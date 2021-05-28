Ашимбаев представил Токаеву сборник "Ашаршылык. Голод. 1928-1934. Документальная хроника"

Фото пресс-службы Акорды

НУР-СУЛТАН. 27 МАЯ - Глава государства принял председателя сената Маулена Ашимбаева. В ходе встречи были рассмотрены вопросы законодательного обеспечения поручений президента, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Председатель сената сообщил о принятии ряда законов, включая изменения и дополнения в республиканский бюджет, поправки в выборное законодательство. Данные законы были подписаны главой государства. Верхняя палата также приняла закон, регулирующий закупки квазигосударственного сектора. На рассмотрении парламентариев находятся законопроекты по развитию социального предпринимательства, по внесению изменений и дополнений в Налоговый кодекс и другие, сообщает пресс-служба Акорды.

По информации Маулена Ашимбаева, с начала текущей сессии сенаторы выступили инициаторами 12 законопроектов, 3 из которых приняты парламентом, 4 - на рассмотрении сената и мажилиса, еще 5 находятся на стадии инициирования.

Спикер рассказал Касым-Жомарту Токаеву о развитии межпарламентского сотрудничества, укреплении контактов с законодательными органами России, Узбекистана и других стран.

Маулен Ашимбаев также представил главе государства сборник "Ашаршылык. Голод. 1928-1934. Документальная хроника", подготовленный в рамках поручения главы государства. В данном трехтомном издании собрано более тысячи архивных документов, повествующих о трагической истории принудительной коллективизации в Казахстане.

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