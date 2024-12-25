Ашимбаев доложил президенту о деятельности сената

С начала третьей сессии парламент принял 28 законов, 5 из которых были инициированы депутатами

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Астана. 24 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель сената Маулен Ашимбаев доложил главе государства о текущей деятельности и планах верхней палаты на предстоящий период, сообщает - Председатель сената Маулен Ашимбаев доложил главе государства о текущей деятельности и планах верхней палаты на предстоящий период, сообщает Акорда





С начала третьей сессии парламент принял 28 законов, 5 из которых были инициированы депутатами.





В частности, ряд законов принят в рамках реализации посланий и поручений главы государства по вопросам жилищной политики, образования и защиты прав ребенка, образовательной накопительной системы, биржевой торговли и предпринимательства, судебной системы и противодействия незаконному обороту наркотиков. В настоящее время на рассмотрении парламента находятся инициированные сенаторами законопроекты, регулирующие сферы защиты трудовых прав работников, креативных индустрий, лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий", - проинформировал Ашимбаев.





С начала года сенат провел около 50 мероприятий, в правительство направлено 67 депутатских запросов, а в рамках межпарламентского сотрудничества проведено более 40 международных встреч.





В планах на следующий год - рассмотрение Бюджетного, Строительного, Водного и Налогового кодексов, а также законов "Об особом статусе города Туркестана" и "О защите прав потребителей". Запланировано проведение парламентских слушаний, посвященных Году рабочих профессий.





Ашимбаев также представил Касым-Жомарту Токаеву информацию о работе парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития Казахстана, созданной по поручению президента, и проинформировал о подготовке к VIII Съезду лидеров мировых и традиционных религий, который намечен на сентябрь 2025 года.