подобный подход обеспечит прозрачность в системе льготного лекарственного обеспечения при получении пациентами назначенных препаратов", - рассказали в мажилисе.
Также закон уточняет нормы по размещению почтоматов операторов почты в многоквартирных жилых домах.
Теперь собственники зданий, сооружений, нежилых помещений, а также квартир многоквартирных жилых домов смогут предоставлять площади операторам почты для установки почтоматов на договорной основе", - отметили в пресс-службе нижней палаты.
25.12.2024, 12:28 23771
"Антиотмывочную" повестку обсудила делегация АФМ с российскими коллегами в Москве
С учетом нарастающих рисков, связанных с так называемыми дропами, стороны договорились об углублении взаимодействия и обмене информацией
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Москва. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялся визит делегации Агентства по финансовому мониторингу в Федеральную службу финмониторинга Российской Федерации, сообщает пресс-служба АФМ.
В рамках встречи стороны обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам региональной "антиотмывочной" повестки.
Обсуждены перспективы развития сотрудничества в борьбе с финансированием терроризма и трансграничной преступностью, подготовке кадров в сфере ПОД/ФТ. С учетом нарастающих рисков, связанных с так называемыми "дропами", стороны также договорились об углублении взаимодействия и обмене информацией, необходимой для проведения финансового анализа и расследований", - отметили в АФМ.
Финразведки двух стран намерены и впредь продолжить совместную работу, направленную на обеспечение финансовой безопасности, в рамках действующих международных площадок.
25.12.2024, 11:50 27256
В Туркестане ограничат строительство вокруг мавзолея Ясауи
Фото: Акорда
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Астана. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис парламента Казахстана принял во втором чтении закон об особом статусе города Туркестана и сопутствующие ему поправки, сообщает пресс-служба нижней палаты.
Целью закона является создание правовых условий для формирования, развития и функционирования Туркестана как духовно-культурного, исторического и туристского центра Казахстана, а также защита историко-культурного наследия и сохранение уникальности духовных объектов. Законом ограничивается строительство вокруг мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи в целях недопущения посторонних элементов застройки и сохранения его уникальности", - проинформировали в пресс-службе.
В частности, на расстоянии 100 метров от границы охранной зоны мавзолея не допускается строительство объектов высотой более семи метров, а также несовместимых с историческими памятниками по масштабу, цвету и строительным материалам.
Также предусматривается возмещение части затрат из местного бюджета для национальных ремесленников - от 10% до 25%.
Акимату города Туркестан будут переданы 27 дополнительных компетенций, маслихату - 7.Сопутствующими поправками изменения и дополнения вносятся в Земельный кодекс и законы "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в РК", "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", "О туристской деятельности в РК"", - добавили в мажилисе.
Ранее мавзолей Ходжа Ахмеда Ясауи перевели под государственную охрану.
25.12.2024, 11:39 26406
Инспектировать строительные объекты будут в Алматы
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Алматы. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Пресекать незаконное строительство на начальной стадии смогут в Алматы благодаря новым правилам застройки, сообщает пресс-служба горакимата.
На внеочередной XXVI сессии маслихата Алматы депутаты утвердили порядок посещения строительных объектов для инспектирования строительно-монтажных работ на соответствие требованиям, предъявляемым к возведению и реконструкции несущих и (или) ограждающих конструкций.
Сегодня органы архитектурно-строительного контроля не могут беспрепятственно посещать объекты строительства. Проверки проводятся на основании официальных обращений согласно Предпринимательскому кодексу РК.
По утвержденному порядку посещения строительных объектов основанием для проведения инспектирования могут служить факты проведения строительно-монтажных работ без разрешительной документации, отклонений от утвержденной проектно-сметной документации и отсутствии уведомления о начале производства строительно-монтажных работ. Таким образом, порядок позволит пресекать незаконное строительство на начальной его стадии. При этом отсутствие извещенного заинтересованного лица на объекте не является препятствием для проведения инспектирования в отличие от норм проведения внеплановой проверки", - говорится в информации.
В акимате уточнили, что органы архитектурно-строительного контроля и надзора продолжат проводить внеплановые проверки в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан. Однако нововведение при выявлении нарушений в рамках инспектирования на следующем этапе позволит оперативно провести проверку для принятия мер на основании письма от районного акимата.
В настоящее время правовой акт находится на регистрации в департаменте юстиции.
Напомним, сегодня депутаты маслихата утвердили новые правила застройки Алматы, разработанные с целью недопущения точечного строительства, застройки предгорий, зеленых зон и дворовых территорий.
Ранее в Алматы по решению суда под снос попали сразу два дома из-за отсутствия полного пакета разрешительных документов.
Также в горах Алматы снесли жилой комплекс "Французский дом" и крупное незаконное здание, которое возводили без разрешительных документов.
25.12.2024, 11:04 29996
Шахтерам и рабочим задолжали зарплату более чем на 200 млн тенге в Актобе
Фото: primeminister.kz
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Актобе. 25 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Актобе шахтерам и рабочим коммунального предприятия не выплачивали заработную плату, сообщили в региональной прокуратуре.
Прокуратурой Хромтауского района Актюбинской области выявлен факт невыплаты заработной платы 156 работникам ТОО "Оңтүстік шахта құрылыс" (далее - ТОО) на сумму более 165 млн тенге", - уточнили в надзорном органе.
Было проведено совещание с участием руководителей правоохранительных органов, местных исполнительных и уполномоченных органов района, куда также были приглашены руководство АО "ТНК "КазХром" и учредитель ТОО.
Задолженность по зарплате погашена.
В другом случае прокуратура Шалкарского района выявила, что в КГП "Ұлы Борсық" имелась задолженность по зарплате перед 519 работниками на сумму более 48 млн тенге, которая погашена по акту прокурорского реагирования. Таким образом, в указанных предприятиях задолженность по зарплате в сумме 213 млн тенге погашена, права трудящихся восстановлены", - рассказали в прокуратуре.
Ранее работники нескольких шахт ПО "Жезказганцветмет" приостановили работу с требованием повышения заработной платы. В Минтруда призывали работников "Казахмыса" урегулировать трудовой спор в правовом поле, а корпорация "Казахмыс" предложила бастующим шахтерам в Сатпаеве два варианта повышения зарплаты с 1 января 2025 года. На переговорах стороны достигли взаимоприемлемого соглашения.
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С марта Казахстан перевели на единый часовой пояс. По сравнению с аналогичными показателями прошлого года тарифы на электроэнергию в Казахстане выросли примерно на 20%. Стали ли вы платить больше за электричество после перехода единый часовой пояс?